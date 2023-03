Será este mismo sábado, coincidiendo con la celebración del Comité Nacional, cuando el PSPV-PSOE y, en particular, su secretario general, Ximo Puig, acabe de despejar todas la incógnitas de la lista autonómica con la que concurrirá a las elecciones el 28M. Una candidatura en la que el sello personal de Puig se hará más palpable si cabe, hasta el extremo de que el comité provincial de Alicante no emitió este jueves por la tarde su propuesta con los nombres para las Cortes Valencianas, sino que se limitó a dar el visto bueno a las listas municipales, siguiendo las directrices de la cúpula de los socialistas. De momento, lo único que parece claro es que estarán Josefina Bueno, que es quien, a priori, encabezará la lista por Alicante, y la secretaria general de UGT en l’Alacantí y La Marina, Yaissel Sánchez, que entra como independiente en puestos de salida. Eso, y que la candidatura, en particular en Alicante, se caracterizará, además de por la presencia de independientes, como la propia Yaissel Sánchez, por una profunda renovación, por la presencia de pocos alcaldes, y por la ausencia de altos cargos del segundo y tercer escalón del Consell, lo que supone que la actual secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, se quedará fuera, aunque pueda haber excepciones en algún caso puntual, sobre todo en València.

El secretario general afronta su tercera cita electoral y, frente a la apuesta continuista que Ferraz ha dado en los municipios en los que gobierna, la contienda autonómica se presenta con una estrategia muy diferente, sobre todo, teniendo en cuenta que en el Consell solo hay una consellera alicantina y que la idea es meter algún independiente más que conecte con el tejido socioeconómico y genere un efecto tractor para alcanzar como mínimo los actuales diez diputados por Alicante en las Cortes Valencianas para la próxima legislatura. El propio Ximo Puig, en unas jornadas sobre electrificación a las que acudió en Castellón, puso el acento en que «habrá una renovación muy importante de las listas en toda la Comunidad Valenciana, y yo apuesto claramente por buscar nuevas referencias y, sobre todo, por conseguir una mayoría social lo más amplia posible para que los cambios se puedan consolidar». A efectos prácticos, eso significa que regidores como, por ejemplo, el de Alcoy, Toni Francés, con quien se había venido especulando mucho en los últimos días, se quedarán fuera. La intención es que los alcaldes se dediquen a trabajar al cien por cien en sus municipios y, de este modo, contribuir desde sus posiciones a amarrar un tercer Botànic. Podría haber alguna excepción, pero será eso, una excepción, lo que no cierra la puerta a que puedan entrar nombres como el de José Chulvi, alcalde de Xàbia y, a la sazón, portavoz adjunto del PSPV en las Cortes en la segunda parte de la legislatura. Otro de los grandes interrogantes que se resolverá en las próximas horas es si Ximo Puig encabezará la lista por la provincia de València o, finalmente, concurre por Castellón. Los que parece que sí tienen más asegurada la plaza en las candidaturas de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 28 de mayo son el resto de consellers de la cuota socialista.