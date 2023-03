Luna fue el encargado de cerrar la primera jornada del Foro de Municipalismo organizado por INFORMACIÓN, y lo hizo sacando los colores a los ayuntamientos por el que considera un comportamiento reprobable en materia de transparencia. El Síndic se refirió, en primer lugar, a dos tratados por los que se rigen los defensores del pueblo, como los Principios de Venecia y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que encomiendan cuestiones tan importantes como la defensa de la democracia y de los derechos humanos, así como el derecho a una buena administración. Y quiso hacer ese preámbulo para advertir de que la democracia y, consecuentemente, los derechos humanos, se encuentran en peligro.

«Los golpes de estado -enfatizó- son cosas del pasado. Ahora las democracias mueren por la subversión, el descrédito permanente y la degradación del funcionamiento de las administraciones. Por lo tanto, son las administraciones las que matan a la democracia, también los ayuntamientos».

Luna, en este sentido, subrayó que la transparencia es un elemento fundamental, al entender que sin ella no hay igualdad en las reglas del juego. Así, enfatizó que la institución a la que representa ha recibido más de 200 quejas de concejales que denuncian y demuestran no haber recibido o tenido acceso a los informes solicitados en los ayuntamientos, lo que les ha impedido llegar al fondo de las cuestiones que pretendían investigar.

El Sindic de Greuges, añadió, se ha acostumbrado a recibir respuestas en las que los diferentes alcaldes se justifican haciendo alusión a la Ley de Protección de Datos o a la regulación de las administraciones locales. Y es en este punto donde quiso dejar claro que, cuando se ponen estas excusas, se está haciendo una mala labor que va en contra del buen funcionamiento de la administración. «La información -señaló- es poder, pero no puede pertenecer al poder. Cuando se le niega la legitimidad al adversario, se está tratando de impedir que pueda llegar al gobierno, y eso, a medio o largo plazo, es el fin de la democracia».

Pero esto, según Luna, no sucede solo con los concejales, dado que, afirmó, también es una práctica habitual cuando las solicitudes de información parten de los ciudadanos en general, algo que contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. «El derecho a una buena administración exige que se conteste siempre y de forma motivada a cualquier ciudadano que plantee lo que sea», resaltó.

Y no solo eso, porque el Síndic también destacó la necesidad de que las contestaciones contengan una información comprensible. «No se tiene empatía con los ciudadanos. Se les contesta porque hay que contestarles, pero muchas veces son respuestas muy complicadas de entender y de comprender», lamentó.

Llegados a este momento, el Síndic también puso su punto de mira en el que considera un abuso de las citas previas por parte de los ayuntamientos, algo que, denunció, está siendo objeto de aprovechamiento por parte de mafias que se dedican a ponerles precio y venderlas, también las que se dan en los departamentos de extranjería. «Los consistorios -aseveró- no se pueden lavar las manos con este asunto, porque la cita previa es ahora mismo opcional para los ciudadanos. Solo fue obligatoria en los primeros momentos de la pandemia».

Otra de las cuestiones que puso sobre la mesa es la saturación de los servicios sociales. Según sus palabras, «para cualquier gestión es necesaria la gestión de estos departamentos, pero los hemos sobrecargado tanto que, al final, solo se dedican a la burocracia, justo todo lo contrario de lo que tendrían que hacer profesionales de estas características».

Ángel Luna hizo un llamamiento a los ayuntamientos para ver cómo se pueden solucionar los problemas de los ciudadanos. En este sentido, advirtió de que, si se continúa fomentando el descrédito y la desafección, se le pondrá la alfombra roja a los populismos, con el peligro de que, «al final, venga un iluminado y ofrezca soluciones simples para todo».

Es por ello por lo que pidió hacer examen de conciencia. «Hay que valorar si lo que queremos es solo ganar elecciones, o bien apostamos por reforzar un Estado democrático que nos ha costado mucho construir, pero que se puede ir por el sumidero si seguimos ignorando las reglas más elementales», concluyó.

Un ranking de los consistorios que ignoran los requerimientos

Ángel Luna explicó durante su intervención en el Foro de Municipalismo que, aparte de las deficiencias a la hora de aportar información a los concejales y los ciudadanos, hay ayuntamientos que sistemáticamente no responden a los requerimientos que les llegan desde el Síndic de Greuges. Es ese el motivo por el que desde esta institución se está preparando la confección de un ranking en el que figuren las administraciones locales que más incurren en esta práctica y que muestren unos mayores niveles de opacidad.

Luna destacó que hay ayuntamientos que no contestan «porque les sale gratis, dado que nuestras resoluciones no tienen capacidad ejecutiva». Pero el síndic advierte de que no se va a quedar con los brazos cruzados. Según sus palabras, «estamos empezando a denunciar lo que está sucediendo, y vamos a ir a más», en referencia al ránking que está en proceso de elaboración. «Lo vamos a sacar y, a partir de ahí, que sean los ciudadanos los que decidan si les conviene un consistorio no transparente», apuntó.

El síndic, asimismo, mostró su contrariedad con la nula respuesta que obtuvo el año pasado su propuesta para modificar el artículo 128 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, para evitar que haya alcaldes que se sigan escudando en que no tienen la obligación de entregar la información solicitada por concejales y ciudadanos por razones tan variopintas como la protección de datos.

«El problema es que habiéndolo solicitado en las Cortes nadie recogiese esa petición. Ni lo ha hecho el Gobierno autonómico, ni la oposición ha presentado ninguna iniciativa legislativa en ese sentido», lamentó.

Y todo ello, añadió, a pesar de que el 90% de las quejas que recibe el Síndic de Greuges están relacionadas con la falta de respuesta por parte de diferentes administraciones, incluidas las consellerias pertenecientes a la Generalitat. Eso es lo que le hace plantearse a Ángel Luna si verdaderamente existe algún interés en solucionar de una vez por todas este problema que, insistió, está causando un grave daño a los derechos fundamentales que hacen posible una democracia.

«Un concejal de la oposición es tan dueño de la información como el alcalde y le amparan los mismos derechos. Y a nadie le debería interesar que la oposición esté amordazada», dijo.