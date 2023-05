José Manuel García-Margallo, eurodiputado y exministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, ha decidido dedicar dos años de su vida a escribir un libro donde expone la relevancia de una época de consensos. Ahora, está de gira por la provincia presentando «España en su laberinto», donde repasa los problemas del país después de la Transición y pone el foco en las soluciones. Comienza con una cita que toma prestada de Vargas Llosa en la que Zavalita, protagonista de “Conversaciones en La Catedral”, se pregunta "cuándo se jodió el Perú". Continúan contando que hubo un tiempo no muy lejano en que el mundo admiró a España por la manera en la que había pasado de la dictadura a la democracia y por el éxito espectacular de las empresas españolas en el mundo.

¿Cuándo se jodió España para usted?

La fecha clave es 2003, cuando Rodríguez Zapatero es elegido secretario general del Partido Socialista. En ese entonces se produce el Pacto de Tinell, que está firmado por el PSC, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana. Y en ese acuerdo hacen varias cosas. La primera es que Zapatero se compromete a aceptar cualquier estatuto de autonomía que salga del Parlamento de Cataluña sin revisar una coma. Es decir, renunciando a su obligación de certificar si ese borrador era coherente o no con la Constitución. Y el segundo gran pacto es que acuerda con sus dos firmantes, comunistas y republicanos catalanes, sobre que no se hablaría ni se negociaría con el Partido Popular, ni en Cataluña ni fuera de Cataluña, en ningún tema. Ese no es el espíritu de consenso en el que se basó la transición y que estableció un clima de estabilidad en España.

¿Cuál es su conexión con la actualidad?

Que la falta de consenso se interrumpe con el gobierno del Partido Popular pero Sánchez lo retoma con mucho más entusiasmo. Sánchez ha llegado a tomar la decisión de formar un bloque con el PSOE y con todo lo que está a la izquierda del PSOE, incluidos los separatistas. Y a partir de ahí es imposible ningún consenso con el Partido Popular. Y todos los problemas que tiene España son problemas muy gordos que requieren la colaboración de las dos grandes fuerzas políticas. La Transición no hubiese sido posible sin dos partidos situados en la centralidad política. La unidad de España, la integridad territorial, el Estado de derecho, la economía social de mercado y el europeísmo: esos son los principios básicos en los que deben coincidir los partidos centrales. Y a partir de ahí, las divergencias naturales en dos partidos, uno de centro derecha y otro de centro izquierda.

En su libro menciona que el legado de la Transición ha sido "totalmente dilapidado". Son palabras mayores.

A partir de 2003, cuando se elige el disenso en vez del consenso, las fuerzas políticas van divergiendo. El principal mal de España es el fraccionamiento político. A partir de 2014, que entra Podemos en las elecciones europeas, en la izquierda se produce una ruptura donde Podemos intenta sustituir al PSOE y se produce también una fragmentación en el centro-derecha con la aparición de UPyD primero, de Ciudadanos después y posteriormente de Vox. Se ha demostrado históricamente que el bipartidismo funciona infinitamente mejor que la fragmentación, pero esa fragmentación es todavía más preocupante cuando son los partidos extremos los que empujan a los partidos que están en el centro del sistema hacia los extremos. Pedro Sánchez cada vez es menos el secretario general del PSOE y más el jefe de un conglomerado que no renuncia a la España plurinacional y confederal.

¿Le conviene esto al PSOE?

Probablemente eso le convenga a Pedro Sánchez como individuo, así ya no dependerá tanto de los varones territoriales que le crean siempre algún problema de opinión. Si él se coloca en el vértice de varias fuerzas políticas, es el único que puede garantizar que vayan unidas. Esto es el divide y vencerás de toda la vida. Franco lo hacía dividiendo entre falangistas y carlistas, entre falangistas y tecnócratas... Si él se coloca en el vértice, le crean menos dolores de cabeza en el PSOE puesto que los socialistas no puede ir solos si no es dentro de este bloque. Y Unidas Podemos, en una tentación de independizarse intelectualmente, ha creado esta especie de ente que se llama Sumar que en el fondo es un Podemos vestido de Carolina Herrera.

¿Es el final del bipartidismo, para usted, el principal problema de la España reciente?

El bipartidismo cae por deficiencias de los partidos centrales del sistema, no es la aparición de los nuevos partidos la que determina el fin del bipartidismo. Los partidos nuevos, que luego duran lo que duran, pues UPyD y Ciudadanos ya han desaparecido y Unidas Podemos está en proceso de hacerlo, tendieron a sustituir a los partidos existentes diciendo que los partidos que había estaban terminados.

Con la entrada de estos partidos surgen también las ideas que ponen en duda la legitimidad de la Transición Española.

Esto lo cuenta muy bien Monedero, que es el Padre Espiritual de Pablo Iglesias, en un libro que se llama "La Transición explicada a nuestros padres". Ahí dice que la Transición fue una operación de maquillaje hecha para que España pudiese unirse a la Unión Europea, que era lo que interesaba a los poderes económicos y financieros, a la casta que diría él. Sostiene que eso se hizo así para contentar a los líderes financieros. En otro libro que se llama "Una nueva Transición" explica que hay que ir hacia una España plurinacional en la que se admitan las consultas populares o los referéndums de secesión, aclara jurídicamente no vinculantes porque no lo permite la Constitución, pero sí políticamente vinculantes, organizada de forma confederal, republicana y que aspira a crear una Europa que ellos llaman una Europa distinta a la actual, una Europa de mercaderes.

Suárez admitió haber colocado a la monarquía a dedo en la Ley porque, de hacer un referéndum, perdería.

Yo fui constituyente y venía trabajando en la posición democrática desde mucho antes de la muerte de Franco. Es verdad que España no era monárquica. Desde luego que en las fuerzas de izquierda había nostalgia de la república y repulsa de la monarquía. En el libro se cuenta que quien tuvo la primera certidumbre de que había que gobernar para todos, dicho de otra manera, que había que gobernar con la izquierda, fue el propio Rey. Ningún rey de España había tenido un primer ministro socialista, el primero fue don Juan Carlos. En el año 1974, un año antes de la muerte de Franco, don Juan Carlos manda a un emisario a entrevistarse con Santiago Carrillo en París para proponerle que le dejen gobernar, que no le creen problemas en los primeros años, que él garantiza que el Partido Comunista será reconocido, legalizado e integrado en el perímetro constitucional. La anécdota divertida es cuando Carrillo dice "no me atreví a contárselo a mis camaradas, porque el emisario se llamaba Nicolás Franco y Pascual de Pobil", que era nieto de Franco. Eso es la legalización del Partido Comunista y las amnistías son las que permiten que la transición empiece por donde tiene que empezar.

¿Cómo valora la Segunda República?

Un régimen que se salda con seis golpes de estado, una guerra civil y una dictadura de 40 años no parece un éxito. Insisto, esto se produce por el sectarismo de no hacer una España habitable para todos. No se arregló hasta que se realizó la Transición y ahora parece que estamos dispuestos a romperlo todo. Ahora estamos en una tormenta perfecta, tenemos una crisis existencial y se vuelve a cuestionar la unidad española por los partidos separatistas, también por Unidas Podemos. Estamos en una crisis institucional en la que es imposible ponerse de acuerdo en las reformas que necesitamos: una reforma del Estado autonómico, la financiación autonómica, el pacto del agua, el pacto de pensiones, el pacto económico...

¿Y cómo se soluciona este mar de crisis que argumenta?

Hemos acertado cuando hemos adaptado las fórmulas que se aplicaron en la Transición. La primera es que la gestión política se encomiende a dos partidos situados en la centralidad política y que sean capaces de entenderse entre sí, y por supuesto que estén lo más alejados posible de los extremos. La segunda idea es no salirse nunca del procedimiento legal, que es lo que hicieron por ejemplo los separatistas catalanes cuando convocaron dos referéndum. Y la tercera es tener prudencia, es decir, no ponen encima de la mesa las cuestiones que sean inasumibles para la otra parte, buscar los puntos de acuerdo y no empeñarse en escoger los puntos de desacuerdo para facilitar esa división.

¿Aboga por una reforma constitucional a día de hoy?

Una reforma consiste en arreglar las cosas que no funcionan. Parece obvio que el Senado no es una cámara de representación territorial, también parece obvio que no hemos acertado en la organización territorial del Estado, tiene defectos muy importantes, crea duplicidades y una multiplicidad de procedimientos que frenan la iniciativa. Todo eso hay que corregirlo para tener un Estado más barato. Tenemos que arreglar las cuentas y hacer una financiación autonómica que no hemos hecho. Seguir avanzando en autonomía sin financiación parece bastante absurdo. Hay que introducir también nuevas libertades y derechos, la privacidad en la época de la digitalización es capital, la protección de datos personales, derechos sociales como la formación continua... Hay que hacer un título entero sobre la Unión Europea, no estábamos en la UE cuando se hizo la Constitución.

¿Cómo valora a los representantes políticos actuales con respecto al resto de políticos de la España democratizada?

La clase política actual es mucho peor que la de la Transición, sin duda. En la Transición hubo dos cosas muy importantes, el estilo y el fondo. Julián Marías cuenta en un libro que se llama "Cinco años de España" que una de las novedades que introdujo Suárez en la política española era la inexistencia de injurias, amenazas e insultos. Todas eran propuestas abiertas que podían ser compartidas por mucha gente, ahora estamos en una catarata de insultos constantes. Entonces había una cantidad de propuestas de solución muy importantes, ahora las propuestas de solución brillan por su ausencia, se centran más en el desacierto del contrario que en el acierto propio.

Uno de los temas que necesitan consenso urgente es el referente al pacto del agua.

El pacto del agua será imposible si no concurren las dos principales fuerzas políticas. Pero es que la financiación autonómica, que es uno de los grandes problemas que tiene la Comunidad Valenciana, tampoco será posible sin un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas. La reforma o el apuntalamiento del sistema de pensiones no será posible y así prácticamente todos los grandes problemas. Un solo bloque podrá gobernar mejor que el otro, pero ninguno de los dos bloques, por sí mismo y en colaboración con el otro, será capaz de hacer la transformación.

¿Cree que Mazón tendrá el suficiente apoyo para evitar un tercer Botànic?

Es imposible hacer apuestas ahora sobre los resultados electorales con un número de indecisos extraordinariamente importante y con incógnitas tan trascendentes como si Unidas Podemos va a entrar o no. Yo veo al Partido Popular muy movilizado. El PP es un paquidermo, le cuesta mucho arrancar, pero cuando arranca se pone en marcha. Y ahora lo veo muy movilizado, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en varias comunidades autónomas en las que he estado. Y, sinceramente, deseo que se produzca el cambio. El resultado de la época de Puig ha sido muy malo. Entiendo que es muy difícil gobernar con todo lo que le ha pasado con Compromís, con las peleas con Unidas Podemos y con las dificultades de entendimiento entre el gobierno de la Comunidad y el Gobierno central. La última, de hecho, ha venido por el recurso de reposición sobre el agua, donde no se han podido unir a lo que ha hecho la Diputación de Alicante.

El sondeo del CIS augura la reedición del Botànic.

Yo creo que ese es un modelo completamente agotado y sin futuro. Si se llega a la reedición de un tercer Botànic, Puig tendría menos fuerza. En cambio, Compromís no ha sufrido el menor desgaste. Esta comunidad necesita el cambio, hay muchas cosas en las que no han avanzado. El corredor mediterráneo sigue sin avanzar a la velocidad en que debería y el tema de la solución del agua sigue sin resolverse, sabiendo además que el tema de las desaladoras no es razonable desde el punto de vista del cambio climático, pues contamina más la salmuera y no es económicamente suficiente para que los agricultores puedan utilizarlo. Todo eso, insisto, es tema de la financiación autonómica, para mí es capital el cambio de modelo de estructura económica. Esta comunidad necesita la industrialización. La gran pregunta es por qué España ha sufrido más que ningún otro país de los 27 que conforman la UE con el Covid. Esto se debe a que somos un modelo que depende mucho del turismo y de los servicios presenciales. Eso requiere un cambio de modelo productivo y tenemos que dirigirnos hacia una reindustrialización de la Comunidad Valenciana en particular y de España en general. El gobierno del botánico no tiene ni la capacidad, ni la fuerza, ni la decisión de hacerlo. Carlos Mazón me parece que sí la tiene, honradamente, probablemente porque va a empezar un camino nuevo. A Puig lo veo una persona amable, pero la amabilidad está muy bien para hacer marketing, no para hacer política.