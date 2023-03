La Sindicatura de Comptes ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de subvenciones y ayudas concedidas por razón del covid-19 durante el ejercicio 2020, por parte de las entidades locales con población superior a 50.000 habitantes: Alcoy, Alicante, Benidorm, Castellón, Elche, Elda, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrent, Torrevieja, València y Vila-real, así como las tres diputaciones provinciales.

La fiscalización ha consistido en la revisión de una muestra de expedientes, obtenida a partir de las relaciones de ayudas remitidas por las entidades fiscalizadas una vez analizadas y depuradas, en su caso, por la Sindicatura. De acuerdo con estos datos, se han concedido por las entidades 71,7 millones de euros de ayudas. Además, se han revisado determinados aspectos relativos al área de subvenciones y a su control interno.

Plan estratégico

Como resultado de la revisión efectuada se ha observado que no todas las entidades han aprobado un plan estratégico de subvenciones y han publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el portal de transparencia de la entidad las convocatorias y concesiones de las ayudas. Además, hay que indicar que cinco de las entidades que han obtenido fondos de la Generalitat y de las diputaciones para financiar la concesión de ayudas covid-19 no los han aplicado, en el ejercicio 2020, en un porcentaje superior al 20%, destacando el Ayuntamiento de Alicante con un porcentaje no aplicado del 40,6%.

En cuanto al importe ejecutado de las ayudas covid-19 correspondientes al ejercicio 2020, el orden de mayor a menor por instituciones es el siguiente: València (22,9 millones), Alicante (11,2), Diputación de Alicante (9,6), Benidorm (5,7), Elche (4), Diputación de Castellón (3,3), Diputación de Valencia (2,9), Castellón (2,5), Gandia (1,9), Sagunto (1,3), Elda y San Vicente del Raspeig (1,1), Orihuela (1), Paterna y Torrent (0,9), Alcoy (0,8), Torrevieja (0,3) y Vila-real (0,1).

En relación con el control interno, no todas las entidades han aprobado un plan anual de control financiero; otras entidades sí lo han aprobado, pero no contempla el control de las ayudas concedidas y, en otros casos, el plan no se ha ejecutado. Además, se ha observado que algunos expedientes revisados contienen reparos y omisiones de fiscalización.

La institución ha seleccionado para su revisión una muestra del 36,5% de las ayudas covid-19 ejecutadas por las dieciocho entidades fiscalizadas. El Ayuntamiento de València, además de aplicar la totalidad del crédito consignado, ha desestimado múltiples solicitudes por falta de crédito.

Respecto a los expedientes analizados, se han observado trece incidencias significativas, entre las que destaca que trece ayuntamientos han convocado ayudas destinadas a autónomos y pequeñas empresas, cuyo objeto podría ser parcialmente coincidente con las ayudas para autónomos otorgadas por la Generalitat. En concreto, se ha detectado la existencia de 1.207 beneficiarios que han percibido ayudas de los ayuntamientos por importe de 1,5 millones y que también han recibido ayudas de la Generalitat por importe de 1,7 millones

Reintegro

Solamente cuatro ayuntamientos habían iniciado los expedientes de reintegro correspondientes. En el resto de los casos, las posibles duplicidades detectadas han sido comunicadas tanto al ayuntamiento correspondiente como a la entidad Labora, como gestora de las ayudas de la Generalitat, para que se coordinen en la tramitación de los reintegros que corresponda.

La Sindicatura ha efectuado en el Informe una serie de recomendaciones que afectan a la gestión de las ayudas concedidas y de las que destacan las siguientes: analizar la conveniencia de instalar una aplicación específica de subvenciones que permita verificar el estado de tramitación de cada uno de los expedientes de solicitud de ayudas; dejar constancia en los expedientes individuales de cada beneficiario de la revisión de la documentación realizada por el departamento gestor y contar con personal suficiente para ejecutar los planes de control financiero o alternativamente contratar auditorías externas.