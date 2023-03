Imprevisto en la candidatura del PSPV-PSOE para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La número 13 en la lista que la semana pasada dio a conocer Ana Barceló, María José Forner, ha presentado su renuncia. Según señala, esta decisión se debe a motivos personales, ya que asegura que no puede compaginar la dedicación que requiere una campaña electoral con su responsabilidad en el sindicato UGT vinculada a la Administración General del Estado (AGE), donde también se vivirán elecciones el 20 de julio. De hecho, Forner asegura que desconocía que iba a formar parte de la lista con la que Barceló concurrirá a la Alcaldía de la capital de la provincia. “Tengo un compromiso adquirido con las personas a las que represento en UGT y no iba a poder llevar adelante mi responsabilidad en el sindicato con hacer campaña para el partido”, explica.

Desconcierto

Uno de los aspectos más curiosos de esta situación es el desconcierto que se produjo entre la propia Forner y Barceló. “Yo le dije que apoyaba su candidatura pero no sabía que eso significaba que me iban a situar en el número 13 de la lista”, expresa la sindicalista. La mayor confusión, cuenta, se produjo cuando estaba a punto de subir a un avión y recibió la llamada de la candidata socialista. “Me dijo que la acompañara en la lista pero como estaba en el aeropuerto y no la escuchaba bien, le respondí que no tenía problema en ello, sin ser consciente de la responsabilidad que representaba”, rememora.

Estos son los motivos que han provocado que Forner dé prioridad a su faceta como sindicalista y a las elecciones del 20 de julio, en detrimento de la propuesta del PSPV y las elecciones municipales de Alicante del 28 de mayo. Al margen de su labor en los servicios periféricos de la AGE en el territorio alicantino, Forner es responsable provincial de UGT de la AGE y de Igualdad de la responsabilidad personal del Estado a nivel de Comunidad Valenciana. Con todo, manifiesta su “apoyo a la candidatura de Barceló y a su proyecto para Alicante”.