El caso Mediador se convirtió ayer en un arma arrojadiza entre PSPV-PSOE y PPCV. A medida que desde Madrid se iban desvelando nombres de diputados nacionales supuestamente implicados en la trama, se ponía en marcha una maquinaria de difícil control: las redes. Desde Telegram el influencer ultra Alvise Pérez fue enumerando dirigentes socialistas, entre ellos, el ilicitano Alejandro Soler. Ferraz emitió un comunicado para que todos aquellos afectados por el ventilador de este seguidor de extrema derecha desmintieran las acusaciones e hicieran acopio de datos y pruebas.

Mientras, desde València, la candidata a la alcaldía, Sandra Gómez, acusaba al Ayuntamiento de Alicante (PP y Cs) de tener contratos con ASD Drones (Asesoramiento y Servicios de Drones), una de las empresas que aparece en la trama corrupta. Sus afirmaciones fueron, en realidad, una respuesta de Gómez a la información facilitada por el PP, que había denunciado que el consistorio valenciano (Compromís y PSPV) contrató a dedo con una de las empresas de drones vinculadas a la trama durante los años 2021 y 2022.

Desde el Ayuntamiento de Alicante negaron cualquier vinculación directa con esa empresa, relacionada con la supuesta trama de corrupción, asegurando que los drones se compraron a través de un concurso público, que se adjudicó a otra empresa (Mi Primer Dron), el 28 de julio de 2022. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González (PP), de hecho, exigió a la vicealcaldesa de València que «rectifique de manera inmediata sus falsas acusaciones».

Las acusaciones crecieron en fondo y forma y desde las filas socialistas se señaló también al Ayuntamiento de Finestrat, cuyo alcalde popular es el secretario de Organización en la Comunidad Valenciana. Juan Francisco Pérez negó de plano las acusaciones y aseguró que «este ayuntamiento ha hecho las cosas bien, con pública concurrencia y de manera transparente». El alcalde se refiere a un contrato que entró en vigor justo este miércoles por importe de 49.990 euros con la misma sociedad de drones y que pasó por mesa de contratación en la que no está ningún concejal de la Corporación municipal.

El caso Mediador está siendo, sin duda, centro de atención mediática; pero es que no fue el único frente abierto ayer en precampaña, pues el secretario de organización socialista, José Muñoz, denunció por la mañana al PP de orquestar una «campaña rastrera» con «un uso indebido de la identidad corporativa del PSPV-PSOE repartiendo panfletos llenos de bulos por los municipios de la provincia de Alicante». El folleto utiliza fotos de Ximo Puig y Pedro Sánchez llevan el logo del puño y la rosa y señala: «Castigan a la provincia de Alicante». Desde las filas populares, se aseguró que el tríptico no dice nada que no sea verdad.