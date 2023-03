“Esta historia de las listas es imposible. Otros lo tienen más fácil porque tienen poco donde elegir y, además, nosotros queremos representar a toda la sociedad”. En estos términos se pronunciaba el secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención en el comité nacional del PSPV-PSOE para aprobar las listas con las que el partido concurrirá a las elecciones del próximo 28 de mayo. Unas candidaturas que en el caso de Alicante incluso tuvieron un pequeño baile de nombres en tiempo de descuento y con las que aspira, como volvió a subrayar Puig, a seguir generando confianza y consolidar una mayoría social, para revalidar un tercer mandato. Ahora bien, no fue la única meta que se fijó. Durante su alocución a puerta cerrada, no sólo dejó claro que el objetivo debe ser dar un vuelco en la Diputación de Alicante, sino que se mostró convencido de que los socialistas lograrán hacerse con la vara de mando en la institución que, hoy por hoy, es el principal fortín del PP en la Comunidad Valenciana.

Significativo fue que en el discurso público que ofreció hiciera especial hincapié en cómo ha cambiado la Comunidad Valenciana en los últimos ocho años, en términos de prestigio, de indicadores económicos y de empleo, con lo que denominó una vez más la “vía valenciana” impulsada por su Ejecutivo. Al respecto, alertó de que “la derecha va a hacer la campaña más sucia de la historia, porque no tiene proyecto político ni solvencia, solo oportunismo”. El líder del PSPV-PSOE, de hecho, incidió en que “en estas elecciones se juega el futuro de la Comunidad Valenciana”.

A partir de ahí, focalizó su discurso en torno a cuatro prioridades muy claras: trasvase Tajo-Segura, financiación autonómica, Derecho Foral valenciano e igualdad real entre hombres y mujeres y abolición de la prostitución.

“El agua es una cuestión fundamental”, sentenció, al tiempo que reiteró que llegarán hasta los tribunales si es necesario, pero que eso no es incompatible con estar en la comisión de seguimiento. “Pactar no es traicionar, es avanzar”, señaló. “A la derecha no le interesan los regantes ni el agua, sino el fango, la confrontación y la ruptura, porque es el campo abonado para conseguir votos”, añadió. En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, alegó que no es un problema de la Comunidad Valenciana, sino de toda España.

No menos contundente se mostró respecto al terrorismo machista y la igualdad. “No podemos despistarnos, las mujeres y los hombres tienen que tener igualdad efectiva de derechos y desgraciadamente en la sociedad hoy aún no es así. Esta es la gran batalla, por la igualdad, la decencia y la no permisión de la esclavitud que significa la prostitución”, manifestó.

Ximo Puig, evidentemente, también hizo referencia al impacto del covid en esta legislatura, punto que aprovechó para agradecer a Ana Barceló, consellera de Sanidad en los peores momentos de la crisis sanitaria y hoy candidata a la Alcaldía en Alicante, el trabajo desarrollado en esos momentos.

Es más, valoró que sean tres mujeres las que se presentan como alcaldables en las tres capitales de provincia de la Comunidad. “Estoy extraordinariamente orgulloso de que haya tres candidatas a la Alcaldía en las tres capitales de provincia. Sandra, Amparo, Ana, os deseamos lo mejor porque eso será lo mejor para València, Castellón y Alicante”, indicó. “Se ha quedado Elche, porque sino no sería paritario”, añadió entre risas, para apostillar que “a Carlos también le deseamos lo mejor, y a todos los alcaldes y alcaldesas, que vais a dar la cara por un proyecto social de mayoría, y a cada uno de los candidatos a concejal y concejala, que son miles”.