El miércoles la Diputación de Alicante celebra un pleno extraordinario en el que se pedirá que Julia Parra y Javier Gutiérrez dejen sus actas. Después de unas semanas muy movidas, la exvicepresidenta defiende su gestión y culpa a la actual cúpula de Ciudadanos de su salida del partido y de trabajar para el Botànic.

Tras unas semanas en las que ha abandonado Ciudadanos y ha dejado de ser vicepresidenta de la Diputación de Alicante, ¿qué sensaciones tiene?

Estoy bien, sigo trabajando. Ha sido una situación extraña, no esperábamos que sucediera esto, que viniera mi partido con un ultimátum. Fue sorprendente, no reconozco a Cs.

¿Le hubiera gustado vivir la inauguración de una exposición tan importante como la de los guerreros de Xian en unas circunstancias diferentes?

Prefiero hacer antes un repaso rápido para poner las cosas en contexto. Me afilié a Cs en 2015 en Sant Joan, donde no existía la agrupación. Fue un proyecto ilusionante, en línea con mi manera de entender la política. Me fueron dando responsabilidades, hasta que me convertí en la coordinadora local. La política municipal tiene una visión muy cercana a la gente. Eso ha influido después en mis responsabilidades como vicepresidenta y diputada de Cultura. Vine a la Diputación a trabajar hace cuatro años y sigo siendo la misma, mis principios no han cambiado. Quien lo ha hecho ha sido el que era mi partido. El día de la inauguración fue maravilloso, histórico para Alicante. Lo viví con mucha alegría.

¿Cómo valora haber dejado de ser vicepresidenta?

Ha sido una decisión dura. Somos personas y no nos gustan estas situaciones. He sido leal siempre a mi antiguo partido, hasta que la situación se hizo insostenible. Cs ha cometido error tras error. Surgió como un proyecto de centro, moderado y con unas líneas rojas definidas. Repito que yo no he cambiado. El trabajo que hemos hecho en la Diputación se ha ninguneado. El partido ha seguido una política de bandazos sin lógica. El cambio de postura no tiene nada que ver con el centro y la moderación. Ver a nuestros compañeros pactar en Orihuela con una formación populista, del ala de Podemos, supuso rebasar una línea roja.

¿Qué puede contar de su reunión en el Palacio Provincial con la líder autonómica de Cs, Mamen Peris, y el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas?

Vinieron a darme un ultimátum: había que romper el pacto de gobierno de la Diputación. Tenía claro que no lo iba a hacer, porque lo hemos ejecutado de manera ejemplar durante cuatro años. No tuvieron en cuenta la gestión realizada ni las consecuencias negativas de nuestra salida del gobierno. No les importaba nada. Es muy grave que dos personas vengan a romper un gobierno porque sí.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ¿les pidió que dejaran las competencias?

Hay que dejar claro que a esta situación se llega por el ultimátum de Cs, que se produce por intereses personales de la cúpula del partido y por intereses electoralistas de Ximo Puig y su Gobierno de radicales. Consideré que lo mejor era dejar las competencias, pero sigo trabajando. Ningún ultimátum del sanchismo va a hacer que deje mi trabajo.

Entonces, ¿la decisión de dejar las competencias es suya?

Claro, es de Javier Gutiérrez y mía, abocados por Cs.

¿Se considera una tránsfuga?

No voy a dejar el acta, porque no renuncio al trabajo que empecé. Mi responsabilidad es trabajar hasta el final. Es fácil ponerme el apellido de tránsfuga, que me ponga el apellido que quieran. Al ciudadano lo que le interesa es que lleguen las subvenciones a su municipio y que las gestiones se terminen bien. Y no los intereses electorales. No se puede demonizar a los que queremos trabajar.

Son muchos los que sostienen que el final que ha tenido Cs en la Diputación era previsible, ¿usted lo ve de la misma forma?

Yo no me esperaba que los dirigentes de mi partido vinieran a pedirme que rompiera el gobierno de la Diputación a dos meses de terminar el mandato. Me sorprendió mucho que ni siquiera quisieran que les explicáramos la gestión que estamos haciendo. En épocas electoralistas todo vale. Sigo siendo la misma que entró a la Diputación hace cuatro años y a Cs hace ocho, con las mismas ideas de políticas moderadas y de centro. Son otros los que se han movido de su sitio. Lo que se salga de ahí es para utilizar esta cuestión con fin electoral.

¿Su futuro pasa por el PP?

Todo el mundo opina y sabe mucho. He abierto un periodo de reflexión y no puedo adelantar nada más. Cuando haya algo al respecto, lo comunicaré. Si me preguntan si la política me sigue gustando, digo que sí. He demostrado con mi decisión que no a cualquier precio.

En los cuatro años de gobierno en la Diputación ha quedado patente su sintonía con Mazón...

Soy una persona que busca siempre el diálogo, cercana y de consenso. ¿Nos hemos llevado bien en el equipo de gobierno? Claro. Hemos trabajado bien desde el primer día y no hemos escatimado esfuerzos. Nos han puesto aquí para mejorar la sociedad. ¿Sintonía con Mazón? Sí, la tengo. Ha sido leal y ha cumplido el pacto. Los dos grupos hemos trabajado desde la confianza y el respeto mutuo. No se puede negar, aunque haya gente a la que le moleste. ¿No se puede decir? Es un orgullo. Hemos conseguido que las cosas avancen y no se enquisten. Eso siempre va en beneficio de los ciudadanos.

¿Cómo ve el trasvase que se está produciendo de Cs al PP?

No conozco los casos de mis compañeros. Sí puedo decir que, cuando me di de baja de Cs, mi agrupación en Sant Joan hizo lo mismo en bloque. La gente iba a hacer carpas, tenía una ilusión y ve que esto ya no es ni la sombra de lo que era. Es todo mucho más fácil que decir que el PP está haciendo una opa. Cs ha decepcionado, lo dicen las urnas. Lo ha hecho con una política de bandazos que está fuera de toda lógica. Los que estaban ahí se han planteado que qué hacen, con un partido que ya no les representa.

Usted también es edil en Sant Joan, ¿cuál es la situación allí?

Pertenezco al grupo de no adscritos pero allí somos concejales, los ayuntamientos tienen menos infraestructura que la Diputación. Así que mantengo mis competencias en Sanidad e Igualdad. No las puedo dejar, porque hay mucho por hacer y queda poco tiempo. Estaría sobrecargando de trabajo a mis compañeros. Mi responsabilidad es terminar mi trabajo hasta el final, salvo que el alcalde considere que se tenga que hacer de otra forma. Estoy a su disposición.

En Sant Joan hay también factores personales, porque el alcalde, Santiago Román, es su marido. Allí se anunció un proyecto de lista única entre el PP y Cs, ¿su situación influye?

Mi situación no influye. En los municipios tienen mayor peso las personas. Tuvimos un ofrecimiento del PP para trabajar juntos en la lista. En ese momento, gobernábamos con un partido [el PSPV] en el que había inacción y que había empezado la campaña electoral demasiado pronto. Decidimos que, cuanto antes empezáramos a trabajar con el PP, mejor. Así lo hemos hecho y la gestión ahora es mucho mejor.

¿En qué momento considera que se truncó el proyecto de Cs?

No creo que haya un momento puntual. Ha habido virajes que no se han entendido bien. En la Comunidad Valenciana, la moción de censura en Orihuela sí que fue el detonante, porque no se comprendió el pacto con determinadas formaciones. A nivel institucional, nunca nos hemos sentido arropados por los nuevos dirigentes del partido, no les ha interesado nuestra gestión. Nos ha chocado porque, si tienes una institución en la que estás gobernando, te deberías interesar. Ha habido muchas oportunidades para reconducir la situación y se han desaprovechado.

¿Cree que uno de sus errores ha sido haber estado a la sombra del PP demasiado tiempo?

No sé lo que han hecho los demás, yo no he permanecido a la sombra del PP. Nosotros hemos gobernado tanto con el PSPV como con el PP. Nos hemos caracterizado por el consenso y por buscar el bien común. Hay pactos que funcionan y otros que lo han hecho menos.

Usted ha sido la máxima responsable institucional de Cs en Alicante en el actual mandato, ¿se considera responsable del declive de la formación?

No me considero responsable del declive del partido. Lo que yo he hecho ha sido desde la marca de Cs. Hemos conseguido muchos logros en las áreas de Cultura y Transparencia. El partido podría haber hecho bandera del trabajo en la Diputación. Mi compañero también ha hecho un buen trabajo en Infraestructuras y Asistencia a Municipios. Me he dejado aquí los días trabajando, como debe ser, para que el proyecto saliera adelante. No me puedo sentir culpable. Otros tendrían que haber puesto en valor esta gestión, dejarse los personalismos y no venir a romper instituciones.

Ustedes han dicho que la actual cúpula está trabajando para Puig. En sentido contrario, se dice que ustedes están haciendo lo mismo con Mazón...

Aquí hay cuatro años de gestión y resultados, en los que se han sacado multitud de proyectos adelante para mejorar la sociedad. Frente a esto, hay dos dirigentes de Cs que se han presentado a dos meses de las elecciones para romper el gobierno de la Diputación, que es estable y funciona a la perfección. Sus fines son electoralistas para beneficiar a Puig y sus socios radicales.

¿Cómo ha sido estos años la relación institucional entre la Diputación y la Generalitat?

En lo referente a mis áreas, en los últimos años hemos mantenido reuniones cordiales con [la consellera] Raquel Tamarit, de las que no se ha llevado a cabo nada. Hay que denunciar la infrafinanciación cultural de la provincia de Alicante, Puig y su Gobierno nos tienen olvidados. En el MARQ hay una cuota de 2019 que se sigue sin pagar. Hay un agravio cultural en la provincia de Alicante por parte de Puig y todo lo que viene ahora es con fines electoralistas. Los alicantinos se han sentido muy desatendidos.

¿Cs seguirá teniendo representación en Alicante y en las Cortes tras el paso del 28M?

La población ya ha hablado y la debacle de Cs es muy importante. Las encuestas lo señalan con claridad, no dan ni un 1% en intención de voto. La mejor encuesta es el voto en las urnas, pero ya estamos viendo los intentos que se han hecho de romper instituciones que funcionan bien.

En un panorama político como el actual, ¿hay espacio para un proyecto de centro como representaba Cs?

Los proyectos de centro y moderados siempre son necesarios, claro que sí. Cs, como partido, no, por su debacle y por todos los giros que ha dado. No tiene credibilidad. Pero una formación que apostara por la moderación sería mejor que una de izquierda radical. La población quiere que cuestiones como la sanidad o la educación vayan bien desde el sentido común. Claro que haría falta un partido así.

Ha dicho que la política le sigue gustando, ¿se vería gobernando una institución con la ultraderecha que representa Vox?

No lo sé. Ya he dicho que estoy en un proceso de reflexión y sacando el trabajo y ayudando a mis compañeros. No me he parado a pensar de momento en estas cuestiones. Cada cosa tiene su momento y ahora mismo no nos encontramos en ese escenario.

¿Le quedan proyectos por hacer en la Diputación que le motivarían a seguir en la institución los cuatro años del próximo mandato?

Cultura es un área muy bonita y hay cosas interesantes que se pueden hacer para poner a Alicante en el mapa. Me ha enganchado más de lo que pensaba. Si no estoy en Cultura, habrá otra persona que tendrá las mismas miras que yo, las de poner a Alicante en lo más alto a nivel cultural, frente al agravio por parte del Gobierno de Puig.

¿Puede añadir algo más sobre sus proyectos en mente?

Todos tenemos muchos proyectos en la cabeza, eso no nos tiene que faltar. Insisto en que hay que poner a Alicante en el lugar que se merece, culturalmente hablando. Me he sentido muy cómoda y me ha permitido hacer muchas cosas de gran valor de cara a la sociedad. Mi implicación será la misma donde se considere que puedo ser más útil para el conjunto de la ciudadanía.