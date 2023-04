Cientos de gorras azules han copado este domingo Elche. El paseo Ciudad de Jaca, junto al Palacio de Altamira, ha sido el lugar escogido por el Partido Popular para presentar a los candidatos por la provincia de Alicante.

El presidente del PPCV y candidato a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, el candidato a la Alcaldía de Elche, Pablo Ruz, los 141 alcaldables, afiliados y simpatizantes se han reunido en Elche para certificar el "cambio de rumbo en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana".

Mazón, en su intervención, ha asegurado que "la provincia de Alicante será ejemplo para Valencia y Castellón" y ha añadido que "el territorio no puede sufrir más el abandono, la tasa turística, la falta de inversión por habitante, la falta de financiación, ni la falta de agua que este gobierno de Puig no ha defendido, como no ha defendido a los agricultores ni a los jóvenes".

En este sentido, ha criticado que desde el Consell “no se ha construido ni una vivienda social en la provincia, que ya es difícil” y ha ratificado que el Partido Popular seguirá defendiendo el turismo y la Sanidad "que se merecen los alicantinos”.

“Estoy ante 141 candidatos y candidatas que son la clave del cambio. Por fin se acaba el ninguneo de Puig y Sánchez a la provincia de Alicante con un programa de gobierno real, pensando para ayudar a los alicantinos”, ha subrayado el candidato a la Generalitat.

También ha defendido que "Alicante es una provincia que sabe luchar, una provincia donde otros tapan la radiografía existente en la que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, donde ha subido el paro en el peor trimestre de los últimos años”.

“Veo que otros entran en pánico a 28 días de elecciones. Y lo que veo es que eso de sonríe que ya viene el cambio se palpa. Así que sonreíd, porque es la hora de la provincia de Alicante”, ha concluido Mazón.

Vegara, desapercibido

Hace unos días se daba a conocer la apertura de juicio oral al alcaldable de Orihuela en el PP, José Vegara, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades.

Este hecho no ha empañado el acto de presentación de los 141 alcaldables puesto que el número uno por la capital de la Vega Baja también ha estado presente. Sentado en segunda fila y arropado por otros candidatos populares, ha pasado de puntillas.

Al finalizar el acto, al candidato se le ha podido ver entablando conversación junto a su homónimo en Elche Pablo Ruz y en Benidorm Toni Pérez. Además, ha subido al escenario para hacerse la foto de grupo con su equipo y el presidente del PPCV, Carlos Mazón.