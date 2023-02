El PSPV-PSOE sigue avanzando en su proceso de primarias en Alicante para definir la lista que presentará en las elecciones en la capital de la provincia que se celebrarán el próximo 28 de mayo, una cita en la que la cabeza de cartel será Ana Barceló. El plazo para la presentación de aspirantes estaba previsto que cerrara a las 23.59 minutos del viernes, lo que deja un margen de 24 horas antes de que el millar de militantes con que los socialistas cuentan en Alicante vote el domingo, en una larga jornada que se celebrará en la sede de UGT y que se prolongará entre las 10 y las 20 horas. En principio, a falta de la confirmación oficial, se espera que en las candidaturas figure la mayor parte de la ejecutiva del PSPV, formada por unas cincuenta personas, y de los actuales concejales en el Ayuntamiento, al margen de otros militantes que decidan dar el paso al frente. De hecho, a últimas horas de la tarde del viernes ya se contabilizaban en torno a las 60 candidaturas para una lista compuesta por 29 nombres.

Votación

Entre la ejecutiva y los concejales ya suman unos sesenta aspirantes, por lo que se doblaría el número de nombres que se pueden incluir en la votación, que es de 29 candidatos más tres reservas, cifra que se corresponde con el número de ediles de la Corporación alicantina. Los que no se incluirán en la votación serán los independientes que Barceló quiere que tengan presencia en la papeleta definitiva. La alcaldable ha dejado patente en las últimas semanas que será ella la que tenga la última palabra en la confección de la lista, algo que ha levantado ampollas entre buena parte de la agrupación alicantina, y, en particular, entre los más cercanos al exsenador Ángel Franco, que consideran que, más que dejar patente su capacidad de mando, debería empezar a exponer el proyecto que tiene en mente para Alicante.

Con todo, Barceló también señala que escuchará a la militancia dentro del proceso participativo que los socialistas están llevando a cabo actualmente. También apunta a que la lista se tiene que confeccionar “respondiendo a las necesidades de la ciudad para que no se dejen escapar más oportunidades”. En este contexto, añade que el PSPV es un “partido con muchas posibilidades, tanto dentro como fuera”. Con este mensaje, la alcaldable abre la puerta a la incorporación de independientes a la lista que encabezará, tanto entre militantes socialistas como de fuera del propio partido, pertenecientes a la sociedad civil alicantina dispuestos a adentrarse en el mundo de la política. Eso sí, estos independientes no se van a presentar a la asamblea, por lo que no se someterán al voto de los militantes alicantinos.

Última palabra

La votación es consultiva y la última palabra en la confección de la lista la tendrá Barceló, en teoría, en consenso con la ejecutiva, cuyo secretario general es el también portavoz municipal y diputado Miguel Millana, del sector franquista. La propuesta que surja de Alicante pasará por el comité provincial; el nacional, que se celebrará el próximo 11 de marzo; y el federal, ya en Ferraz, donde se dará la luz verde y podrán producirse cambios hasta el último minuto, como se produjo en 2019, cuando el actual concejal Manuel Martínez logró un puesto de salida en el suspiro final. Una de las grandes incógnitas, precisamente, está en la continuidad de los actuales ediles en la lista del próximo 28M. Se espera una profunda renovación y que de los nueve concejales de este mandato apenas se mantengan un tercio, siendo Trini Amorós la que cuenta con más opciones de seguir.