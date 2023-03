Compromís, a través de su portavoz Gerard Fullana, ha presentado una denuncia en el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Alicante solicitando que se aclare el criterio con el que se fiscalizan las subvenciones a los grupos políticos. Esta segunda demanda se sumará a la primera y plantea una cuestión de fondo que podría suponer a los diputados provinciales populares devolver 413.560,45 euros frente a los cerca de 50.000 euros iniciales. Además, Fullana ha advertido de un "posible error contable", porque si no es así sería una "falsedad documental", ya que según la documentación a la que han accedido "no consta que el PP haya hecho el pago de esa cantidad". En este sentido, el diputado de Compromís ha esgrimido el acuerdo plenario y la documentación contable del partido liderado por Carlos Mazón.

Fullana ha solicitado al tribunal que clarifique si las cantidades que reciben los grupos deben justificarse de acuerdo a la ley de subvenciones o a la contable. El diputado ha expuesto que, en la actualidad, Ciudadanos, EU y el propio Compromís responde por sus gastos de acuerdo a la primera norma, por la cual, se deben justificar los gastos y el resto devolver. En el caso del grupo PP, el dirigente de la coalición naranja mantiene que no ocurre lo mismo con la formación de gobierno, donde la auditoría se ha ajustado a las normas contables.

Desde Compromís, se ha puesto también en entredicho que la fiscalización de la institución provincial lleve dos ritmos diferentes y ha puesto como ejemplo que tanto a los representantes de su grupo como a la de Esquerra Unida, Raquel Pérez, han recibido cartas de apremio de Suma con intereses de demora para devolver las cantidades erróneas de sus grupos, cuando la cuestión se encontraba pendiente de Tribunal de Cuentas. En la denuncia, el partido insiste en que es este tribunal el competente para clarificar estas cuestiones y no el contencioso, siendo una cuestión planteada en la demanda. A este respecto, Fullana ha avanzado que cada diputado ha hecho frente a su pago y que ha sido la acción de su partido la que ha permitido que el erario público recupera más de 150.000 euros en este tiempo por errores cometidos por todos los grupos.

El escrito pone de manifiesto que "el informe realizado por parte de la Sindicatura de Cuentas se refiere a la auditoria de las propias cuentas de los grupos parlamentarios, y no de la auditoria de las cuentas justificativas de las cuentas de los grupos . No es una simple distinción terminológica, sino que resulta de capital trascendencia. No es lo mismo auditar unas cuentas que auditar las cuentas justificativas de unas cuentas. Y lo que desde luego no parece razonable es que la Administración permita una forma de justificación de las cuentas más laxa que la ordinaria, en base a la normativa de la Ley General de Subvenciones para luego inobservar la misma como si no existiese".