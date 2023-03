En 2021, Presidencia del Consell marcó como objetivo estratégico la llegada de Euronews a Distrito Digital de Alicante. Tres años después, el área que dirige Ximo Puig sigue presupuestando tres millones de euros para que el canal televisivo aterrice en las instalaciones de la Ciudad de la Luz y lo hace actualizando su plan de subvenciones, según consta en el Diario Oficial de la Generalitat del pasado 25 de marzo.

«Las negociaciones siguen abiertas», confirmaron desde Presidencia y se trabaja para alcanzar un acuerdo. Lo que en mayo de 2022 parecía inminente tras la reunión del jefe del Consell con el CEO de Alpac Capital (fondo de inversión accionista principal de Euronews), Pedro Vargas, se ha topado con las dificultades y complicaciones jurídicas de trasladar una voluntad a un documento legal que, por un lado, cuente con el visto bueno de la UE una vez que ha levantado la sanción contra la Ciudad de la Luz y por otra, no se interprete como una subvención encubierta.

En aquel momento, Presidencia apuntó que «las negociaciones para ubicar en Alicante la sede de Euronews del sur de Europa avanzan a buen ritmo, de manera que se prevé que haya una decisión definitiva antes del verano». Ahora no se ha querido avanzar una fecha, ni hacer estimaciones; aunque lo cierto es que con la apertura de la campaña electoral parece poco probable que se diera el paso.

Otra de las cuestiones que van parejas a esta iniciativa es que con el paso del tiempo se ha dejado de poner el foco en este asunto. El primer anuncio llevó aparejado la llegada de alrededor de «6.000 puestos de trabajo» tal y como consta en la respuesta que el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, dio a la diputada de Compromís, Mónica Álvaro.

Presidencia guarda con celo el informe de KPMG en el que la consultora habría medido el retorno de la inversión, de unos 200 millones y el citado número de empleos, lo que sorprendió dentro del sector por las grandes dimensiones. Básicamente es multiplicar por 12 la actual plantilla de la radiotelevisión pública valenciana.

El proyecto queda pues ese largo periodo de espera en el que quedan las iniciativas cuando se cruzan por medio unas elecciones. No obstante, si no llegara a producirse este aterrizaje se trataría de un segundo intento fallido tras dejar la nueva presidenta del ente de RTVE en el aire el protocolo firmado por Ximo Puig y el ex presidente Manuel Pérez Tornero levantar una nueva sede en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.