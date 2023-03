Al término del pleno, Mazón destacó que se trata de la cifra de ayudas más importante que se ha aprobado en la provincia de Alicante, con el objetivo de hacer frente a la subida de precios y la crisis económica. «Sin embargo, la hemos aprobado en solitario y sin el apoyo del PSPV y Compromís, que no han querido votar a favor de una medida tan necesaria, algo que resulta sorprendente y hasta sonrojante». Mazón insistió en que «ni la Generalitat ni el Gobierno han destinado semejante cifra en ayudas ante la inflación y la crisis energética».

En el pleno se debatió la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para prestaciones sociales por situaciones extraordinarias, debido a la crisis económica y energética y a la acogida de refugiados procedentes de Ucrania. Estas ayudas contarán con 25 millones y fueron defendidas por la responsable de Servicios Sociales e Igualdad, Mari Carmen Jover. Por su parte, las ayudas a pymes, micropymes, pequeños empresarios, autónomos y profesionales contarán con 20 millones. El diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, destacó que esta subvención se articula para financiar cuotas de autónomos, alquileres mensuales de locales o gastos de energía.

Frente a la defensa de las ayudas realizada por el equipo de gobierno, el portavoz socialista, Toni Francés, justificó la falta de apoyo de su grupo por la situación que se ha generado en la Diputación tras la desaparición del grupo de Cs, ya que la salida de los dos diputados del partido liberal ha llevado aparejado el cese de sus ocho asesores. Por su parte, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, le recriminó al presidente Mazón que no hubiera convocado la junta de portavoces previa al pleno para abordar las subvenciones y lamentó las dificultades que tienen los ayuntamientos para gestionarlas. Previamente, Fullana le había dado la bienvenida a Mazón en tono irónico, después de que el presidente hubiera pasado la anterior semana en las fiestas de València y Castellón. «Le hemos echado en falta a la hora de dar explicaciones sobre los presuntos maltratos en el Doctor Esquerdo y sobre el informe de intervención, que nos señala como la peor Diputación valenciana en ejecución», señaló el representante de la coalición.

Francés dejó patente que el grupo socialista está de acuerdo con las ayudas aprobadas, pero justificó la abstención por la «situación de democracia anómala» que se está viviendo en la institución provincial, después de la «decisión de dos diputados de no dejar su acta tras haber abandonado Cs». En este sentido, también calificó de «reprobable» la actitud de Mazón. «Es lamentable que, ante una situación que supone una burla democrática a los alicantinos, su reacción no haya sido la de reprochar esa actitud a los dos diputados tránsfugas, sino que los ha alentado, protegido y animado», apostilló el socialista.

Primer día de Parra y Gutiérrez fuera de Ciudadanos: sentados juntos, sonrientes y enganchón con Fullana

La sesión extraordinaria en el Palacio Provincial era especial, ya que suponía la primera con los ex de Cs Julia Parra y Javier Gutiérrez formando parte del grupo de no adscritos, a poco más de dos meses de las elecciones. La exvicepresidenta ocupó nuevo asiento en el hemiciclo, junto a su compañero Gutiérrez. Ya no se sentó en la tribuna principal, junto al presidente, Carlos Mazón, y la vicepresidenta segunda, Ana Serna, que ahora se ha quedado como representante única en el segundo escalafón. Los protagonistas de los últimos días se mostraron sonrientes y se reafirman en su intención de no entregar el acta y finalizar el mandato respaldando al equipo de gobierno.

Más allá de las críticas que les hicieron los portavoces del PSPV, Toni Francés, y Compromís, Gerard Fullana, el único sobresalto que vivieron los ex del partido liberal llegó cuando Gutiérrez se enganchó con el propio Fullana en una de sus últimas intervenciones. El portavoz de Compromís estaba criticando la baja ejecución del Plan Planifica, lo que provocó los comentarios fuera de micrófono de Gutiérrez, uno de los máximos responsables de este proyecto. «¿Me puede dejar hablar el señor exdiputado de Cs? Que no entregue el acta vale, pero solo faltaría que no deje hablar a los diputados que representamos a la ciudadanía que nos ha votado», le reprochó Fullana.

El representante de los valencianistas también hizo alusión a unas palabras pronunciadas por el propio Gutiérrez en un pleno celebrado hace un par de años, con el objetivo de seguir cuestionando la actitud del miembro del equipo de gobierno. «No hay tránsfugas buenos ni malos, todos son una vergüenza. Y quien se apoya en ellos acaba manchado por el estigma del defraudador», dijo el por entonces miembro de Cs.

Tras la sesión, Carlos Mazón recibió en el Palacio Provincial a otra ex de los liberales, la que fuera diputada en el Congreso Marta Martín. La visita de la catedrática de la UA, acompañada por el presidente de las Tertulias Hispano-Británicas, David Vergara, hizo saltar las alarmas de una posible nueva llegada al PP desde Cs, lo que fue desmentido por fuentes del equipo de gobierno.