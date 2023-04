En el pleno extraordinario de la Diputación de Alicante de este miércoles se pedirá que los diputados Julia Parra y Javier Gutiérrez dejen sus actas. La sesión se celebrará a partir de las 14 horas, coincidiendo con la sesión ordinaria del mes, que ha arrancado a las 11 horas. Este pleno ha sido solicitado por los dos partidos de la oposición, el PSPV-PSOE y Compromís, como anunciaron sus portavoces, Toni Francés y Gerard Fullana. El primer punto de la sesión será solicitar a la exvicepresidenta primera y al exdiputado de Infraestructuras que dejen sus actas, después de que el pasad mes de marzo abandonaran Ciudadanos. El segundo punto ya se ha cumplido en buena parte, porque en él se pide que dejen todas sus competencias en el equipo de gobierno y que se cese a los ocho asesores del grupo liberal, lo que ya se produjo.

Evidencia

Tras conocerse el día y la hora a la que se celebrará la sesión, Fullana ha manifestado que “el tratamiento que se le ha dado a este pleno solamente es una evidencia del poco respeto a la institución de Mazón y de que se trata de un presidente ausente que viene los días justos a gestionar sus responsabilidades”.

Francés y Fullana anunciaron que emprenderían acciones legales contra el presidente, Carlos Mazón, si no cesaba a los asesores de los «diputados tránsfugas», al considerar que se estaría produciendo una situación de malversación y prevaricación de fondos públicos. «Si no se produce el cese de los asesores, que cuestan 400.000 euros al año a la Diputación, vamos a iniciar acciones legales contra Mazón como responsable. De acuerdo con el reglamento, no pueden tener ni un asesor los diputados tránsfugas», apuntó el portavoz socialista.

Democracia

El discurso pronunciado por Fullana siguió la tónica del de Francés. El portavoz de Compromís añadió que «Mazón debe demostrar si está del lado de la democracia valenciana o de un chiringuito que se sostiene con unas personas que han mentido a sus votantes. Este gobierno tránsfuga e ilegítimo debe reaccionar y volver a ser un gobierno democrático». Del mismo modo, señaló que la petición de un pleno extraordinario permitirá que el presidente ofrezca «explicaciones» y se «evidencie en una votación a mano alzada».

Parra y Gutiérrez renunciaran a sus competencias. Este movimiento permitirá al presidente Mazón finalizar el mandato y afrontar la campaña autonómica sin contar con dos tránsfugas en su equipo de gobierno. La decisión de Parra y Gutiérrez generó un movimiento en cadena. El diputado Juan de Dios Navarro asume las áreas de Cultura y Transparencia, que ocupaba la vicepresidenta, mientras que el diputado Alejandro Morant gestionará las de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, que eran las del también edil en Xixona. Además, la vicepresidenta segunda, Ana Serna, acabará el mandato como la única vicepresidenta y la desaparición del grupo de Cs provoca el cese de los ocho asesores que tenían los liberales.

A través de un comunicado, el equipo de gobierno de la institución provincial destacó que Parra y Gutiérrez seguirán colaborando en los dos meses que quedan para terminar el mandato «con el fin de mantener las líneas estratégicas de sus áreas y concluir los proyectos puestos en marcha».