Hace diez meses dio el salto de Política Territorial a Hacienda. ¿Compensa un cambio así?

En términos personales, suponía afrontar un reto difícil, por la altura del anterior conseller, Vicent Soler, que fue profesor mío en la facultad. Además, la cartera de Hacienda es muy compleja, pero siempre que el presidente me ha encargado un reto lo he asumido, y estoy muy contento de que confiara en mí.

Su estreno prácticamente coincidió con el choque con el Gobierno central a cuenta de la rebaja del IRPF. Con una inflación que no da tregua, ¿hay margen para una deflactación real de los impuestos?

Lo que se ha hecho es atender, y es muy comprensible, a la subida del IPC, que afecta a todo el mundo y, especialmente, a las rentas más bajas. La política fiscal también se tiene que adaptar a esa realidad y, por eso, la reforma se dirige a la bajada del tramo autonómico del IRPF a las rentas inferiores a 60.000 euros y, a partir de 60.000, no hay ninguna rebaja. Además, el grueso de la bajada se concentra en las rentas de hasta 30.000 euros.

¿Habría margen para bajar más los impuestos?

Hemos aplicado la política fiscal como si fuera política social. Los servicios públicos se tienen que financiar. No se trata de impuestos sí o impuestos no, de lo que se trata es de cuáles son los impuestos adecuados en cada momento, siempre cumpliendo con lo que marca la Constitución, que es la progresividad.

Sin embargo, seguimos siendo de las autonomías con los impuestos más altos...

Un documento que acaba de presentar el Colegio General de Economistas señala que la Comunidad Valenciana es la comunidad donde menos IRPF paga la gente con menos renta y donde más paga la gente con más renta. Hemos dado la vuelta al sistema fiscal desde 2015. Antes la fiscalidad en la Comunidad era la más baja de España para las rentas altas y la más alta para las rentas bajas. Algunos hablan de que estamos en un infierno fiscal, pero el infierno de verdad sería no tener servicios públicos.

Sin embargo, el propio empresariado denuncia desventajas respecto a Madrid, por ejemplo...

Si tienes el efecto capitalidad y también tienes un modelo de financiación que te trata con mayor justicia que a otros territorios, tienes más margen para tener un nivel determinado de impuestos. Nosotros no tenemos efecto capitalidad y el modelo de financiación nos perjudica, pero aún así hemos sido capaces de tener un sistema impositivo dentro de los márgenes razonables y adaptado al tiempo en el que vivimos.

El Consell está planteando un bono de ayuda de 30 euros para la cesta de la compra. ¿Por qué se está resistiendo tanto?

Estamos negociando con el sector y pronto tendremos alguna concreción más, como ha anunciado el presidente de la Generalitat. No obstante, es una fórmula compleja, porque lo que buscamos es enfocarlo a ese colectivo más desfavorecido con el consenso del sector, implicando a la distribución y también al pequeño comercio.

Y, tal y como están las cosas, ¿con un bono de 30 euros basta?

Nunca es suficiente, pero todo ayuda. No podemos ver una medida como la del bono sin conectarla con el resto de medidas: que los libros de texto sean gratuitos; que hayan subido las becas; que el transporte público haya bajado y en algunos casos sea también gratuito... El conjunto de medidas intenta minimizar ese impacto que está teniendo la guerra y la subida de precios. Hay que ver todas las medidas en su conjunto y entre todas sí tenemos seguramente uno de los mayores packs de ayudas a la clase media y trabajadora.

La distribución y, en particular, el presidente de Mercadona, Juan Roig, están en el centro de la diana con críticas muy duras por parte de Unides Podem...

Si trabajamos juntos y aunamos los intereses, nos va a ir a todos mejor. Por tanto, tenemos que defender a los trabajadores y trabajadoras y a los sindicatos, que tienen un papel fundamental, y a los empresarios, que contribuyen a generar riqueza y empleo, y la Administración también tiene que poner de su parte. Todos tenemos que trabajar conjuntamente sin buscar enfrentamientos. Al final, los enfrentamientos pueden solucionar un tuit, pero no solucionan un problema.

El vicepresidente Héctor Illueca es una de las voces más críticas con Roig. ¿Les puede pasar factura?

Somos un gobierno formado por tres partidos, viene un período electoral y es normal que haya opiniones diferentes, pero como Generalitat hemos demostrado con los hechos que el diálogo social y el buen entendimiento entre sindicatos, empresarios y Administración ha dado sus frutos, y eso es lo que debemos salvaguardar.

La legislatura llega a su fin y, de nuevo, la reivindicación de la reforma del modelo de financiación autonómica ha caído en saco roto. ¿Ha faltado presión?

No, no hay descanso en la reivindicación de la reforma del modelo de financiación, por igualdad y justicia con la Comunidad Valenciana. No me gusta plantear la reforma del sistema de financiación como un tema de unas comunidades contra otras, porque eso no lleva ninguna parte. Hay que plantearlo como un tema de igualdad entre españoles, porque así es mucho más fácil que un ciudadano de una comunidad autónoma mejor financiada empatice con otro de una comunidad peor financiada. Un modelo de financiación no lo cambia un gobierno, necesita el acuerdo de las comunidades gobernadas por distintos partidos y el acuerdo de los partidos en el Congreso, y es ahí donde hay que hacer un esfuerzo entre todos.

Sin embargo, al final, hay una confrontación incluso con gobiernos de su mismo partido...

La propuesta que hemos aportado al Ministerio de Hacienda, incluso a otros gobiernos autonómicos, no cae en esa trampa. Hacemos una propuesta desde la Comunidad Valenciana, pero para el conjunto de España. Queremos reforzar los servicios públicos y que en todas las comunidades tengamos un nivel mínimo de financiación por habitante para mantener esos servicios fundamentales.

El agua también se ha convertido en un tema de confrontación entre territorios. ¿Les preocupa la incidencia electoral del recorte del trasvase Tajo-Segura?

Somos un gobierno y un territorio al que no le gusta confrontar. Nos gusta defender nuestros intereses de una forma constructiva y siempre dialogada. No buscamos ningún voto en la confrontación. Apostamos siempre por el diálogo, lo cual no significa que no defendamos nuestros intereses legítimos. No hay un problema de la Comunidad Valenciana en el que el presidente no haya estado del lado de nuestros intereses legítimos, en este caso, de los regantes. Hemos utilizado todos los instrumentos a nuestro alcance. Con el último el recurso, no buscamos un enfrentamiento, buscamos una solución, y tenemos que defender lo que creemos que es justo.

¿Les puede penalizar el agua en las urnas?

No tengo una bola mágica, pero lo que sí que tengo claro es que la Generalitat y el presidente han estado donde tenían que estar. Lo saben los regantes, y así lo han dicho, y lo saben también los ciudadanos. Su presidente ha estado de su lado, independientemente de quién esté en el Gobierno de España.

El edificio de Correos se ha inaugurado esta misma semana. Sin embargo, sigue sin haber rastro de la oficina del Instituto Valenciano de Finanzas…

La oficina del IVF va a ser una realidad muy pronto, porque ya tenemos el edificio donde va a estar. No tenía sentido que el banco público de la Generalitat concentrara casi todos sus créditos en la provincia de Valencia. Había un componente geográfico que hay que corregir, porque el Instituto Valenciano de Finanzas es tanto de la provincia de Valencia como de la de Alicante o la de Castellón. Esta oficina facilitará el acceso de los empresarios a este instrumento de la Generalitat tan positivo.

¿En qué punto se encuentra el Arena Alicante?

También muy pronto se van a presentar los resultados del estudio que el IVF licitó para hacer un análisis de la situación urbanística, la situación jurídica y la situación del estadio, y se hará la presentación del proyecto que quiere llevar a cabo la Generalitat en el estadio para convertirlo en un centro de referencia. La Generalitat está siempre con lo que significa el Hércules, con su afición y con la institución, porque los políticos y los propietarios de un club vamos y venimos.

El proyecto se anunció hace año y medio. Estudios al margen, ¿cuándo puede ser una realidad el Arena Alicante?

Vamos a empezar a ver concreciones muy pronto, porque ya tenemos prácticamente los resultados de ese estudio.

¿Es compatible el proyecto con reformas puntuales en el estadio?

Por supuesto. Hay que incorporar también las reformas puntuales que sean necesarias.

Pese a los intentos de vertebrar desde la Generalitat, lo cierto es que el Gobierno central no les está ayudando mucho. Trasvase, inversiones reducidas a la mínima expresión en los Presupuestos Generales del Estado año tras año… ¿Qué incidencia puede tener la gestión del Ejecutivo central el 28M?

Es verdad, y así lo hemos dicho al Gobierno, que las inversiones de los últimos Presupuestos no nos parecían justas con la provincia de Alicante, aunque se han producido avances, como, por ejemplo, en la conexión del aeropuerto con la variante de Torrellano, y también hay actuaciones muy importantes en el puerto de Alicante, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo. La Generalitat también lo ha hecho en sus presupuestos cuando destina inversiones por encima del peso poblacional de Alicante. De todos modos, no todo son inversiones. Por ejemplo, la subida de las pensiones también beneficia a Alicante.

En el primer proyecto de Presupuestos Soria recibía 1.100 euros en inversiones por habitante frente a los 84 de Alicante, y ambas se benefician de las pensiones...

Eso es lo que tenemos que corregir, y somos profundamente conscientes. De hecho, con los presupuestos de la Generalitat, hemos intentado compensar esa injusticia. Es algo a corregir y reiteradamente se lo hemos pedido al Gobierno de España. Hay inversiones olvidadas que ahora se están reactivando, pero hay que continuar y no hay que bajar nunca la guardia.

¿Qué pasará si el PSPV gana las elecciones?

Será positivo, sobre todo para la Comunidad Valenciana, porque podremos seguir con el proyecto de cambio que empezó en el año 2015 y, por lo tanto, seguir con las políticas de progreso. Además, la Comunidad Valenciana ha conseguido ser una especie de isla, frente al ruido y la furia que se ve en torno a la M-30.

¿Y si pierden?

No quiero preocuparme por algo que no va a pasar.

¿Se ve como el sucesor de Ximo Puig?

El sucesor de Ximo Puig es Ximo Puig.

¿Y cuándo no esté Ximo Puig?

Ahora el sucesor de Ximo Puig es Ximo Puig, y, personal y políticamente, estoy muy orgulloso de la confianza que ha depositado en mí. No me planteo nada más, solo hacerlo bien ahora y, cuando deje de ser conseller, poder dejarlo todo un poco mejor que cuando llegué.

¿Cómo se ve en dos meses?

No tengo planes más allá del día 28 de mayo.