El asunto viene de lejos, pero se acelerado con la inminencia de las elecciones tanto municipales como autonómicas. Y es que el trasvase de políticos de unos partidos a otros ha adquirido una gran intensidad, sobre todo en el caso de Ciudadanos, que está registrando una fuga masiva de militantes en dirección al PP, que está pescando, y con abundancia, en el caladero de una formación política en plena fase de descomposición. En el ámbito de la izquierda la situación es distinta, puesto que, en lugar de intercambio de políticos, lo que se está produciendo es un proceso de confluencia entre diferentes formaciones con el objetivo de concentrar el voto y lograr mejores resultados en los comicios. Sea como fuere, los expertos coinciden a la hora de señalar que lo que se está registrando es un proceso de reagrupamiento en ambos bandos, que algunos, incluso, consideran que puede llegar a desembocar de nuevo en el bipartidismo.

El caso más sonado de trasvase de políticos, que se puede enmarcar también en el ámbito del transfuguismo, ha sido el protagonizado en la Diputación de Alicante por Julia Parra y Javier Gutiérrez, quienes abandonaban el pasado mes de marzo Ciudadanos, dando pie a una pequeña crisis en la institución, debido a que ambos formaban parte del equipo de gobierno liderado por el popular Carlos Mazón. Con todo, y tras abandonar sus competencias, han sido incluidos en la lista autonómica encabezada por el propio Mazón: Julia Parra irá en el puesto número seis, y Javier Gutiérrez, en el 16.

También ha acaparado una amplia atención mediática en las últimas semanas el paso dado por el alcalde de Sant Joan d’Alacant, Santiago Román, que ha dejado la formación naranja para regresar a las filas del PP y liderar su candidatura, en un movimiento en el que se ha visto acompañado por el resto de concejales. Todo ello después de que a finales del año pasado decidieran romper el pacto de gobierno que mantenían con el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento.

Pero han sido muchos más los casos registrados con los liberales y el PP como protagonistas. Uno de los más destacados ha sido el intercambio de cromos acontecido en Elda. Primero fueron los populares los que comunicaban que su candidato en las elecciones municipales sería el ex portavoz municipal de Ciudadanos, Paco Sánchez, quien estará acompañado en la candidatura por los otros cuatro concejales del grupo. Pues bien, poco después fueron los naranja los que contraatacaban, anunciando que su cabeza de lista en el municipio sería el popular Fran Muñoz, quien dimitió como presidente local de su partido tras hacerse público que Sánchez había sido elegido como alcaldable.

También resalta el caso del alcalde de Granja de Rocamora, Javier Mora, de Ciudadanos, que ya hace tiempo que fue reclutado por los populares para que fuese su candidato en estos comicios.

En cualquier caso, no ha sido solo el partido liberal el que ha registrado fugas. La política a la hora de confeccionar sus candidaturas ha propiciado que el PP también sufra bajas. La última ha sido la de la concejala del Ayuntamiento de Alicante Julia Llopis, que, tras conocer que había sido excluida de la lista de Barcala, ha dado el salto a Vox, formación en la que será la número cuatro en la candidatura autonómica.

Antes había sido la alcaldesa de Calp, Ana Sala, la que decidió crear un nuevo partido con el que concurrir a las elecciones tras la imposición del ex primer edil del municipio y antiguo presidente de la Diputación, César Sánchez, como cabeza de lista del PP. En Muro, por otro lado, los concejales populares Ángel Molla y Xelo Cascant se presentarán por Ens Uneix, el partido creado por el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, en la que será su primera incursión en la provincia alicantina.

Dentro de este rosario de idas y venidas que afectan a las formaciones de centroderecha, hay que hacer referencia también a Guillermo Picó, portavoz del grupo independiente Veïns per Monòvar, quien ha sido designado cabeza de lista por parte del PP.

La situación que vive la izquierda, por su parte, es asimismo convulsa, aunque en otra dimensión. En este caso no se están produciendo trasvases de políticos, sino que las protagonistas son diferentes formaciones políticas situadas a la izquierda del PSOE que, a rebufo de lo que está sucediendo en Sumar, la plataforma liderada por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, están llevando a cabo procesos de confluencia no exentos, eso sí, de dificultades. En el ámbito nacional es Podemos el que, al menos de momento, no se ha integrado en el proyecto de Sumar, mientras que a nivel autonómico es Compromís el que ha declinado alcanzar pactos. Aún así, Unides Podem, EU, Alianza Verde y Los Verdes han pactado en la Comunidad Valenciana una coalición para estas elecciones que también afecta a ayuntamientos como los de Alicante y Elche.

Son, en conjunto, fenómenos que merecen de un análisis pormenorizado por parte de expertos en la materia, quienes coinciden a la hora de señalar que la transferencia de políticos tiene en la desintegración de Ciudadanos la principal causa, y que, tras la fragmentación vivida en los últimos tiempos, se está registrando un proceso de reagrupamiento tanto a la derecha como a la izquierda.

Clemente Penalva, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante (UA), destaca que lo que está sucediendo ahora con la formación naranja tiene su factor principal en los resultados de las elecciones generales de 2019, cuando perdió la mitad de sus votos con relación a los comicios de solo seis meses antes. Este declive, reforzado por los sucesivos sondeos electorales, es lo que ha provocado, añade Penalva, este movimiento de algunos de sus representantes hacia otros partidos políticos.

Un trasvase que el experto universitario vincula «con la voluntad de continuar sus carreras en partidos que prevén buenos resultados electorales y que son afines a su manera de entender la política». Con respecto al PP, destaca que su estrategia de acoger a cuadros del partido liberal tiene que ver con el hecho de que «se deshace de su competencia, matándola por absorción, y dándole a su partido una tonalidad más moderada, en contraste con su otro competidor en el espacio electoral por la derecha, como es Vox».

Por otro lado, el profesor de Derecho Constitucional por la UA y exconseller de Transparencia por Compromís, Manuel Alcaraz, no duda a la hora de señalar que Ciudadanos «fue siempre un partido de oportunistas», y que no han dudado en «subirse al carro del PP» en un momento de crisis como el que están viviendo. Alcaraz, además, recuerda que ya se vivió en su momento una situación parecida con la UCD y el CDS, formaciones de ideología similar. «El problema es definirse como centrista, y que esa sea la identidad de un partido, sin mayores argumentos», enfatiza.

Con relación a los procesos de confluencia que se están viviendo en el seno de la izquierda, señala que se están alcanzando pactos debido a que los ensayos de coalición que ha habido en gobiernos como el de España o el de la Comunidad Valenciana están funcionando. «No hay ningún partido de izquierdas que cause el miedo que causa Vox, así que pueden decir que van a repetir sin temor a la pérdida de votos», subraya.

Por su parte, Victoria Rodríguez, profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, coincide con sus compañeros en que el proceso de desintegración de Ciudadanos es lo que está generando la convulsión que se vive en la derecha. «El PP se ha dado cuenta de que los cuadros políticos de los liberales son un activo, con experiencia y sintonía ideológica, y por ello los está captando. Además, se trata de una salida para aquellos que quieren seguir viviendo en el ámbito de la política», indica. Rodríguez subraya, además, que tanto este trasvase que se está produciendo en la derecha como la concentración de partidos a la izquierda del PSOE hace pensar que se pueda estar ante un proceso de restauración del bipartidismo. Según sus palabras, «se ha visto que la fragmentación es enriquecedora, pero no más eficaz. Así que a la vuelta de cuatro o cinco años nos podemos encontrar con que igual solo queda un segundo partido a la izquierda del PSOE y otro a la derecha del PP»

Irene Belmonte, profesora también de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad ilicitana, comparte que se está registrando un fenómeno de concentración, pero ve más complicado el regreso del bipartidismo, tal y como se conocía antes. «Es difícil -manifiesta- que volvamos a esa situación, entre otras cosas porque, más allá de los partidos más o menos consolidados, van surgiendo en cada convocatoria electoral plataformas territoriales, como es el caso de Teruel Existe». Respecto a los acuerdos que se están produciendo en la izquierda, los considera lógicos, desde la perspectiva de que «la fragmentación siempre se ha visto castigada por el sistema electoral».

