Las felicitaciones por la noticia no han tardado en llegar a Mas, entre ellas, la de la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez: Un futuro para ellos es nuestra mejor motivación. En ese futuro seguro que se sienten orgullosos del trabajo de sus madres. Felicidades", twitteaba la política del PSPV.

Fa poc més d’un any em va canviar la vida i no me referisc al meu nou càrrec (que també). Fa 20 mesos que vaig ser mare per primera volta. Mare de l’Aimar. I tot va canviar. Aimar me va canviar la vida i també la meua manera d’entendre este món. Va fer que arribaren pors que… pic.twitter.com/CjLC2KINYi

Aitana Mas ha resaltado cómo ha afectado su maternidad en su carrera política. Según explica, su primer hijo le ha cambiado la "la vida" y su "manera de entender el mundo", pero que sobre todo le ha convertido en mejor política: "Pensar en él es querer un futuro mejor, un mundo más justo. Es empatía, es voluntad de construir un mundo más seguro", asevera.

No obstante, también ha aprovechado la ocasión para recordar lo difícil que es para la mayoría de mujeres compaginar la vida laboral con las responsabilidades que acarrea ser madre: "Lo de la mujer y madre en cargos de responsabilidad y cómo nos sentimos y nos hacen sentir lo dejo para otro día cuando pueda volver a beber", ha dejado caer con un toque de humor.

El texto completo con el que Aitana Mas ha anunciado en Twitter su segundo embarazo:





"Fa poc més d’un any em va canviar la vida i no me referisc al meu nou càrrec (que també).





Fa 20 mesos que vaig ser mare per primera volta. Mare de l’Aimar. I tot va canviar.





Aimar me va canviar la vida i també la meua manera d’entendre este món. Va fer que arribaren pors que mai havia sentit, que sentira valentia davant la adversitat, que me preocupara per allò en què mai havia parat atenció, va fer fins i tot, que el meu cap i el meu cor viatjaren en sentits contraris.





Estos últims mesos han estat especialment difícils per la responsabilitat que he assumit al govern, per la separació forçosa alguns dies, pel sentiment de culpabilitat. Lo de la dona i mare als càrrecs de responsabilitat i com ens sentim i ens fan sentir ho deixe per a un altre dia quan puga tornar a beure. Però si el meu fill ha fet alguna cosa, és haver-me convertit en millor política. Pensar en ell és voler un futur millor, un món més just. És empatia, és voluntat de construir un lloc més segur. I eixa ha estat la meua força estos mesos.





I hui vos vull compartir una noticia molt important per a mi: l’Aimar serà, si tot va bé, germà major en uns mesos! Una motivació i un argument més per seguir construint el futur que volem amb la ferramenta més útil: el tercer Botànic! "