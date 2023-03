La plataforma cívica de apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo ha sido presentada en La Vila Joiosa, en una cita que ha tenido lugar en el Club Náutico . El acto en el que el colectivo se ha dado a conocer ha contado con la presencia del director de Inteligencia Turística de Turisme Comunitat Valenciana, Mario Villar, que va como número 5 de la lista autonómica que el PSPV-PSOE presentará a las comicios que se celebrarán dentro de dos meses. Algunos miembros de la plataforma en la Marina Vaixa, además de Villar, son: Sergi Castillo Prats, de Benidorm, número 2 en la lista municipal como independiente; Vicente Pérez Llorens, empresario de l’Alfàs del Pi; Adrià Llobell Sala, pedagogo de Teulada; Pepe Díaz Azorín, pintor de Altea; Pepe Piqueras, artista de La Vila Joiosa; y Enrique Giménez, catedrático emérito de Historia, de Sella.

Impulso

“La plataforma representa a gente independiente, con unos valores e ideas vinculadas al Estado del Bienestar. Yo le intento dar impulso desde la parte más juvenil, de la gente joven que necesitamos aprender de esos valores. Me he sentido muy identificado con ellos en la pandemia, porque lo he vivido en primera persona. He estado en reuniones en las que se han planificado estrategias que han antepuesto a las personas por encima de todo. El turismo representa el 15% del PIB de la Comunidad Valenciana. En el caso de nuestra provincia de Alicante, vivimos de ello y dependemos de ello, con mucho orgullo. Defendemos un sector innovador, transformador y que sea un motor del cambio para el territorio”, manifestó Villar en la presentación.

“Que tengamos a alguien en la Generalitat con esta implicación, como es el presidente, y que haya apostado por mí en el número 5 de la lista, hay que señalarlo. Por último, tenemos que trabajar en conjunto, con un proyecto de futuro y territorio. Eso es algo que me ha convencido para apoyar a Puig como presidente. Estos planteamientos no los tenía cuando salí de la universidad. El Gobierno socialista me los ha dado y esto es un plus de motivación y de oxígeno para las personas que salen de la universidad, los jóvenes que buscan trabajo y la atracción de talento hacia el turismo”, añadió el propio Villar.

Ocho años

Las presentaciones anteriores de la plataforma han tenido lugar en Alicante, Orihuela, Elche, Alcoy y Ondara. La plataforma reivindica la figura de Puig en estos ocho años como presidente de la Generalitat y busca conseguir un amplio apoyo en las urnas para el candidato autonómico socialista. Sin embargo, cuando se pregunta a sus promotores, como Gerardo Muñoz, por la petición implícita del voto al PSPV señalan contundentes que "pedimos el voto para Ximo", a lo que añaden que "al final, en la circunscripción tendrán que votar al Partido Socialista, pero no estamos pidiendo el voto para el PSPV, sino para Ximo Puig, porque seguro que hay compañeros y compañeras (de la plataforma) que votarán otras opciones en las elecciones locales y generales".