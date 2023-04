El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asistido este sábado a un acto celebrado el Auditorio de Torrevieja que ha servido para presentar las candidaturas socialistas de la comarca de la Vega Baja. En él, ha asegurado que “la Vega Baja es una comarca de personas honradas, honestas y trabajadoras y, por ello, se merecen representantes que estén a su altura”. Para Puig, “la Comunidad Valenciana del futuro no puede existir sin entender lo que representa la Vega Baja para nuestra tierra” y, por ello, ha destacado que “la fuerza está en la cohesión de la diversidad”. En ese sentido, ha criticado que “durante demasiado tiempo algunos no tuvieron en cuenta esta comarca pero la ciudadanía de la Vega Baja tiene claro que no quiere volver a ese pasado sino consolidar el futuro que han iniciado”.

Ximo Puig defiende en Guardamar que la Vega Baja es "la comarca donde más se ha invertido desde la Generalitat” En este sentido, Puig ha animado a la candidata a la Alcaldía de Torrevieja, Bárbara Soler, para asegurar que esta localidad “tiene una alternativa potente frente al proyecto fracasado del PP”. A su juicio, el PP “no tiene proyecto para la Comunidad Valenciana ni tampoco para la Vega Baja, lo único que tiene es la voluntad destructiva del insulto”. A su vez, ha afirmado que "los que pensaban que esta comarca era su corral trasero se equivocaban, la Vega Baja es fundamental, con voz propia y capacidad de mirar hacia adelante”. También ha recordado que “la sociedad necesita futuro y esperanza, un proyecto de trabajo y de cooperación con los alcaldes y alcaldesas como hemos hecho durante esta legislatura”. De esta manera, el dirigente socialista ha recordado que “en momentos difíciles y de crisis, nuestra respuesta ha sido diametralmente diferente a la salida de la crisis financiera que dio el PP”. Se ha referido a momentos concretos ocurridos durante su mandato, alegando haber salido "más fuertes y cohesionados trabajando juntos como hicimos con la DANA, con las ayudas del Vega Renhace” y se ha referido a la pandemia para asegurar que “mientras unos eligieron ir de cañas aquí actuamos con corresponsabilidad con la ciudadanía porque lo importante era la vida de la gente”. A su vez, ha indicado que ahora, con la inflación y los costes, "tampoco nos hemos quedado mirando hacia otro lado, hemos puesto medidas que favorecen a la mayoría”. En cuanto a las inversiones, Ximo Puig ha recordado que la Vega Baja “es la comarca con mayor inversión en educación de toda la Comunidad Valenciana, se ha invertido más que en toda la última legislatura del PP en la Comunidad”. También ha recordado que “la sanidad pública es la única que garantiza la igualdad entre la ciudadanía” y ha indicado que “vamos a conseguir la sanidad que se merece esta comarca, donde no haya categorías de primera y de segunda”. Puig ofrece más colaboración a la gran empresa en su apuesta centrista “Queremos solucionar los problemas del agua en esta tierra negociando y no creando conflictos ni guerras del agua” ha apuntado el presidente de la Generalitat, añadiendo que “el proyecto de los socialistas es un proyecto de futuro que se construye cooperando”. Tras esto, Ximo Puig ha recordado que “aspiramos al pleno empleo, a que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida con una vivienda digna, que tengan más y mejor formación, aspiramos a una sociedad que respete el medio ambiente con energías renovables para ser autónomos y poder mantener nuestro Estado del Bienestar”. En el encuentro también han participado la candidata a la Alcaldía de Torrevieja, Bárbara Soler, así como el presidente de la gestora del PSOE en la localidad y miembro de la candidatura autonómica del PSPV-PSOE, Rubén Ferrándiz; la alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia; el alcalde de Algorfa, Manuel Ros; la candidata a la Alcaldía de Bigastro, Carmen Sánchez, y el candidato a la Alcaldía de Pilar de la Horadada, Antonio Escudero.