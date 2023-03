La sala escogida en un hotel calpino respiraba un ambiente en tonos rosas como el flamenco que representa a «Somos Calpe». El presidente fundador y marido de la alcaldesa, Benito Sánchez, abrió el acto, donde hubo dos protagonistas: Ana Sala y Juan Manuel del Pino. La regidora lo hacía siendo ya edil no adscrita y, por lo tanto, tránsfuga y el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos y primer teniente de alcalde seguía sus pasos.

Más de 300 personas arroparon a la ya candidata, que antes de comenzar el acto subrayó que «Somos Calpe es mi único compromiso. Solamente quiero seguir trabajando para los ciudadanos calpinos, si me dan la oportunidad de seguir haciéndolo». Sala quiso dejar claro que no aspira a hacer política en otro lugar que no sea Calp. «Estoy donde estoy y, si no puedo estar donde estoy ahora porque no tengo apoyo suficiente, continuaré con mi vida profesional». Entre las motivaciones, la regidora declaró a este diario que «no quería dejar pasar la oportunidad de que mi gestión como alcaldesa se sometiera examen en las próximas elecciones».

Su decisión no ha pillado por sorpresa al PP, pues desde el lunes se sabe que existía el acto, pero desde la formación popular han preferido guardar silencio por el momento y fuentes del partido apuntaron a que esperarán al lunes para tomar decisiones. Por el contrario, desde Cs, se ha dejado claro que la postura es la misma y que «a los tránsfugas siempre les reclamamos el acta porque es un engaño para los vecinos». Desde la formación naranja, se centraron en que Ciudadanos «tendrá una lista potente en Calp, que será decisiva y que asegura la transformación necesaria para este municipio».

En cualquier caso, se presenta una situación rocambolesca porque Ana Sala gobernaba hasta ayer con sus cinco compañeros del PP y los dos de Cs, que le acompañarán en la aventura del nuevo partido local. El PP se encuentra en la tesitura de tener que dar un paso para recuperar la Alcaldía para lo que necesita al PSOE, pues en caso de pedir el acta chocaría con su actual situación en la Diputación de Alicante, donde gobierna gracias al apoyo de dos diputados (exCiudadanos) no adscritos.

Quiénes somos

De momento, la presentación de ayer fue una demostración de fuerza de Ana Sala, que manda un aviso a navegantes a César Sánchez, quien fuera compañero infatigable desde hace tres mandatos y otros tanto en las filas del PP. El partido, que parte de cero, ya tiene operativa su web y en su presentación se define en cinco puntos. En primer lugar, sostiene que es una formación «política libre, sin ataduras, sin mochilas y sin hipotecas políticas».

El segundo dice que «está formado por hombres y mujeres independientes, de Calp, conocedores de las problemáticas, necesidades y potencial del pueblo y con el compromiso firme de trabajar para sus vecinos, respetando siempre la ley y dentro de un marco de desarrollo socioeconómico sostenible».

El tercer punto enfatiza su independencia, pues indica que «no está sujeto a intereses de partidos políticos supramunicipales, ni a intereses puramente partidistas y de poder». En el cuarto, la formación local pone en valor que «trabajará exclusivamente por los intereses de Calp». Y por último, expone su defensa de «forma contundente contra la corrupción, promoviendo la ética y la transparencia en las actuaciones públicas».