La última comisión de Medio ambiente y Agua en las Cortes se ha convertido en escenario de una nueva disputa a cuenta del agua. El diputado del PP, Miguel Barrachina, ha presentado una PNL para instar al Consell a "aunar esfuerzos, junto con los regantes y la Diputación de Alicante", para conseguir "una mayor garantía de éxito" en el recurso contra el decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo-Segura.

La respuesta del Botánic ha sido tajante y ha acusado a los populares de "rasgarse las vestiduras", según ha manifestado la dirigente de Compromís Graciela Ferrer. En líneas generales, el gobierno de coalición ha considerado que se trata de una iniciativa "innecesaria y redudante".

Barrachina ha advertido de que el recorte del Tajo-Segura supone un "golpe de muerte" a la agricultura alicantina, y ha pedido que se adopten "acciones jurídicas coordinadas", ya que no se fía de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, vaya a defender los derechos hídricos de la autonomía valenciana. Por su parte, el socialista Ernest Blanch ha considerado innecesario instar al Consell a hacer algo que ya ha anunciado que va a hacer; ha rechazado entrar en el juego del PP y generar "más guerras del agua", y ha defendido que Puig ha dejado claro que el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable para la Comunidad Valenciana.

"Los años que no había agua, no se podía trasvasar. Sucedió en los últimos años de gobierno de Mariano Rajoy y volverá a suceder en el futuro", ha señalado, y ha dicho que "lo malvado" son las 22 decisiones del Gobierno que han corregido a la baja las propuestas de los técnicos de la comisión explotación. Ferrer ha destacado que eso que hace unos años era extraordinario, con el cambio climático será cada vez más habitual y cada vez habrá menos agua. Tal y como recoge la agencia Efe, Barrachina ha reiterado que "eso no lo quieren entender porque les sale más a cuenta decir barbaridades y azuzar conflictos y guerras del agua", ha denunciado.

Beatriu Gascó (Unides Podem) ha ido más allá, al advertir de que la sostenibilidad de los ríos es "difícilmente compatible" con una actividad agrícola "tan demandante de agua y en un contexto tan severo de cambio climático", y ha abogado por la desalinización con energías renovables y por no seguir promoviendo el regadío.

Ciudadanos ha apoyado la propuesta del PP porque, según el diputado Fernando Llopis, en España "hay agua para todo el país", y Vox también lo ha hecho por considerar que la izquierda pretende destruir la agricultura en España.