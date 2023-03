El pleno más largo celebrado en la Diputación de Alicante desde el pasado junio dio para mucho. La sesión sirvió para que salieran adelante, aprobadas por unanimidad, las bases del Plan + Cerca para este 2023, último año del mandato. Y también para que se produjeran debates elevados de tono entre los diputados del equipo de gobierno y los de la oposición de izquierda. El supuesto caso de maltrato producido en el psiquiátrico Doctor Esquerdo, centro dependiente de la institución provincial, la defensa de símbolos nacionales, como la bandera española, o los casos de corrupción fueron motivo de sonados encontronazos y amagos de abandonar la sesión, todo ello en una nueva cita que se vivió en clave electoral, con las elecciones a menos de tres meses.

El Plan + Cerca, la alternativa de la Diputación al Fondo de Cooperación de la Generalitat, fue aprobado por unanimidad para el ejercicio 2023 y cuenta con una dotación de 44,7 millones de euros. El programa inversor, que suma 103,5 millones en el conjunto del mandato, se destinará a subvencionar las demandas de los municipios alicantinos en materia de inversión y gasto. «Celebro que se apruebe por unanimidad una inversión histórica que va a todos nuestros ayuntamientos y que se amplía con casi un 50% más de fondos», manifestó el portavoz del equipo de gobierno, Javier Gutiérrez.

Alicantino

El diputado de Cs destacó que el proyecto es «genuinamente alicantino», a diferencia del Fondo de Cooperación, que desde el sector controlado por el presidente, Carlos Mazón, se considera que es una imposición de la Generalitat que menoscaba la autonomía provincial. Aunque votó a favor del Plan + Cerca, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, cuestionó la última afirmación de Gutiérrez: «Más que genuino y alicantino, el problema es que los municipios están cobrando más tarde, algunos aún siguen esperando lo que les corresponde de 2021 y 2022. No es alicantino no colaborar con otras instituciones, eso es lo que hace la derecha, que prefiere hacer la puñeta».

La unanimidad con la que se aprobó el Plan + Cerca contrastó con la crudeza con la que se debatieron las mociones. La oposición pidió explicaciones sobre el supuesto maltrato en el Doctor Esquerdo, un caso, lamentaron, que se produjo en septiembre y que no trascendió hasta febrero. Por este motivo, el PSPV y Compromís reclaman una comisión informativa extraordinaria para que los responsables del centro den explicaciones. El diputado popular Juan Bautista Roselló defendió que en el Doctor Esquerdo no se produce maltrato, elogió el trabajo de la plantilla y lamentó que se haga un uso «torticero y partidista» de esta situación.

Las palabras de Roselló encendieron a la bancada de la oposición. El portavoz socialista, Toni Francés, señaló que no iba a permitir que se le faltara el respeto y, antes las advertencias de Mazón como moderador, pidió al presidente que, si no estaba de acuerdo con su actitud, le echara. La diputada socialista Eva Delgado, que estaba interviniendo en esta cuestión, calificó de «lamentable y grave» la información que se ha dado a conocer sobre el psiquiátrico y acusó a Roselló de «montar un circo» para atacar al portavoz socialista. Fullana añadió que «pedir información no es faltar al respeto a pacientes y trabajadores», y acusó a Mazón de permitir que «en todos los plenos se insulte a la oposición».

Bandera

También fue subido de tono el debate en torno a la defensa de los símbolos nacionales, que se produjo a raíz de una moción del equipo de gobierno tras el acto que protagonizó en el Congreso la diputada de Junts Míriam Nogueras, que apartó la bandera de España en una comparecencia. «Se trata de un gesto ridículo pero cargado de simbolismo y revelador de la naturaleza xenófoba del nacionalismo excluyente», denunció Gutiérrez.

«De nada sirven los símbolos si no se acompañan de políticas que benefician a las personas», apuntó Fullana, que mostró una bandera de España con las caras, entre otros, de Eduardo Zaplana y Rafael Blasco. Por su parte, Francés tachó de «ridícula» la propuesta del equipo de gobierno y lamentó la «campaña de desprestigio» del PP contra la gestión por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de los fondos europeos.