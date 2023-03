Cinco de los ayuntamientos que recibieron fondos de la Generalitat y de las diputaciones para financiar la concesión de ayudas por el covid-19 en el ejercicio 2020 no las aplicaron en un porcentaje superior al 20%, destacando el Ayuntamiento de Alicante, cuya cifra de no aplicación se sitúo en el 40,6%. Detrás de la capital de la provincia, pero en la parte alta de la tabla, se colocan Elche (23,9%), Torrevieja (23,1%), Elda (21,6%) y Castellón (21,5%). Esta es una de las principales denuncias que recoge el último informe publicado por la Sindicatura de Comptes, que ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de subvenciones y ayudas concedidas por razón de la pandemia durante el año 2020, por parte de las entidades locales con población superior a 50.000 habitantes y las tres diputaciones.

El trabajo de fiscalización por parte de la Sindicatura ha detectado una serie de incumplimientos en las ayudas, entre los 71,1 millones de euros otorgados en total. En el caso de la provincia, Benidorm encabeza las incidencias significativas con 17, por delante de Orihuela (15), Alcoy y Elche (11), Alicante (9), San Vicente (6), Torrevieja (5), la Diputación (4) y Elda (2). El informe de fiscalización que se conoció este jueves también denuncia que no todos los ayuntamientos y diputaciones aprobaron un plan estratégico de subvenciones ni publicaron las convocatorias y concesiones en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y sus portales de transparencia respectivos.

Control interno

En lo referente al control interno, no todas las entidades aprobaron un plan anual de control financiero, mientras otras sí lo hicieron pero no contemplaron el control de las ayudas concedidas o no lo ejecutaron. Algunos expedientes revisados contienen reparos y omisiones de fiscalización.

Respecto a los expedientes analizados, la Sindicatura ha observado trece incidencias significativas, que hacen referencia a que los trece ayuntamientos convocaron ayudas destinadas a autónomos y pequeñas empresas cuyo objetivo podría ser parcialmente coincidente con las ayudas para autónomos otorgadas por la Generalitat. En concreto, se ha detectado la existencia de 1.207 beneficiarios que percibieron ayudas de los ayuntamientos por importe de 1,5 millones y que también recibieron ayudas de la Generalitat por 1,6 millones.

Reintegro

Solamente cuatro ayuntamientos habían iniciado los expedientes de reintegro correspondientes. En el resto de los casos, las posibles duplicidades detectadas han sido comunicadas tanto a los ayuntamientos correspondientes como a la entidad Labora, en calidad de gestora de las ayudas de la Generalitat, para que se coordinen en la tramitación de los reintegros que corresponda.

El informe también incluye una serie de recomendaciones por parte del órgano consultivo autonómico que afectan a la gestión de las ayudas concedidas. Entre estas recomendaciones de la Sindicatura se encuentran las de analizar la conveniencia de instalar una aplicación específica de subvenciones que permita verificar el estado de tramitación de cada uno de los expedientes de solicitud de ayudas, dejar constancia en los expedientes individuales de cada beneficiario de la revisión de la documentación realizada en el departamento gestor y contar con personal suficiente para ejecutar los planes de control financiero o, alternativamente, contratar auditorias.

Un órgano que continúa a la espera de su renovación

La Sindicatura de Comptes sigue a la espera de su renovación. Sus tres síndicos (Vicent Cucarella, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval) se encuentran ejerciendo de forma interina desde el 20 de junio y hay una serie de factores que dificultan su renovación. Uno de ellos es la falta de entendimiento entre el PSPV y Compromís en lo que respecta a la figura del Síndic Major, cargo que ocupa actualmente Cucarella. La proximidad de mayo también complica el proceso, porque los partidos de derecha prefieren esperar a las elecciones.

Barceló critica la «irresponsabilidad» de Barcala y le exige explicaciones

La candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, exigió este jueves al alcalde, el popular Luis Barcala, que dé explicaciones de forma urgente tras conocerse que el Ayuntamiento solo gastó un 59,4% de las fondos recibidos de la Generalitat y de la Diputación durante 2020 para dar ayudas ante la emergencia generada por el covid. «Es una falta de responsabilidad que se devolvieran partidas presupuestarias que se concibieron para ayudar a la población y a los sectores económicos durante la emergencia sanitaria», manifestó la candidata socialista, antes de calificar de «muy grave» la «ineficaz» gestión por parte de Luis Barcala.