El acceso a las páginas webs de la Generalitat Valenciana no se puede realizar en la tarde de este miércoles. Fuentes del Consell señalan que no hay constancia de ningún ciberataque, sino que la incidencia se debe a un fallo electrónico, en concreto a una caída del nodo de sincronización de almacenamiento de las cabinas de la Generalitat. La explicación técnica señala que se trata de dos cabinas pares que tienen que tener los mismos datos. Si no se sincronizan bien, se paran porque tienen que tener en copia todo exactamente igual, lo que ha provocado la caída de los portales y de gran parte de las aplicaciones de la administración electrónica desde las 16.15 horas. Las mismas fuentes señalan que, a las 19.30 horas, se ha entrado en la fase final de la reparación, por lo que se espera que en poco tiempo esté reactivado el servicio.

Hay que tener en cuenta que solo se ha caído todo lo que está relacionado con la administración electrónica, pero no lo que tiene que ver con los servicios básicos de departamentos como los de Educación, Sanidad o Justicia.