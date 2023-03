Terremoto en la Diputación de Alicante a pocas semanas de que acabe el mandato. El portavoz de Ciudadanos, partido que forma parte del equipo de gobierno junto al PP, Javier Gutiérrez, deja la formación liberal, en la que llevaba desde 2015, y pasa al grupo de no adscritos, en el que permanecerá sin sueldo, solo cobrando por su asistencia a plenos y comisiones. Del mismo modo, culminará el mandato al frente de las áreas de Infraestructuras y Asistencia a Municipios. La nueva portavoz de los naranjas en la institución provincial pasará a ser su ya única representante, la vicepresidenta Julia Parra. La salida de Cs del diputado pone fin a una relación con su partido que lleva siendo muy tormentosa en los últimos meses, encontrándose el origen del conflicto en la moción de censura que se produjo el pasado año en Orihuela, donde el gobierno pasó de manos del PP al PSPV-PSOE, y se produce con acusaciones a la actual síndica, Mamen Peris, de intentar perjudicar a la Diputación y a su presidente, el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, en un intento de buscar rédito político para beneficiar al actual jefe del Consell, Ximo Puig.

Moción

Desde la moción del pasado año, el diputado fue destituido por la cúpula como coordinador provincial, junto al resto de críticos, el secretario de Acción Institucional, César Martínez, y el de Organización, Chechu Herrero, y se le abrieron dos expedientes. El primero se inició el pasado julio, y en él se le acusó por el posicionamiento que había tomado sobre la situación de Orihuela y por la actitud que había mostrado con varios cargos del partido en los chats internos del Cs, lo que provocó su suspensión cautelar de militancia. Este expediente se cerró el 30 de diciembre y, poco después, la formación liberal dio a conocer la apertura de un segundo expediente, por haber dejado sus competencia en Xixona, municipio en el que es concejal, que no se le comunicó a Gutiérrez hasta el 16 de febrero. El diputado contestó a la semana y se le ha realizado una ampliación del expediente, al que ha respondido este lunes, pocas horas antes de comunicar su marcha del partido.

“La situación es insostenible. Desde el pasado junio llevo sufriendo una persecución. El primer expediente me tuvo bloqueado durante seis meses y se cerró sin ninguna explicación. No han puesto en valor todo el trabajo que hemos realizado en la Diputación, en la que cumplimos el pacto de aportar gestión y estabilidad que nos encomendaron”, denuncia el ya exmiembro de Cs. Gutiérrez se muestra especialmente crítico con Peris, a la que acusa de haber “entrado como un elefante en una cacharrería”, haber acelerado su salida y haber realizado “un acercamiento al Botànic y los partidos nacionalistas y de extrema izquierda”. Del mismo modo, sostiene que la candidata de los liberales a la Generalitat solo tiene la intención de “cumplir sus pactos con Puig y perjudicar a la Diputación, con el único fin de manchar la figura de Mazón”.

Xixona

Gutiérrez, que también pasará al grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Xixona, no da más pistas sobre si su futuro estará ligado al PP y reitera las ideas que ha venido difundiendo los últimos meses: “Ya hablaremos en su momento. Soy aparejador, un profesional liberal y mi estudio me está esperando”. El responsable de Infraestructuras en la Diputación denuncia que Cs le ha querido privar de sus derechos para intentar provocar su expulsión, enredándole con los expedientes, lo que ha supuesto una traba para su trabajo en la institución provincial. “Ahora ya no voy a tener las presiones del partido y me voy a centrar en dar impulso a los planes + Cerca y Planifica”, apostilla un Gutiérrez que ya ha informado a Mazón de su decisión y que deja un último mensaje: “Me voy de Cs porque ya no es la formación en la que entré, no me representa y no lo reconozco. Ya no es el partido de gestión y estabilidad con el que nos convencieron a muchos que llegamos desde el sector privado”.