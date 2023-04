Esquerra Unida-Unides Podem-Unides per Alacant es el nombre con el que la confluencia formada por Podemos y EU se presentará a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Alicante. La candidatura fue presentada ayer, en un acto en el que se puso en valor que el 65% de la lista esta formado por mujeres. Esta cuestión, sin embargo, contrasta con el hecho de que no se haya apostado por la fórmula de la cremallera para los dos primeros puestos, que estarán ocupados por Manolo Copé (EU) como alcaldable y por el actual portavoz municipal de Podemos, Xavier López, en el número dos.

Las cuatro siguientes plazas son para Vanessa Romero (Podemos), Lucía Ibáñez (EU), Carmen Villaverde (Podemos) y Miquel Forcada (ERPV). El proyecto arranca con ambición, ya que la candidatura aspira a sumar cuatro concejales, y la presentación sirvió para que se vuelva a poner de manifiesto el rechazo de los morados hacia Mercadona, tras afirmar que no se conforman con las «limosnas» de Juan Roig, después de que se conociera que la cadena líder de supermercados abaratará el precio de 500 productos hasta final de año.

Dos hombres

El hecho de que los dos primeros puestos estén encabezados por hombres es una de las cuestiones que más polémica ha generado en la puesta en marcha del proyecto de Unides per Alacant. La consellera Rosa Pérez Garijo (EU), presente en un acto al que no pudo acudir el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca (Podemos), tras su reciente hospitalización por una neumonía, defendió la cuestión de la paridad: «Esta coalición ha dado mucho ejemplo. De ocho diputados que tenemos en las Cortes en la actualidad, siete son mujeres. En la ciudad de València la lista está encabezada por tres mujeres, al igual que la lista autonómica por Alicante, que tiene dos mujeres al frente». Las número uno y dos de la provincia de Alicante a las que hizo referencia Pérez Garijo son María Teresa Pérez (Podemos) y Estefanía Blanes (EU).

También fue cuestionado por este asunto Xavier López, al que se le planteó que, si se repitiera el resultado obtenido por Podemos en 2019, año en el que obtuvo dos concejales, no entraría ninguna mujer de la coalición en el próximo mandato del Ayuntamiento de Alicante. «La idea es mejorar los resultados y que entren más compañeras. Estamos en disposición de hacerlo. En 2019 nos quedamos a 55 votos de conseguir el tercer concejal. A ambición y ganas de trabajar y superarnos no nos gana nadie», respondió.

La cuestión de que los dos primeros puestos estén ocupados por hombres no es la única que ha levantado ampollas. A López se le preguntó si se ha sentido relegado al no encabezar la candidatura. El portavoz de los morados contestó que no tenía ni tiene «ninguna ambición personal por capitanear absolutamente nada» y recalcó que estaba dispuesto a dar un paso atrás o al lado «si hay personas capaces de aglutinar más apoyo, desde una mirada transformadora», en referencia a un Manolo Copé que reconoció que «el reto que hay por delante es grande» y se mostró dispuesto a «asumirlo con firmeza, entereza y defendiendo la alegría».

Compromís

Un último punto de conflicto se ha encontrado en el hecho de que Compromís no haya querido presentarse a las elecciones junto a Podemos y EU, aunque sí se ha mostrado abierto a otros proyectos, como el de Sumar de Yolanda Díaz, de cara a las generales, lo que ha sido cuestionado por Illueca o López, entre otros. En cambio, los valencianistas, a través de su alcaldable en Alicante, Rafa Mas, y su portavoz municipal, Natxo Bellido, han presentado un proyecto con 23 propuestas para un gobierno progresista, que hacen extensible al PSPV-PSOE. «No acabo de entender que no hayamos podido concretarlas antes de las elecciones», lamentó Copé.

En cuanto a la propuesta de Mercadona de bajar el precio a 500 productos de consumo diario, López rechazó conformarse con lo que calificó como «limosnas» de Juan Roig y reclamó «ir más allá» para que se tope el precio de los alimentos de primera necesidad. «La gente lo está pasando muy mal, porque hay un problema de inflación gravísimo que está afectando a la capacidad de las familias de comprar bienes de primera necesidad», finalizó.