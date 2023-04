La segunda edición del plan Planifica, que fue aprobada en la sesión plenaria, contará con un presupuesto de 92 millones, lo que, desde el equipo de gobierno, fue resaltado como «el programa inversor más ambicioso desarrollado hasta ahora en la provincia». El proyecto para la financiación de inversiones en Alicante llegará a todos los municipios, que podrán solicitar un máximo de tres actuaciones, salvo casos excepcionales, por lo que se podrán poner en marcha más de 400 obras. El pleno también sirvió para que el equipo de gobierno sacara adelante otros proyectos, como los relacionados con la mejora de la red viaria, el acceso a los municipios o la movilidad peatonal, así como las convocatorias de las inversiones en caminos de titularidad municipal y de seguridad vial, a los que la institución provincial destinará 20 millones de euros.

Transcurrido un cuarto de hora del pleno, llegaron las primeras críticas de la oposición a los anuncios del equipo de gobierno, unas acusaciones que se centraron en Mazón. «El presidente se salta las leyes electorales diciendo que el Planifica es la mayor inversión de la historia. Ha roto la tradición de abrir el debate para que los grupos hagan aportaciones ante lo que son planes de mandato», lamentó el socialista Toni Francés. «En esta ocasión, ni siquiera ha pasado por la comisión informativa, como sería preceptivo ante un plan tan importante. Debería haber abierto una vía para hablar, negociar y escuchar al resto de grupos», añadió.

Mazón justificó los plazos del plan para «dar más tiempo a los ayuntamientos» para sumarse a la convocatoria. «No es nuestra intención saltarnos ninguna voluntad democrática ni queremos ocultar ningún tipo de debate», insistió el presidente, que reiteró que la propuesta no se iba a retirar del pleno para facilitar los plazos a los municipios de la provincia. El diputado popular Alejandro Morant, que ha asumido las competencias de Infraestructuras tras el paso de Javier Gutiérrez al grupo de no adscritos, al haber dejado Ciudadanos, apostilló que «no hay modificaciones sobre lo pactado y los 92 millones que se aportan permitirán recuperar el año que se ha perdido en este mandato», a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, también entró en este debate, para afear al equipo de gobierno que el plan no pasara ni por la junta de portavoces ni por las comisiones. El representante de los valencianistas echó en cara los bajos índices de ejecución en este mandato y personificó, igualmente, las acusaciones en Mazón, al afirmar que «el cinismo del zaplanismo no tiene fin». Compromís fue más allá y manifestó su intención de denunciar ante la Junta Electoral al PP por dar publicidad a la convocatoria con los comicios ya convocados. «Se han saltado las leyes anunciando una inversión de 92 millones», apostilló Fullana.

La sesión continuó con un tono bronco hasta el final, siempre con la cita con las urnas flotando en el ambiente, y hubo otros encontronazos sonados, como los relacionados con la construcción del aparcamiento subterráneo del ADDA o con los recursos presentados por la Generalitat y la Diputación contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. Todo ello cuando todavía queda, al menos, un pleno más, el correspondiente al mes de mayo.

Recusación a los ex Ciudadanos sin más consecuencias

Se esperaba más del pleno extraordinario que había pedido la oposición para reclamar a los dos diputados que abandonaron en marzo Ciudadanos y pasaron al grupo de no adscritos, Julia Parra y Javier Gutiérrez, la entrega de sus actas. La sesión duró media hora y los portavoces del PSPV y Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana, no emplearon un tono excesivamente duro contra los ex del partido liberal. Francés les pidió la entrega del acta «a nivel personal» y Fullana puso más el foco en el presidente, Carlos Mazón, al que acusó de no cumplir el pacto antitransfuguismo y aplaudir la actuación de Parra y Gutiérrez. Los dos puntos que se votaron no salieron adelante, ya que los diputados del PP y los dos protagonistas del pleno extraordinario votaron en contra.

Francés también criticó a Mazón por «gobernar con dos tránsfugas, como es tradición zaplanista» y pidió a los no adscritos «higiene democrática y respeto a las instituciones». Los aplausos que recibieron Parra y Gutiérrez por parte de los diputados populares tras sus intervenciones fueron afeados por parte de Fullana, quien comparó esta actitud con la de «las personas que aplauden a Donald Trump en los juzgados».

Por su parte, tanto Parra como Gutiérrez defendieron el trabajo que han hecho durante los últimos cuatro años como integrantes del equipo de gobierno. La exvicepresidenta aseguró que es «fiel» a sus principios y acusó a otros de «moverse de su sitio», en referencia a Cs. «Aquí no se ha cambiado de socio, no se ha roto ningún gobierno y no se han desobedecido las órdenes de la formación», añadió Gutiérrez.