El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato del PSPV-PSOE a la reelección en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo, Ximo Puig, ha participado en la tarde del miércoles en un diálogo con el científico Avelino Corma y la oncóloga Anna Lluch. Este encuentro está organizado por la plataforma cívica de València que apoya la gestión llevada a cabo por Puig al frente del Gobierno autonómico durante los últimos ocho años. Antes de que comenzara el acto, el líder del PSPV ha atendido a los medios y ha ofrecido una valoración en el día que se han publicado las listas provisionales, a la espera de la proclamación definitiva, que concurrirán a los comicios autonómicos y municipales del 28M.

Valoración

“La valoración que hago es muy positiva desde la perspectiva del PSPV. Ha habido un proceso de participación muy importante de la sociedad civil. Hay muchas personas independientes que no son del PSPV y participan en nuestras listas porque representamos un proyecto para la mayoría. Nuestro proyecto es de progreso, no de retroceso. Muchas personas de distintas sensibilidades participan en un proceso positivo, sin confrontación como ha pasado en otros partidos”, manifestó Puig para, posteriormente, ofrecer su visión sobre la gestión que ha encabezado en las últimas dos legislaturas. “Hay solidez y progreso en la Comunidad Valenciana. Tenemos la capacidad de explicar que hemos avanzado en estos ocho años, al margen de las dificultades por las que hemos pasado y las debilidades que tenemos, que son muchísimas. No tiene nada que ver la Comunidad de 2015 con la actual. Hay un proyecto que va más allá de nuestras fronteras, con la participación de miles de personas independientes que quieren progreso y prosperidad y no volver a mirar atrás”, anadió el candidato socialista.

El objetivo que se ha marcado Puig para las elecciones es claro: alcanzar una «amplía mayoría social» que permita, incluso, que el PSPV-PSOE gobierne en solitario en la Comunidad Valenciana. Para lograr ese propósito y continuar como presidente de la Generalitat, el candidato socialista es consciente que en el votante moderado y de centro hay un importante caladero para ensanchar el espacio socialista. La apuesta va más allá y no cierra las puertas al voto del centroderecha. Esta idea estuvo presente en el discurso que ofreció Puig el pasado 12 de abril en la ciudad de Alicante, durante el acto en el que se reunió con la plataforma cívica que le apoya en el camino hacia un tercer mandato.

Candidatura

La candidatura para las Cortes Valencianas del PSPV en la provincia de Alicante para las elecciones estará encabezada por tres mujeres y contará con cuatro independientes. La actual consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno; Laura Soler, que repite, así, como diputada autonómica; y la secretaria general de UGT en l’Alacantí y La Marina, Yáissel Sánchez, encabezarán la lista. En el puesto cuatro, estará el ingeniero agrónomo y profesor de la UMH en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela David Bernardo López, dándole así un lugar destacado a un experto en Ingeniería Agrónoma con plaza en el campus oriolano en una campaña en la que el trasvase Tajo-Segura estará el foco. Lo hace en calidad de independiente, como Yaissel Sánchez y como el director de Inteligencia Turística de Turisme Comunitat Valenciana, Mario Villar, que es el cinco. La coordinadora académica de la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante en Elda, Rosario Navalón, otra independiente, será la seis, y le seguirá la edil de l'Alfàs del Pi, Maite García, que es la siete.