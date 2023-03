El pleno de la Diputación de Alicante aprobó por unanimidad el pasado miércoles las bases de su Plan + Cerca para el ejercicio 2023, que repartirá 43,5 millones entre los municipios de la provincia. Un día después, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contraatacó anunciado que el Fondo de Cooperación Municipal por el que apuesta el Consell eleva 10 millones sus recursos, alcanzado su dotación los 50 millones. Los movimientos de los últimos días suponen el último capítulo, hasta la fecha, de una de las grandes polémicas en el mandato que está a punto de concluir, encabezadas por los dos políticos que están llamados a disputarse la presidencia autonómica el próximo 28 de mayo, el propio Puig y el popular Carlos Mazón.

Desde la Diputación se destaca que su Plan + Cerca triplica la inversión para los municipios de la provincia que destina el Fondo de Cooperación. La institución provincial dedica 43,5 millones, por los 13,3 que llegan procedentes del Consell. Es cierto que a este cálculo le falta por sumar los 10 millones adicionales anunciados por Puig hace apenas 48 horas. Según la estimación que se hace desde el Palacio Provincial, de esos nuevos 10 millones, unos 3,5 irán a parar a la provincia. Por lo tanto, la inversión de la Generalitat se quedaría en torno a 17 millones.

La aprobación de las bases del Plan + Cerca para el ejercicio 2023 en la sesión plenaria del pasado miércoles provoca que el programa inversor alcance los 103,5 millones en el actual mandato. Estos recursos se destinarán a subvencionar las demandas de los municipios alicantinos en materia de inversión y gasto. «Celebro que se apruebe por unanimidad una inversión histórica que va a todos nuestros ayuntamientos y que se amplía con casi un 50% más de fondos», manifestó uno de los portavoces del equipo de gobierno, formado por PP y Cs, el diputado liberal Javier Gutiérrez. El también responsable de Infraestructuras en la Diputación destacó durante el pleno que el proyecto es «genuinamente alicantino», a diferencia del Fondo de Cooperación, que, desde el equipo de gobierno de la institución provincial, se considera que menoscaba la autonomía alicantina.

Gutiérrez sostiene que el Plan + Cerca es «plenamente operativo y está diseñado para responder a las necesidades de los ayuntamientos». El portavoz de Cs destaca la «flexibilidad y autonomía» de un proyecto cuyos recursos pueden destinarse a gasto corriente o inversión. «Es un plan que ha venido para quedarse, los municipios no entenderían que desapareciera. Los 103,5 millones en tres ediciones son prácticamente el doble que los 55 millones que ha destinado el Fondo de Cooperación en cuatro años. No se puede decir que los ayuntamientos reciben menos dinero porque la Diputación no se sume al fondo», añade.

La tabla elaborada por la Diputación que acompaña este texto compara la inversión del Plan + Cerca y del Fondo de Cooperación en todos los municipios de la provincia. Solo hay dos localidades que salen beneficiadas con el reparto efectuado por la Generalitat, las dos de mayor población: Alicante y Elche. La capital de la provincia recibe 535.000 euros con el proyecto de la institución provincial, por los 777.853 que aporta el Consell. En el caso de la ciudad ilicitana son 540.000 euros de la Diputación, por 630.245 del Fondo de Cooperación. El resto de municipios salen beneficiados con el reparto del organismo supramunicipal, siendo la diferencia mayor cuanto más pequeñas son las localidades.

Comarcas

En el Palacio Provincial también se ha realizado el cálculo sobre lo que se recibe por comarcas con los dos modelos, unos datos que vuelven a ser favorables al Plan + Cerca. En el Baix Vinalopó la diferencia es de 1,3 millones por 1 millón con el Fondo de Cooperación de la Generalitat. En el Comtat, 5,5 millones por 0, 5 millones, lo que supone hasta once veces más. En el Medio Vinalopó 3,8 millones por 1,4. En la Marina Alta, 9,9 millones por 2,1. En la Marina Baixa, 5,4 millones por 1,6. En la Vega Baja, 8,6 millones por 3,1. En l’Alacantí 3,5 millones por 1,9. En l’Alcoià 2,9 millones por 1 millón. Por último, en el Alto Vinalopó, 2,1 millones por 0,5.

En la Diputación también se analiza el movimiento de Puig de anunciar el incremento del Fondo de Cooperación un día después de que el pleno de la institución provincial diera luz verde al Plan + Cerca para este año. «Su reacción se produce porque nosotros triplicamos la inversión. Es una decisión que nos parece estupenda porque supone más dinero para los municipios alicantinos, que sufren la infrafinanciación y la falta de inversión respecto a Valencia y Castellón. La discriminación del Estado y la Generalitat no se arregla con diez millones más. Puig solo se acuerda de Alicante cuando llegan las elecciones y nos ofrece migajas», manifiesta Gutiérrez.

Su visión de los hechos dista mucho de la que ofrece el jefe del Consell, que considera que el Fondo de Cooperación es un instrumento que permite «incrementar la solvencia y la capacidad de los ayuntamientos» y que lamenta la negativa de la Diputación a sumarse al proyecto, a diferencia de lo que hacen las de Valencia y Castellón. Puig también recuerda que la Generalitat puso en marcha el fondo de ayuda a los municipios en 2017, puesto que ningún gobierno lo había hecho anteriormente pese a que se había aprobado en el año 2000.

Alianza

El presidente autonómico valora igualmente la alianza entre instituciones para abordar las dificultades que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años, desde la DANA a la guerra de Ucrania, pasando por la pandemia, y generar nuevas oportunidades. En este sentido, destaca que la Generalitat, pese a la infrafinaciación que padece, ha puesto en marcha otros tres fondos de financiación municipal a través de los que ha distribuido 330 millones en los últimos años. Los fondos a los que hace referencia Puig son los de Antidespoblamiento, de Municipios Turísticos y de Gestión Forestal, cuya convocatoria está previsto que se publique próximamente.

Lo vivido durante esta semana confirma que la batalla de la Diputación y la Generalitat en torno al Fondo de Cooperación sigue muy viva. La disputa llegó, incluso, al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite un recurso presentado por el PP en defensa de la autonomía de la provincia. En el terreno judicial, de momento, se está imponiendo la institución presidida por Mazón. Prueba de ello fue que el TSJ desestimó a mediados del pasado mes de enero el recursos presentado por el Consell y mantuvo en suspenso el fondo. El auto del tribunal se apoyó en el principio de autonomía de la Diputación y en su papel de asistencia a los municipios de la provincia de Alicante.