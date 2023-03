La reacción lógica a una fuga es la contención y Ciudadanos, de momento, no parece haber puesto paños sobre la grieta. La salida de Cs de Julia Parra situó el foco de atención rápidamente en el Ayuntamiento de Sant Joan, donde la edil es responsable de las áreas de Sanidad e Igualdad. Desde el consistorio sanjuanero, su alcalde Santiago Román no dudó en respaldar a su concejala. «Vista la situación de presión y el ultimátum que se lanzó ayer desde la regional, considero que es una decisión acertada, la cual respaldamos desde Sant Joan y si no va a afectar en nada a la Diputación, no sé por qué va a afectar en el ayuntamiento», declaró el alcalde.

Por parte del partido no se ha puesto nadie en contacto con quien ya está designado como alcaldable por la formación naranja. Santiago Román aseguró que ha abierto un periodo de reflexión a tenor de lo ocurrido. «Vamos a ver cómo responden». En este sentido, el concejal confirmó que el posicionamiento no es exclusivamente personal, sino que corresponde a todo el equipo (lo que significa incluir a los asesores). «Somos una auténtica piña, al igual que lo fuimos en la toma de decisión de hace unos meses», apuntó en referencia a la ruptura del pacto con el PSOE en el ayuntamiento una vez tomó posesión de la alcaldía. Julia Parra da un portazo a Cs y deja a Mazón con un gobierno con dos tránsfugas Desde el consistorio se sigue trabajando con total normalidad y este viernes está prevista la habitual Junta de Gobierno formada por el alcalde y tenientes de alcalde, donde no se encuentra Julia Parra. «La pelota está en el tejado del partido», precisó. Alicante se aparta Otro de los focos se situó en la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, que se encontraba en Palma de Mallorca en una jornada organizada por el Spain Convention Bureau, no quiso entrar en el cruce de comunicados e hizo una valoración para alejarse del punto de mira. «Como en otras ocasiones, expresar mi total respeto a la decisión personal de mis compañeros de la Diputación de Alicante de abandonar el partido y poner en valor la grandísima labor realizada por ambos todos estos años, donde han sido unos referentes provinciales», dijo. Ciudadanos busca su espacio y la oposición desgastar a Barcala con el Presupuesto en la antesala de las elecciones La vicealcaldesa, posicionada desde hace tiempo en el lado crítico de Ciudadanos y una de las principales caras de la plataforma alternativa dentro del partido, puso en valor tanto el trabajo como el compañerismo que le han brindado ambos en estos cuatro años y confirmó que «a día de hoy, sigo centrada en la gran cantidad de actividad turística que queda pendientes estos meses y en acabar este mandato». Por último, dejó claro que su «obligación es estar centrada en la gestión de este ayuntamiento y en el pacto que firmamos con los alicantinos». En similares términos, se manifestó la alcaldesa de Benejúzar, Rosa García, quien por la mañana recibió la visita de las diputadas provinciales Ana Serna y María Gómez (PP) y el propio Javier Gutiérrez. La edil, que gobierna en minoría, indicó que para ella lo prioritario era la gestión y que, en este sentido, había recibido la ayuda y colaboración de los dos diputados de Ciudadanos en todo momento para conseguir ayudas y actuaciones para su localidad en la Vega Baja.