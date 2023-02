Las crisis internas que está viviendo el Partido Popular en distintos municipios de la provincia siguen reproduciéndose. El último capítulo se ha vivido en Monóvar, donde la ejecutiva local acusa al alcaldable designado por la cúpula del partido, Guillermo Rico, de «usurpar» sus funciones. Este episodio da continuidad a los que se están dando en localidades como Calp, donde ha dimitido la presidenta local, Ana Sala; Elda, donde la apuesta por el que era portavoz municipal de Ciudadanos, Francisco Sánchez, llevó a medio centenar de militantes a amenazar con darse de baja; o Granja de Rocamora, donde otro alcaldable llegado desde la formación liberal, Javier Mora, provocó la dimisión en bloque de los concejales del PP.

La revuelta popular en Monóvar contra la designación del alcaldable se ha intensificado. Los miembros de la ejecutiva local han acusado al candidato elegido por el líder autonómico, Carlos Mazón, de «usurpar», sin previa consulta, las funciones de comunicación propias de la ejecutiva local. Aunque sus integrantes han dimitido en bloque, al igual que han hecho los del comité electoral local, todavía siguen al frente del partido en Monóvar bajo la presidencia de Ana Marhuenda, hasta que el comité ejecutivo provincial acepte formalmente la renuncia y se forme un gestora.

El pasado miércoles se hizo llegar a los medios de comunicación locales y comarcales una nota de prensa en nombre del PP de Monóvar desde una cuenta de correo electrónico que no es la oficial ni tampoco la habitual de la ejecutiva local. Desde esa cuenta se dio a conocer el currículo de Rico y se difundieron sus declaraciones como candidato de Mazón y de Consuelo Maluenda, pero no como candidato elegido por el PP de Monóvar. Por todo eso, desde la ejecutiva se ha informado a los medios de que los envíos que lleguen desde esa cuenta no representan a los afiliados ni simpatizantes populares.

Elecciones

Desde la ejecutiva se ha recordado, asimismo, que el «candidato de Mazón y Maluenda» se ha presentado a dos elecciones y ha obtenido la mitad de los votos que consiguió el PP. «¿Cuándo piensas dimitir como concejal de Veïns como han hecho en otros sitios? ¿O es que pretendes que nos traguemos que también sigas teniendo doble nacionalidad hasta en las elecciones?», preguntan en su comunicado los miembros de la dirección local de los populares monoveros, que sigue siendo presidida por Marhuenda.

Lo sucedido en Monóvar da continuidad a otros episodios como el vivido en Calp, municipio en el que ha dimitido Ana Sala como presidenta local. La alcaldesa ha abandonado la primera línea a nivel orgánico tras la designación de César Sánchez como candidato, aunque por el momento seguirá en el partido. Por su parte, la concejal y secretaria general, Pilar Cabrera, asumirá las riendas de la formación. La renuncia de Sala se produjo el pasado lunes, horas antes del regreso de Sánchez a una asamblea de militantes para presentar su candidatura como alcaldable del PP.

La llegada de Francisco Sánchez desde Cs al PP para ser su candidato en Elda en las municipales que se celebrarán en mayo tampoco arrancó como hubiera gustado en las filas de los de Mazón. Prueba de ello es que medio centenar de afiliados amenazaron con dimitir tras el fichaje llegado desde la formación liberal. Los afiliados amagaron con la dimisión después de que la dirección regional confirmara que el exlíder de Cs en la ciudad será el candidato a la Alcaldía, en detrimento del actual presidente y portavoz municipal, Fran Muñoz.

En Granja de Rocamora se confirmó a mediados de este mes que el actual regidor, Javier Mora, de Cs, será el candidato de los de Mazón a la Alcaldía. Cuando se conoció este movimiento, no fue en absoluto bien recibido por los concejales populares, que presentaron su dimisión en bloque.