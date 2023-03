La Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana ha elaborado un informe de fiscalización sobre la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se trata de una fiscalización operativa o de gestión, en su modalidad de fiscalización de sistemas y procedimientos. La conclusión principal del Informe es que, en términos generales, la Generalitat Valenciana ha adoptado, con determinadas salvedades, las medidas necesarias para la implementación del PRTR.

Conclusiones generales

Según las conclusiones generales de la Sindicatura de Comptes, la Generalitat Valenciana ha establecido un sistema de gobernanza para la gestión del PRTR que es similar al modelo básico previsto en la normativa estatal, si bien no ha elaborado un instrumento de planificación estratégica para la gestión global del PRTR en los términos previstos a nivel estatal. La planificación estratégica de la Generalitat se ha regulado en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, que contempla que tanto el plan estratégico como los informes de evaluación se publicarán en el portal de transparencia de la Generalitat. En cuanto a la información periódica e iniciativas para fomentar el conocimiento y acceso a los fondos, la Generalitat publica información sobre los fondos Next Generation y el PRTR en dos páginas web: el portal de transparencia GVA Oberta y la web de la Presidencia GVA Next. Ambas webs son de fácil navegación y publican la información en formatos que permiten la consulta de manera sencilla.

La Generalitat Valenciana ha adoptado determinadas medidas para ajustar la gestión de sus recursos humanos a las necesidades del PRTR, si bien no ha elaborado un instrumento global de planificación estratégica a tal fin, ni tampoco a nivel de entidades ejecutoras. Entre las medidas adoptadas destacan la creación de puestos de trabajo de carácter temporal, el nombramiento de director o directora de programa mediante contrato temporal de alta dirección y la cobertura de puestos estructurales vacantes. Durante 2021 y 2022, la financiación de los puestos de trabajo que participan en la gestión del PRTR se ha realizado con recursos propios de la Generalitat, principalmente del presupuesto del capítulo de gastos de personal, que no se ha incrementado para esta materia.

En relación con los procedimientos, sistemas de gestión y sistemas de información, está previsto que el seguimiento de hitos y objetivos, que es el principio de gestión del PRTR más relevante, se lleve a cabo mediante el sistema CoFFEE, que desarrolla el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es importante destacar que, transcurrido más de un año de la entrada en vigor de la normativa reguladora, el sistema CoFFEE sigue sin estar plenamente operativo para las comunidades autónomas, lo que representa una importante limitación para el tratamiento y suministro de información en los términos previstos. Para suplir la carencia de CoFFEE, la Generalitat Valenciana está implementando una herramienta propia, denominada CoFFEE-GVA-Next.

Solo cuatro de las doce consellerias han realizado los test de autoevaluación y riesgo previstos en el anexo II de la orden de Hacienda y Función Pública, siendo muy bajo el nivel de cumplimiento de esta norma. Once de las doce consellerias de la Generalitat han elaborado sus propios planes de medidas antifraude, que están publicados en el portal de transparencia GVA Oberta.

En cuanto al seguimiento de la ejecución, la Generalitat ha elaborado y publicado en la página web GVA Netx tres informes de situación del PRTR a fechas de 31 de diciembre de 2021, 31 de mayo de 2022 y 30 de septiembre de 2022. El análisis de los datos a 30 de septiembre de 2022 pone de manifiesto que el importe total asignado a la Comunidad Valenciana por fondos del PRTR asciende a un total de 3.233 millones de euros, de los que 2.131 millones están asignados a la Generalitat y 1.102 millones de euros son inversiones y transferencias directas a entidades locales, a universidades y centros de investigación y al sector privado. El PRTR de España cuenta con una contribución financiera de la Unión Europea en forma de ayuda no reembolsable por importe de 69.512 millones de euros para el periodo 2021-2023. Según los datos publicados por la Generalitat a 30 de septiembre de 2022 (aproximadamente a mitad del periodo), el Estado ha asignado fondos para gestión por la propia Generalitat que representan un 3,1% del total del PRTR, y a nivel de Comunidad Valenciana en un 4,6%.