La defensa de la exvicepresidenta del Gobierno Valenciano Mónica Oltra ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de prorrogar seis meses más el secreto de la pieza separada para investigar las comunicaciones de dos de sus colaboradores. En un escrito al que ha tenido acceso la agencia Efe, los letrados de Oltra consideran que las constantes prórrogas del secreto de las actuaciones están injustificadas y constituyen una vulneración del derecho de defensa.

"Llama poderosamente la atención que la presente pieza este tramitándose bajo el manto del secreto de actuaciones durante seis meses, tiempo más que suficiente para que el órgano instructor haya podido realizar aquellas tareas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que a su vez no entorpezcan la finalidad de la investigación", exponen los letrados.

Asimismo, lamentan que "la motivación -por parte del instructor- no es que sea sucinta, es que no existe y no permite fiscalizar a esta parte la adecuación a la norma de las sucesivas prorrogas que se van dictando". "Desconocemos cuál es el alcance de las medidas acordadas por el instructor, al dictarse la resolución bajo el amparo del secreto sumarial parcial. De lo que no cabe duda es que seis meses después de acordarse, los argumentos que pudieran haber sustentado su adopción carecen de sentido en este momento y no encajan con la previsión legalmente establecida", añaden.

Antecedentes

Esta pieza separada se formó a petición de la acusación popular que ejerce la asociación Gobierna-te, que presentó un escrito al juzgado el pasado 12 de octubre en el que pedía que acordasen diligencias para investigar las comunicaciones efectuadas por el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enrique Juan Alcocer, y por el exsecretario autonómico de Igualdad (actual asesor de la vicepresidenta, Aitana Mas), Alberto Ibáñez, altos cargos ambos en la conselleria que dirigía Mónica Oltra.

En ese escrito, esta asociación advertía al juez del borrado previsto por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información (el pasado 31 de noviembre) "de todas las cuentas de correo electrónico y sus contenidos de los dominios cv.gva.es", por lo que pedía celeridad en "la práctica de la prueba a acordar".

Además, instaba al instructor a pedir a las Cortes Valencianas una respuesta parlamentaria de un alto cargo de la Conselleria de Igualdad que "en el último trimestre de 2019 afirmó haber sido el custodio" del expediente de la menor que fue víctima de abusos por parte del exmarido de Oltra "hasta que en noviembre de 2019 le fue solicitado por la superioridad", según el escrito de Gobierna-te.

Esta es la segunda pieza separada y secreta abierta en el marco de esta investigación, tras la acordada también en octubre para incorporar a la causa los correos electrónicos entre los investigados, tal y como habían pedido las acusaciones.

El citado juzgado investiga a un total de quince personas para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada con el que supuestamente se trató de ocultar el caso o desacreditar a la menor que sufrió abusos por parte del entonces marido de Oltra, que fue condenado a cinco años de prisión y de cuya sentencia se espera revisión por parte del Tribunal Supremo.