PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem siguen adelante con su idea de renovar los órganos consultivos con mandato caducado. Las fuerzas del Botànic presentaron ayer una solicitud a la Mesa de las Cortes para que se abra el procedimiento para presentar candidatos en cinco organismos y se ha fijado como fecha de cierre el lunes 20 de marzo a las 18 horas.

Los representantes de los tres grupos parlamentarios apuran de esta manera sus oportunidades para realizar los cambios en el Consell Jurídic Consultiu, Sindicatura de Comptes, Consell de Transparencia, Consell de Cultura y Consell Valencià d'Universitats i de la Formació Profesional. En esta lista, habría que añadir la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació cuyas renovaciones se han avanzado ya vía comisión y que contó con los votos del Botànic y Ciudadanos.

El documento ha servido de base para la reunión que se ha mantenido esta mañana en el seno de las Cortes Valencianas y, a priori, ha servido para ratificar la decisión del bloque de izquierdas y aislar más al Partido Popular que, tras las declaraciones de su presidente Carlos Mazón, se descolgaban de un posible acuerdo.

La portavoz adjunta socialista, Carmen Martínez, ha realizado una nueva crítica al PP por su postura de bloqueo ante las negociaciones. La dirigente del PSOE se ha mostrado convencida de que todos los grupos "nos hemos emplazado a seguir las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo y poder aprobarlos en el próximo pleno" que será a finales de mes. Martínez ha reconocido que "es verdad que queda poco tiempo para alcanzar un acuerdo pero siempre que haya voluntad el PSPV-PSOE estará en el acuerdo".

"No se entiende que después de meses de negociaciones, el PP se autodescarte por intereses electoralistas", ha puntualizado.

Desde el partido naranja, la síndica Mamen Peris, ha reclamado recuperar el "espíritu" que acompaña a los nombramientos de situar a personas de acuerdo con mérito y capacidad. En este sentido, se ha dirigido a los dos grandes partidos. Respecto a la postura de Carlos Mazón, Peris le ha echado en cara que quiera retrasar los nombramientos sin atender al mandato del estatuto y ha advertido de la "radicalización" hacia la extrema derecha en este caso y hacia la izquierda por parte del grupo socialista.

La solución propuesta por Cs pasa por poner encima de la mesa "nombres de independientes", ha subrayado la portavoz y ha avanzado que esta es en la línea en la que se va a trabajar hasta el último día.

PP pide diálogo y mantiene el bloqueo

Sin embargo, las declaraciones de la síndica del Grupo Popular en las Cortes, María José Catalá, han mantenido la línea de semanas atrás. La portavoz popular ha asegurado que su partido se mantiene en el diálogo y ha pedido “despolitizar los nombramientos de los órganos estatutarios y llevar a cabo una negociación sana y responsable por parte de todos los grupos políticos”.

Tras la reunión, Catalá considera que "han tenido mucho tiempo para negociar y para llegar a acuerdos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos desde el respeto y la responsabilidad institucional". La diputada ha añadido que "el PPCV no puede ahora mismo votar a favor porque con las condiciones de reparto que nos están planteando es muy difícil. Desde el PPCV queremos personas y profesionales independientes. Hay un reparto politizado de puestos a un mes de convocar las elecciones autonómicas que para nosotros no es aceptable. Las posiciones son las mismas que hace unos meses. No han variado nada”.

Catalá ha aseverado que “desde el PPCV seguimos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero sin pseudoamenazas. Queremos negociar y que el consenso vuelva a ser la base para renovar estos órganos que en algunos casos llevan caducados desde 2020”.

Para la también candidata a la Alcaldía de València, "estas prisas solo demuestran los nervios que tienen los grupos políticos que apoyan al Consell de Puig. Quieren colocar en las instituciones a miembros no independientes con carné político. Están más preocupados por colocar a los suyos que porque todo se haga desde la independencia política y buscando a los mejores”.