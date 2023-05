Con una duración algo más extensa de lo habitual, la Comisión Ejecutiva Nacional, el máximo órgano autonómico socialista, ha cerrado filas con Ximo Puig. El secretario general ha comunicado su intención de continuar al frente del proyecto progresista y continuará como jefe de la oposición en las Cortes Valencianas. Así ha asegurado que liderara la alternativa en la Comunitat Valenciana con una oposición “constructiva y rotunda ante los desvaríos”.

El jefe del Consell en funciones ha querido agradecer “la confianza otorgada” por sus compañeros y por la ciudadanía. "Hemos tenido el mejor resultado desde 2007” y ha recordado que “en el conjunto de España, la Comunitat Valenciana es donde el partido socialista ha obtenido el mayor crecimiento”.

En este sentido, el dirigente socialista ha explicado que “mi voluntad es cumplir con el mandato de la ciudadanía, y hacerlo el respaldo de mi partido y el de la sociedad” y ha remarcado que “lo hago como autoexigencia porque debemos ser conscientes del valor de la democracia y del autogobierno, más ahora que nunca cuando hay quienes lo cuestionan”. “Acepto la responsabilidad”, ha insistido.

Asimismo, ha subrayado que “los y las socialistas estamos comprometidos con los valencianos y valencianas” y ha apuntado que “somos la alternativa y vamos a actuar como tal”: “Ahora nos toca fortalecer la alternativa y lo haremos desde el primer día con determinación y buenas formas. Queremos ser un proyecto mayoritario, el primer partido de la Comunitat Valenciana y para eso vamos a trabajar estos años”, ha concluido.

Antecedentes

La comparecencia de Ximo Puig tras los resultados dejó entrever las muchas circunstancias que se daban, pues junto a la pérdida del poder municipal, estaba una de las cuestiones que más han dolido y es perder la Generalitat Valenciana ganando votos y escaños en las Cortes Valencianas. El PSPV logró 31 diputados, cuatro más que en 2019; el 28 % de los votos, es decir, 691.715 apoyos frente al 24% que eran 643.909 votos. Esos cuatro puntos de más no pudieron contener la ola de crecimiento del PP y sobre todo, no pudo asumir la exclusión de Unides Podem por no llegar al 5% de los votos.

Puig habló en términos de legado "Con la cabeza alta, las manos limpias y el ánimo de seguir trabajando" y lamentó la gran contaminación nacional. Además, admitió que durante la campaña había influido la "polarización procedente de la política estatal". Puig no consideró errónea la estrategia de campaña sino que, trató de explicar "qué se ha hecho". "No se trata de hacer enmienda a la totalidad", indicó. En ese momento, Puig dejó la puerta abierta a su salida al frente de los socialistas. "Habrá otras personas, otros equipos, pero en el futuro habrá otros gobiernos progresistas en la Generalitat, seguro", aseguró en la noche electoral.