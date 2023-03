El ambiente se va enrareciendo en la política local calpina a medida que pasan los días y la situación de la alcaldesa, Ana Sala, se va complicando. La regidora sigue gobernando bajo las siglas del PP y, tal y como confirman tanto desde el entorno de la edil como desde el propio partido, su más que previsible salida es cuestión de tiempo. Así que lejos de solucionarlo ambas partes han decidido tensionar más la semana.

Los populares esperan, por un lado, que, al igual que renunció al cargo de presidenta local del partido, se dé de baja para empezar su nueva andadura en Somos Calpe. En caso de que no lo hiciera, automáticamente se abriría un expediente de expulsión, por lo que desde el PP provincial ayer prefirieron no pronunciarse y esperar a que las circunstancias se vayan produciendo.

Por otra parte, está Ana Sala, que prefirió ayer no hacer declaraciones y dejar que sea el presidente del nuevo partido quien contextualizara la situación. Benito Sánchez, además de fundador de las nuevas siglas calpinas, es el marido de la alcaldesa y explicó que la hoja de ruta se acaba de poner en marcha. «El partido se ha registrado y nuestro objetivo es presentarlo el viernes en un acto abierto a la ciudadanía», comentó, luego «ni hay afiliados ni hay candidato. Iremos poco a poco dando esos pasos».

Benito Sánchez es abogado y no quiso adelantar el nombre de la persona que encabezará Somos Calpe, pero lógicamente no desmintió que sea Ana Sala. La actual alcaldesa, previsiblemente, tomará las riendas del partido en una semana, cuando se cree la asamblea y los organismos que compondrán esta naciente formación.

Pero, ¿cuál es el planteamiento ideológico de Somos Calpe o su posicionamiento hacia temas locales que han generado polémica durante este mandato? Benito Sánchez avanzó que todas estas cuestiones se darán a conocer en la presentación. Para el presidente, hay tiempo para dar a conocer la propuesta y la candidatura que, de acuerdo con el calendario electoral habitual, se prolongará hasta la semana del 20 al 25 de abril y un mes en política local es mucho, pues solo hay que mirar hacia atrás para ver como se ha deconstruido el Gobierno calpino.

El pasado 22 de febrero dejó la presidencia del PP y, poco después, los populares pusieron a Pilar Cabrera como sucesora. Su nombramiento se hacía a la par que la designación de César Sánchez como alcaldable, lo que supone para el actual diputado nacional volver a casa.

En cualquier caso e, independientemente, la respuesta que obtenga el viernes 24 de marzo a las 20 horas en el hotel Suitopía será relevante para medir fuerzas. Desde el entorno de la alcaldesa reconocen que sigue dolida por las formas, pues se enteró por este diario a principios de enero que dejaba de ser una opción de futuro para su partido.

De ahí ha derivado una ruptura más dolorosa y es el enfriamiento total con César Sánchez. Ambos militan juntos desde hace 12 años en el PP y fueron protagonistas en la renovación del partido en la primera década de este siglo.

Otra circunstancia reseñable es que Ana Sala dejará de tener el paraguas de un partido y pasará a la condición de concejal no adscrita. Como ocurre en otros ayuntamientos, así lo dispone el reglamento del consistorio que se remite a indicar que en este contexto mantienen sus derechos y obligaciones individuales. Ana Sala gobierna actualmente con concejales de Ciudadanos lo que no deja de ser una situación rocambolesca dado lo que ha sucedido en la Diputación Provincial de Alicante y que este lunes se saldó con la renuncia de las competencias por parte de los dos diputados, ex Cs, Julia Parra y Javier Gutiérrez, lo que significa más tensión en el seno del Ayuntamiento de la Marina Alta.