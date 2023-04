Toda una vida. Eso es lo que le han dedicado José Luis Seguí, de Almudaina, y Jaume Pascual, de l’Alqueria d’Asnar, a sus respectivos municipios. Se trata de los alcaldes más veteranos de la Comunidad Valenciana y, por extensión, de la provincia de Alicante, aunque con matices. El primero, del PP, es, además, el que más tiempo lleva en el cargo en España, con nada menos que 51 años de trayectoria, mientras que el segundo, del PSOE, acumula 44 años al frente de su Ayuntamiento, justo el tiempo que ha transcurrido desde las primeras elecciones democráticas. La noticia reside en que ambos han decidido que ha llegado el momento de la retirada, toda vez que no concurrirán a los próximos comicios municipales. Dejan tras ellos todo un compendio de logros, anécdotas y, a veces, sinsabores, pero siempre con un objetivo común, que no ha sido otro que trabajar intensamente por conseguir lo mejor para sus vecinos.

«Estoy orgulloso de todo lo que he hecho y me marcho con la satisfacción del deber cumplido». Así se expresa José Luis Seguí, quien, a sus 82 años, recuerda que accedió a la Alcaldía un lejano 13 de febrero de 1972, todavía en tiempos de Franco, casi forzado por los acontecimientos. «El por aquel entonces Consejo de la Falange -explica- decidió cambiar al que era alcalde, y pensaron en mí como sustituto, teniendo en cuenta que gozaba de reconocimiento en el pueblo como presidente de la Hermandad Agraria». No lo tenía claro en absoluto, pero, tras exponer inicialmente sus reticencias, no le quedó otra finalmente que aceptar. «Eran los tiempos que eran», subraya.

Así que tomó la vara de mando, aferrándose de tal forma a ella que, hasta el momento, no la había vuelto a soltar. Primero, como queda dicho, fue por imposición, pero después, ya con la llegada de la democracia, por decisión propia y la confianza depositada en él por los habitantes de Almudaina, toda vez que se ha alzado con la victoria en todas las convocatorias electorales a las que ha venido concurriendo con las extintas UCD y Alianza Popular y, finalmente, con el PP.

El primer proyecto que abordó, nada más tomar posesión, fue la construcción de la red de caminos, algo sumamente necesario teniendo en cuenta que en aquella época empezaban a irrumpir los primeros tractores y no había forma de desplazarse por los bancales del término municipal.

Después llegaría también la red de agua, en un momento en el que el suministro se hacía a través de camiones cuba, y, a renglón seguido, la nueva carretera para conectar Almudaina con Alfaquí, lo que sacaba a la localidad del aislamiento. A ello hay que añadir la construcción del actual edificio consistorial, así como la rehabilitación de la torre islámica del municipio, hoy musealizada y convertida en un importante foco de atracción turística.

La piedra que le sigue molestando en el zapato es la pérdida de habitantes, dado que, cuando accedió a la Alcaldía, el pueblo contaba con 300 vecinos, y en estos momentos apenas supera el centenar. «Es algo que ha sucedido en la mayor parte de las zonas rurales, debido a la pérdida de servicios y a que los hijos, cuando empezamos a pagarles la carrera, decidieron buscarse la vida lejos del pueblo», expone.

José Luis Seguí ha decidido ahora colgar las botas, gracias a una candidatura del PP formada por un grupo de jóvenes encabezados por Pau Navarro, de 26 años, y en la que está también su nieto, Adrián Seguí, de tan solo 20. «Me voy muy tranquilo y les dejó en herencia un paquete de proyectos valorados en 400.000 euros a punto de ejecutar. Muy diferente a las 17.000 pesetas con las que yo me encontré, y que desaparecieron cuando el fontanero vino a cobrar las facturas que se le adeudaban», recuerda.

Por su parte, Jaume Pascual, cuando todavía era un chaval, bebió de la sabiduría de sus mayores para comprometerse con la política. «Recuerdo que, en aquella época, a l’Alqueria se la conocía como la pequeña Rusia, porque había mucha gente de izquierdas. En la noches de invierno, en mi casa, se reunían hombres y mujeres junto al fuego, y los escuchaba hablar de libertad, igualdad, democracia y de una palabra que, desde entonces he llevado siempre conmigo, como es el socialismo», enfatiza.

Y bajo esas convicciones decidió presentar su candidatura a las primeras elecciones democráticas, convirtiéndose, en aquel momento, en el alcalde más joven de España, con tan solo 23 años. Y el estreno no pudo ser más exigente, porque no duda a la hora de señalar que su primer mandato fue horrible. «Pasamos dos gotas frías impresionantes y encima cerró la fábrica papelera, sin olvidar el 23-F, que fue el día más complicado de mi vida», recuerda.

Con todo, lo peor fue lo de Papeleras Reunidas, que daba trabajo a 400 personas que, de un plumazo, se quedaron en la calle, en lo que fue un auténtico drama social. En cualquier caso, este episodio tuvo un final feliz, dado que, explica, «gracias a industriales como Rafael Pascual, Rafael Richart o Pascual Botella, y a la implicación de la Generalitat, con Joan Lerma al frente, se consiguió que la industria no se desmantelara y que finalmente reabriera. También fue importante la colaboración de sindicalistas como Paco Valor y Armando García Miralles y, sobre todo, el sacrificio de los trabajadores».

Más allá del ámbito económico, el municipio también ha vivido una indudable progresión a lo largo de todos estos años, con la mejora de servicios básicos como la red de agua potable y el alcantarillado, a la que se fueron sumando posteriormente el cambio del alumbrado, contenedores de basura subterráneos, una piscina climatizada y una escuela de música, entre otros proyectos de interés.

Y, con ese bagaje, Jaume Pascual ha decidido que ha llegado el momento de dejar paso. «Lo hago -explica- satisfecho del trabajo realizado, y también contento de haber sembrado bien para contar ahora con una candidatura socialista con la que nunca había podido llegar ni a soñar para cogerme el relevo». Al frente de la misma estará Andreu Ripoll, de 38 años, que en el actual mandato ha estado ejerciendo como teniente de alcalde y que, por tanto, ha podido ir adquiriendo experiencia en la gestión.

El único reto pendiente que se le ha quedado a Pascual es el de la nueva escuela. «Hemos podido conseguir los dos millones de euros de financiación, pero los trámites se han convertido en un auténtico suplicio. En cualquier caso, todavía confío en poder licitar las obras antes de las próximas elecciones», afirma.

Desde el compromiso inequívoco con sus pueblos, ni José Luis Seguí ni Jaume Pascual se sienten identificados con las actuales formas de hacer política. El todavía alcalde de Almudaina asegura que «no me gusta para nada la crispación, empezando por la moción de censura de esta misma semana, que ha sido una auténtica payasada. Yo soy de los que opina que hablando se arreglan las cosas». El primer edil de l’Alqueria d’Asnar, que tiene un perfil más político por su años como diputado provincial, coincide en que «estamos asistiendo a un espectáculo indecente por parte de aquellos que nunca han creído en la democracia. Mi última ilusión política es que la diplomacia, con Pedro Sánchez pronto al frente de la UE, sirva para detener la guerra de Ucrania, porque son muchas las personas que la están sufriendo, empezando por una familia de refugiados que tenemos en el pueblo y que vive a miles de kilómetros de su hogar», concluye.