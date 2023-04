Un itinerario de ida y vuelta. Ese es el que ha recorrido Rafael Sanjuan, que tras estar dado de baja en el PSPV tras presentar junto al PP la moción de censura que lo convirtió en alcalde de Agres, ha vuelto a ser readmitido en las filas socialistas y todo apunta a que volverá a repetir como candidato, salvo giro de guion de última hora. Una decisión que ha causado sorpresa e indignación en Compromís, formación a la que pertenecía Josep Manel Francés, el primer edil que fue desalojado como consecuencia de dicha moción.

Los hechos se remontan a noviembre de 2020, cuando Francés planteó una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos y a la corroboración de su dedicación parcial de 13 horas a la semana por 650 euros al mes, ante las discrepancias que mantenía con su socio de gobierno, el concejal socialista Rafael Sanjuan. Votaron a favor los tres representantes de Compromís y en contra los tres concejales del PP y el del PSPV, con lo cual, el en aquel entonces alcalde no obtuvo la confianza del pleno.

Al no lograr la mayoría suficiente para la aprobación de las cuentas, Francés pasó a ser alcalde en funciones durante un mes, plazo tras el cual los ediles del PP y el socialista presentaron la moción de censura que situó a Sanjuan al frente de la Corporación.

Tras consumarse los hechos, el ya alcalde socialista causó baja en el partido por contravenir las normas internas del mismo, una situación, sin embargo, que se ha revertido, atendiendo a las razones argumentadas por el propio protagonista. El secretario comarcal socialista, Rafael Briet, destaca que «el partido tiene unas normas y había que atenerse a ellas, pero lo cierto es que Rafael Sanjuan tenía el respaldo de la agrupación, porque tuvo que hacer frente a una situación forzada por el alcalde de Compromís al presentar una cuestión de confianza que no tenía sentido alguno».

Según Briet, el exedil valencianista «tenía la pretensión de aprobar unos presupuestos que solo valían para dos meses sin mediar negociación alguna, e intentando colar el sueldo con reparos por parte de la Intervención. La única opción que nos daban era la de votar a favor, sin más».

Sanjuan fue readmitido hace aproximadamente un año tras un informe favorable, y la intención por parte del PSPV es la de que vuelva a presentarse como candidato a la Alcaldía de Agres en las elecciones del 28 de mayo.

El actual alcalde, por su parte, destaca que fue él mismo el que solicitó la baja en el partido tras la moción de censura, «consciente de que podía provocarle problemas. Pero después solicité la readmisión argumentando todo lo que hice, porque pensaba y sigo pensando que obré de manera adecuada, dado que no se me dio otra opción por parte de Compromís». Sanjuan, en este sentido, asegura que «todavía, a día de hoy, me sigo preguntando los motivos por los que el anterior alcalde quiso aprobar los presupuestos cuando los tenía prorrogados, y planteando, además, una cuestión de confianza que, por ley, obligaba a presentar una moción de censura en el plazo de un mes. Todo fue un sinsentido».

Con todo, y una vez readmitido, Rafael Sanjuan ha continuado al frente del Ayuntamiento, y en estos momentos está valorando la propuesta del PSPV para repetir como candidato, algo que se espera que acabe ocurriendo, salvo sorpresa de última hora. En cualquier caso, destaca que «es algo que tengo que pensar bien».

Críticas de Compromís

Donde no salen de su asombro es en las filas de Compromís. El portavoz de esta formación política en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, señala que «es totalmente inexplicable que el PSPV pretenda presentar como candidato a la Alcaldía a esta persona, dejando en papel mojado los pactos antitransfuguismo. Acciones de este tipo lo único que hacen es contribuir a la degradación democrática», asevera.