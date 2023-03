Lo que parecía impensable hace un mes se ha convertido en posible tras la celebración de la primera sesión de la comisión de la radio televisión valenciana en las Cortes Valencianas. La síndica de Ciudadanos, Mamen Peris, dijo que estaba dispuesta a llegar a acuerdos con los socialistas y ayer cumplió su palabra, dando su formación dos votos al Botànic para apoyar la renovación de Alfred Costa como director general de À Punt durante los próximos tres años y, después, aupando a Miquel Francés como presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicación (CVMC) de la que depende de cadena pública.

El acuerdo, que se había estado negociando a lo largo de la semana, no dejó de ser una sorpresa hasta el pasado martes, cuando el diputado de Compromís Josep Nadal publicó en su Twitter que no estaría en la comisión de la que forma parte desde el inicio de la legislatura. «Creo que últimamente no se ha respetado la pluralidad informativa ni se ha intentado crear un medio de país. Seguramente me equivocaré en muchas cosas pero tengo claro que mi modelo no es el de Notícies de Canal 9 ni el de la vuelta de Barbara Rey...», escribió. Por la mañana, desde el grupo se restaba importancia a este punto y, en su lugar, acudieron la síndica, Papi Robles, y el exconseller Vicent Marzà. Ambos mantuvieron la disciplina de partido y mantuvieron el acuerdo al que se había llegado con sus socios y Ciudadanos.

El Partido Popular se abstuvo en ambos puntos y Vox dio un sentido negativo al proyecto presentado por Alfred Costa, mientras que para la presidencia se abstuvo también.

Si bien las propuestas deben ir ahora al pleno «escoba» que se celebrará el 29 y 30 de marzo y contar con dos terceras partes de los votos en primera instancia, el ocho (PSPV-PSOE, Compromís, Unides Podem y Cs) a dos (PP), convertía en realidad el aviso a navegantes que el bloque de izquierdas (especialmente desde la bancada socialista) venía dando a los populares.

Así, en menos de 24 horas, todas las renovaciones de los órganos consultivos pendientes se han convertido en posibles. Estamos hablando tanto del Consell Jurídic Consultiu como de la Sindicatura de Comptes y el Consell de Transparencia.

Estefanía Blanes, presidenta de la comisión de À Punt, subrayó que «hay voluntad de desbloquear» la radiotelevisión pública. Cabe recordar que la profesora de la UA Mar Iglesias era la presidenta en funciones desde hace más de un año. También están en interinidad los miembros del resto de órganos consultivos citados y para la diputada de Unides Podem «no es de justicia» hacia estos profesionales. Además, considera que se trata de una obligación para los parlamentarios facilitar la renovación en tiempo y forma.

Desde el PP y el PSPV-PSOE, se mantiene el discurso de llegar a acuerdos globales y, en el caso de los populares, se ha hecho un nuevo llamamiento a mantener «un escrupuloso respeto institucional». «No barajamos otro escenario que no sea el acuerdo», pues los 13 votos de Cs permitirían al Botànic, con el permiso de los diputados díscolos de Compromís, aprobar la renovación de los puestos de la cadena pública, al menos.