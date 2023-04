Madrugar tenía premio. Y eso lo sabían perfectamente el PP, en el caso de las elecciones autonómicas, y el PSPV y Compromís en el de las municipales de Alicante y Elche respectivamente. Fueron las primeras formaciones políticas en presentar este miércoles sus candidaturas ante las juntas electorales, circunstancia que les permitirá disfrutar de ciertas ventajas en la distribución de las papeletas en las mesas, así como en los envíos para el voto por correo. Todo en una jornada que tuvo un cierto carácter festivo, y en la que todos mostraron su optimismo ante los resultados que confían en obtener en los comicios.

Ayer se abría el plazo para la presentación de las candidaturas y, pese a que hay de tiempo hasta el próximo día 24, fueron varias las formaciones políticas que quisieron cumplir con el trámite no solo el primer día, sino también nada más abrirse las puertas de las juntas electorales. En plena era de las nuevas tecnologías y la digitalización, puede parecer una cuestión menor, pero lo cierto es que el orden en el que se presentan la listas continúa ofreciendo una serie de ventajas que algunos no quieren desaprovechar. De entrada, ese orden es el que se respeta a la hora de las publicaciones en los boletines oficiales y todas las comunicaciones que se puedan realizar, y también otorga un trato preferente en la colocación de las papeletas en las mesas electorales el día de las votaciones. De igual forma, esas formaciones gozan de preferencia en los envíos para el voto por correo.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, no es de extrañar que la puerta de la Audiencia Provincial de Alicante registrara a primera hora de la mañana una afluencia inusual. Militantes de los diferentes partidos hacían cola para registrar en la sede de la Junta Electoral Provincial las candidaturas de PP, PSPV y Compromís para las elecciones autonómicas por Alicante. Mientras se realizaba la tarea administrativa, los representantes de las tres formaciones se manifestaron optimistas ante la posibilidad de obtener buenos resultados el próximo 28M.

Los primeros en inscribir la candidatura fueron los populares, que estuvieron representados por el coordinador provincial y actual diputado provincial, José Ramón González Zárate, quien explicó que jóvenes del partido estuvieron haciendo cola desde el martes por la tarde para conseguir este logro. El coordinador, asimismo, se centró en el cambio y la apuesta de que sea Carlos Mazón quien encabece la lista. «Es un paso importante para la provincia de Alicante, porque ha sido un territorio completamente olvidado por el Botànic. En temas tan importantes como sanidad, educación o transportes no ha recibido nada y es fundamental para la Comunidad Valenciana que podamos crecer», comentó. Para González Zárate, el PP presenta una «candidatura joven, con experiencia y muy municipal, que significa que se cuenta con personas con experiencia en el gobierno y en las Cortes haciendo una labor espectacular».

El PSPV fue el segundo partido en formalizar su inscripción. Su candidata, la consellera de Innovación, Josefina Bueno, subrayó que la lista «está compuesta por personas comprometidas con una gran experiencia, muy competentes y que representan la diversidad territorial de nuestra provincia, por lo que vamos a seguir reforzando el cambio desde que gobierna Ximo Puig». Bueno destacó el papel del presidente en la provincia de Alicante y reiteró el mensaje de que «ahora se vive mejor en la Comunidad Valenciana que cuando gobernaba el PP». Respecto a las expectativas, la número uno socialista incidió en lograr los mejores resultados y «pelearlos en Alicante». «Los votos se piden demostrando lo que has hecho por tu tierra», añadió.

En tercer lugar estuvo la candidatura de Compromís, cuya cabeza de lista es la actual vicepresidenta del Consell, Aitana Mas. La responsable de la coalición destacó el trabajo hecho durante la dos legislaturas y puso como uno de los principales objetivos trabajar en un tercer Botànic. Mas subrayó que la lista «está formada por perfiles muy diferentes y de todas las comarcas. Una candidatura muy plural que representa todas las sensibilidades de Compromís y también incorpora a independientes que han querido sumarse al proyecto». La vicepresidenta también habló de las diferentes etapas con el Botànic: «La primera fue la de ordenar el caos que dejó el PP, esta segunda ha sido la de la consolidación de ese cambio y ahora nos toca pensar qué comarcas queremos para los próximos 10 o 15 años».

Benalúa

Los juzgados de Benalúa, por otro lado, son el lugar en la que se encuentra ubicada la Junta Electoral de Zona para los comicios municipales y, como no podía ser de otra forma, también registró una gran animación en la carrera entre los partidos por llegar los primeros. Compromís había convocado el día anterior a los medios de comunicación a las diez de la mañana, mientras que el PSPV lo había hecho a las once. Los socialistas, sin embargo, decidieron contraprogramar y también se presentaron allí una hora antes, logrando inscribir primero que nadie su candidatura. La alcaldable de esta formación, Ana Barceló, destacó que acuden a los comicios con la aspiración de ganar y de «reactivar Alicante, iniciando una nueva etapa que sitúe en el corazón de las políticas a las personas, que dinamice la economía y que contribuya a generar empleo desde la sostenibilidad».

Después compareció el candidato de Compromís, Rafa Mas, que no dudó a la hora de señalar que «hoy comienza el cambio con la mejor lista, y con el objetivo de poner fin a un gobierno que gobierna de espaldas a Alicante. Vamos a dar la batalla y a trabajar en positivo para los ciudadanos». Junto al alcaldable valencianista por Alicante se encontraban también los candidatos de Sant Joan d’Alacant, Joan Ramón Gómis; de Sant Vicent del Raspeig, Maribel Morera; de El Campello, Adriana Paredes; y Mutxamel, Conxi Martínez, que presentaron sus respectivas listas.

La tercera formación que acudió a la Junta Electoral fue Vox, formación que invirtió más tiempo que los demás en realizar la inscripción, algo que desde los otros partidos se atribuyó a que la dirección de la formación de ultraderecha había exigido cambios en la lista. Esto, sin embargo, fue negado por la candidata Carmen Robledillo y la diputada en las Cortes Ana Vega, quienes atribuyeron el retraso al complejo trabajo de revisión de los documentos. «Al final todo está en regla, y hemos presentado una candidatura con muchas aspiraciones», subrayó esta última.

Elche

Por otro lado, Compromís per Elx y sus siglas en los otros dos municipios del Baix Vinalopó, Santa Pola y Crevillent, donde comparte plataforma política con Esquerra Unida y Podemos (Més Santa Pola) y con l’Esquerra y Esquerra Unida (Acord per Guanyar, en Crevillent), respectivamente, fue el primero en presentar su candidatura a las municipales del 28M ante la Junta Electoral de Zona, en la Ciudad de la Justicia de Elche, en lo que no deja de ser un golpe de efecto. El PSOE, a continuación, también presentó las suyas correspondientes a los municipios de Elche, Santa Pola, San Fulgencio, Guardamar, Dolores, San Isidro y Rojales. Le faltan las de Crevillent, Albatera y Catral, que estarán «hoy o mañana». El PP también acudió a su presentación, aunque aún el candidato Pablo Ruz no ha hecho público más de seis nombres.

La candidata de Compromís a la Alcaldía de Elche, Esther Díez, dijo sobre el proyecto que presentan para el 28M que forman «una lista electoral de gente comprometida con las políticas sociales, con la transición ecológica y con un modelo económico justo», al tiempo que respaldó la labor con «el feminismo, la diversidad, la cooperacion y la cultura», subrayando que «nos vamos a dejar la piel para transformar el municipio». Por su parte, el coordinador de campaña del PSOE Elx, Mariano Valera, valoró positivamente la presentación de estas listas, añadiendo que el comité electoral continúa trabajando y saliendo en barrios y pedanías de Elche.