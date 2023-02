Eduardo García-Ontiveros, el que fuera candidato por Cs a la Alcaldía de Elche en 2019 y que fuera expulsado de partido en diciembre de ese año a raíz del desencuentro a la hora de nombrar a una asesora interna, ha sido readmitido en esta formación política.

A apenas tres meses de las próximas elecciones municipales, Ciudadanos reinserta así al que fuera cabeza de cartel (por sorpresa) de esta formación política hace casi cuatro años. La ejecutiva nacional del partido votaba a favor de su "regreso" este pasado lunes y, posteriormente, se daba cuenta al propio interesado, pero también al Ayuntamiento de Elche.

El caso es que García-Ontiveros, que durante prácticamente todo el mandato ha estado como edil no adscrito, puesto que no entregó su acta de edil, regresa al partido del que fue expulsado, por lo que la número dos (Ciudadanos sacó dos concejales en mayo de 2019 en Elche), Eva Crisol, quedó como única concejala de Cs y además como portavoz.

La cuestión es que ahora, con su regreso, Cs, en plena descomposición nacional, tiene que definir muchas cuestiones. Por ejemplo, quién a partir de ahora ejerce de portavoz del grupo municipal, además de cuestiones de asesores, emolumentos y participación en comisiones municipales y otras responsabilidades, no solo a nivel local de partido, sino sobre todo a nivel municipal.

Pero el retorno a sus orígenes de este concejal puede generar otras consecuencias insospechadas. De hecho, a última hora de esta mañana estaba previsto que Eva Crisol se reuniera con el alcalde, Carlos González, después de que el secretario municipal notificara a la primera el regreso a las filas municipales de Cs de García-Ontiveros. Y es que el alcalde necesita saber si en el pleno del lunes las mociones que han presentado el edil no adscrito y Cs se quedan en dos, en una o ninguna, pero no en cuatro, puesto que hay un límite para presentar mociones en el pleno, entre otras cuestiones procedimentales.

Por otra parte, también es conocido que, a raíz de lo ocurrido a finales de 2019, las relaciones entre ambos, ahora concejales de Cs, no son buenas, por lo que no se descarta ningún escenario, incluso que ahora Eva Crisol deje el acta. Fuentes cercanas al Ayuntamiento señalan que si bien García-Ontiveros tiene previsto ofrecer mañana una rueda de prensa para explicar en detalle la nueva situación, también Eva Crisol podría dar, por separado, otra rueda de prensa. Las próximas horas en el partido parece que podrían ser muy intensas.

Asimismo, todo apunta a que este mismo lunes, en el pleno ordinario previsto, el secretario municipal dará cuenta de que al ser readmitido García-Ontiveros con plenos derechos y garantías, no solo como afiliado en Cs, sino como edil de esta fuerza, por lo que este pasaría a la bancada de este partido en el salón plenario e intervenga ya por tanto en representación de esta formación. De hecho, en el pleno de este lunes se podría asistir al "aterrizaje" de dos concejales: no solo el regreso del abogado, sino también se podría hacer oficial la incorporación del edil de Vox Pedro Linero, en sustitución del fallecido recientemente Antonio Alberdi. La cuestión es si este lunes veremos o no sentados juntos de nuevo a García-Ontiveros y a Crisol.

Cs suspendió de militancia al letrado por haber nombrado en aquel entonces a una persona de su confianza como asesora del grupo municipal de Elche, en contra de Acción Institucional y de su compañera de filas, Eva Crisol, quien propuso a otra asesora distinta.