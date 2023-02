Segundo asalto en la pugna por la confección de la listas municipales de Alicante entre el exsenador Ángel Franco y la candidata a la Alcaldía en las elecciones del 28-M, Ana Barceló. Todo, además, con el aplazamiento de la ejecutiva, prevista para este martes, de por medio, y, de rebote, la ejecutiva de la ciudad de Elche también pospuesta.

Si en la asamblea celebrada el pasado domingo el sector franquista intentó restarle capacidad de maniobra a la alcaldable con la lista que circuló entre la militancia con 32 de los 66 nombres con los aspirantes a entrar en la candidatura ya marcados, este lunes se dio un paso más. La comisión ejecutiva estaba prevista que se celebrara este martes. Sin embargo, al final, la cúpula del partido, controlada por el sector franquista, optó por aplazarla una semana, una maniobra que se interpretó como un intento de ganar tiempo por el grupo de Franco de cara a las negociaciones de la lista, precisamente en un momento en el que en determinados círculos socialistas apuntan a que este sector está en sus horas más bajas.

Misma maniobra

Ahora bien, la cosa no quedó ahí. Poco después, desde la agrupación socialista de Elche, también se comunicaba que se posponía su ejecutiva, según informó A.Fajardo. Se escudaban en que no estaba formalmente convocada, aunque inicialmente se había dicho que se celebraría antes de este martes. Alegaban desde la sede de General Cosidó que el cambio de fecha respondía a la intensa agenda de reuniones que tiene en estos momentos el secretario local, Alejandro Soler, a la sazón, líder de los socialistas de la provincia. No obstante, para muchos esa justificación no fue suficiente nada más conocerse la noticia. En ciertos círculos se interpretaba como un intento de forzar las negociaciones con València aprovechando la confrontación en Alicante, en este caso con la vista puesta en la confección de las listas autonómicas. Una candidatura que, como quedó reflejado, sin ir más lejos, en la lista presentada en la asamblea de Elche, está copada por aspirantes que en su día apoyaron sin fisuras la candidatura de Alejandro Soler para la secretaría socialista provincial.

Los aplazamientos de las ejecutivas, en cualquier caso, llegaron después de las acusaciones hacia Ana Barceló por haber vetado determinados nombres, como los del actual secretario general, Miguel Millana, o la edil Lola Vílchez, incluso el de María José Adsuar, y hasta el baile de puestos al que aspiraban los franquistas. Algo que desde el entorno de Barceló rechazaron en todo momento. No se ha censurado ningún nombre, que todos son compañeros, pero desde el principio se ha dejado claro que lo que se buscan son perfiles que permitan armar la candidatura más potente. Mientras, desde el sector crítico, señalaban que, en los encuentros previos con la alcaldable, siempre les había transmitido su predisposición a contar con todos los grupos, y que en ningún momento se habló de vetos.

Las próximas horas, sea como fuere, serán decisivas, una vez pasada la asamblea. De hecho, lo previsible es que empiecen a intensificarse las rondas de reuniones con cada grupo y, con ello, tratar de desactivar a Franco, que en su pulso del domingo logró que Adsuar se convirtiera en la opción más votada, pese a estar en uno de los grupos que más se ha caracterizado por su oposición a los franquistas.

En la contrarreloj falta una parte importante de la ecuación que es Valencia. La autonómica celebra este martes por la tarde Comisión Ejecutiva Nacional que presidirá Ximo Puig, aunque la fecha que todos tienen marcado en rojo es el próximo 11 de marzo, cuando todas las listas deben estar cerradas.