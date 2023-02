El vicepresidente de Vox y portavoz adjunto en el Congreso de la formación de ultraderecha, Javier Ortega Smith, ha visitado en la mañana de este viernes el Mercado Central de Alicante. Más allá de su comparecencia ante los medios, en la que ha hablado de la futura implantación de la zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad o de la moción de censura que ha presentado su partido, lo más jugoso de su paso por la capital de la provincia se ha producido cuando ha accedido al interior del Mercado, donde se ha ido cruzando con comerciantes, simpatizantes y despistados varios que se han visto sorprendidos por la comitiva de Vox mientras hacían la compra en el insigne edificio alicantino.

Micrófonos

En este contexto, Ortega Smith se ha sentido más a gusto que ante los micrófonos y no ha dudado en despacharse contra el Partido Popular o el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Del PP ha señalado que le van “a quemar la gaviota”, mientras los que le rodeaban gritaban que “hay que ir a por ellos”. Informado de la importancia que tienen las Hogueras en Alicante, el vicepresidente de Vox ha seguido tirando del fuego como hilo conductor de su discurso, al señalar que “todas las leyes, la ideología de género y las zonas del fanatismo climático se van a quemar en la hoguera pública”. Tras ello, ha apostillado: “Y no digo que algún concejal también porque me dirían que soy la Inquisición”, mientras el corro que le rodeaba gritaba “grande Javier”. Otro de sus momentos ha llegado frente a uno de los puestos de carnicería del Mercando, en el que le ha asegurado a un cliente que van “a cortar las leyes en trocitos pequeños”, mientras emulaba con sus manos el corte de una pieza de carne.

En cuanto a su discurso, Ortega Smith ha asegurado que la futura implantación de la zona de bajas emisiones en el centro de Alicante conllevará “la ruina para los comerciantes, pequeños transportistas y negocios tradicionales de toda la vida”. El vicepresidente de Vox ha estado acompañado por la síndica en las Cortes Valencianas, Ana Vega; el portavoz municipal, Mario Ortolá; y la candidata a la Alcaldía alicantina, Carmen Robledillo, sobre la que ha puesto hincapié en darla a conocer entre los presentes. El portavoz en el Congreso tampoco ha dudado en atacar al equipo de gobierno, formado por PP y Cs, al que ha acusado de esperar a que pasen las elecciones para implantar la zona de bajas emisiones “para que no tenga coste electoral”.

Moción de censura

Sobre la inminente moción de censura que ha presentado su partido, y que se registrará el próximo lunes con el economista Ramón Tamames como candidato, ha afirmado que “no es tan importante quién sea el candidato”, sino que haya elecciones generales “cuanto antes”. Ha añadido que la moción busca “aunar voluntades” dejando al margen si se ha “votado a un partido de derecha o de izquierda”. Por último, ha apostillado: “Esperemos que se entienda nuestro mensaje, ante una situación excepcional de emergencia nacional, como la que está sufriendo España con el Gobierno de Sánchez”.