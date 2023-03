El Botànic sigue con el pie puesto en el acelerador y esta mañana el Consell ha dado luz verde al plan sectorial para el Fondo de Cooperación de 2024, tal y como ha adelantado este diario. La vicepresidenta y portavoz del ejecutivo valenciano, Aitana Mas, ha dejado, una vez más, en el aire la participación de la Diputación de Alicante. En este aspecto, la consellera ha lamentado la postura de la institución que preside Carlos Mazón al que ha criticado duramente.

"Para 2024, se aumenta un 25% la dotación económica del Fondo, así que los alicantinos han dejado de percibir 100 millones en este tiempo por una manera sectaria de entender la política". Mas ha considerado que la postura del presidente del PP es "incongruente" porque "está marginando a 1,9 millones de alicantinos". "Está marginados por su gobierno provincial que ha decido no ser responsable y ser sectorial y hacer lo contrario a lo que se le supone. No tiene sentido". La vicepresidenta recordó que la apuesta del Botànic es la de dejar de tratar a los ccnsistorios desde un punto de vista paternalista y apelar a su autonomía. "Confiamos en que son adultos" y que es mejor este sistema, donde las entidades locales deciden en qué se quieren gastar el dinero y "no limitarlos" a lo que la Diputación de Alicante quiere.

La vicepresidenta ha recordado que la institución provincial de Castellón. cuando estaba gobernada por el PP, se sumó al Fondo de Cooperación y "dejó con menos argumentos" a Carlos Mazón que actúa de manera "partidista" y "creando agravio comparativo". "La política clientelar" se dejó atrás y ahora se gobierna desde la cooperación.

El Fondo aprobado por la Generalitat ha inyectado 280 millones a los ayuntamientos desde que se creara el fondo en 2017. Según los datos aportados por el Consell, se trata de 40 millones al año. El Plan Sectorial aprobado para 2024 se eleva hasta los 50 millones. La Diputación de Alicante no participa desde su creación. Por lo tanto, la institución provincial habría dejado de aportar 98 millones a los alicantinos, una cantidad que procede de las siete anualidades y una media de 14 millones por año.