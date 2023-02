El candidato de Compromís a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, ha afirmado este lunes que, "si se deja", le "encantaría compartir escenario" con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la campaña para las elecciones del 28 de mayo. Baldoví ha señalado en rueda de prensa al ser preguntado por esta cuestión que, como dice el dicho valenciano, "toda piedra hace pared", y ha añadido que Yolanda Díaz es una de las ministras "más valoradas por la ciudadanía" y una de las que "más ha conseguido en la recuperación de los derechos para los trabajadores".

Referente de la coalición

Por otro lado, cuestionado por si estaría dispuesto a contar con Mónica Oltra, ha reiterado que le gustaría, "respetando lo que quisiera hacer" la exvicepresidenta valenciana y referente de la coalición. "Siempre he dicho que Compromís no se entendería sin la figura de Mónica Oltra, que ha hecho tanto para que Compromís esté donde está. Ayer, hoy y siempre será un orgullo poder contar con ella", ha aseverado.

Baldoví también ha anunciado este lunes que, si es elegido presidente, "blindará" la gestión directa de todos los departamentos de salud valencianos en el Estatuto de Autonomía, y mejorará la atención primaria con un plan de choque. La sanidad valenciana "merece un nuevo impulso, con propuestas, con valentía, con atrevimiento" para conseguir los recursos que hacen falta, ha explicado Baldoví en una rueda de prensa en la que expuesto las primeras medidas en materia de Sanidad en caso de ser presidente.

En su opinión, la sanidad valenciana tiene dos retos, como son no volver al pasado "de recortes y privatizaciones" y mejorar de manera prioritaria la atención primaria, porque de esa forma se podrá descongestionar el sistema y hacer política sanitaria prevención. Con el fin de afrontar esos retos, Baldoví se ha comprometido a "blindar la sanidad pública" en el Estatuto de Autonomía para que los valencianos sean tratados como pacientes "y no como clientes", una propuesta que ha admitido que "no es sencilla" porque requiere del apoyo de los dos tercios de Las Cortes, y por tanto del PP, y luego habría que ratificar en referéndum.

Plan de choque

Además, ha ofrecido un plan de choque para mejorar la atención de primaria, a la que ha defendido que se dedique el 25 % de la inversión sanitaria -ya que cada euro que se dedica a primaria ahorra diez euros en atención hospitalaria- y reciba los 800 millones de euros de deuda sanitaria del Estado por la atención a desplazados.

El pasado lunes Baldoví aseguró que su primera medida, si gobierna tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo, será reactivar la vía judicial para defender en los tribunales una financiación justa para la Comunidad Valenciana. La otra medida inicial que tomaría Baldoví, si se situara al frente del Consell, sería la de reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una «reunión monotemática sobre la financiación, la deuda histórica valenciana y las inversiones no ejecutadas». «El próximo Consell se debe plantar y decir basta», manifestó el candidato de la coalición.