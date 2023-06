Las consecuencias de los malos resultados de Ciudadanos y, sobre todo, de la decisión de no participar en las próximas elecciones generales han provocado una primera ola de dimisiones. A la anunciada esta mañana de Inés Arrimadas hay que sumar la del diputado de Ciudadanos en el Congreso, Juan Ignacio López-Bas, quien ha comunicado su salida de todos los cargos orgánicos, con lo que deja de formar parte del comité autonómico en la Comunidad Valenciana y de ser el coordinador provincial en Alicante. El dirigente oriolano ha explicado que está en desacuerdo con la decisión del partido de no presentarse a la cita del 23 de junio. "El mal resultado en las locales no es excusa", subraya.

El diputado por Alicante reconoce que la decisión del comité nacional de Cs de no presentar candidatura al 23J es "comprensible" a tenor de los resultados de las elecciones autonómicas, aunque considera que "al menos" se debería haber abierto una crisis en la dirección en la que los cargos se pusieran a disposición de los afiliados. "Salimos en enero de un proceso de primarias y un partido refundado y con una nueva dirección nueva que, precisamente, aseguró que estábamos en condiciones de ir a locales, a generales y a europeas", recuerda, y asegura no entender que Cs tenga un proyecto para Europa "y no para España" en las próximas elecciones. Arrimadas: el triunfo histórico catalán y la moción de censura que acabó con todo Además, remarca que "el mal resultado en locales no es excusa" porque todos los afiliados como él siguen pagando cuotas para financiar campañas electorales y "no para mantener sueldos en un partido que queda en 'stand-by'". López-Bas ha comunicado esta decisión, que ve como "la más honesta", a través de un mensaje telefónico a la presidenta de Cs en la Comunidad Valenciana, Mamen Peris. Sí se mantendrá en el consejo general de la formación 'naranja' como afiliado de base, según informa Europa Press. En cualquier caso, López-Bas garantiza no tener dudas sobre el proyecto que representa Cs y la necesidad de mantenerlo en activo, lo que "supone ir a las urnas en generales , como ya dijo el propio Adrián Vázquez --secretario general del partido--, pase lo que pase en las locales". A su juicio, se trata de una cuestión de credibilidad que la dirección de Cs no puede cambiar "con el mayor consenso posible, que es obvio que no se está produciendo salvo en el comité nacional". "No puedo aceptar que haya que eludir presentarse a elecciones para, según se ha llegado a argumentar, no estorbar la reunificación de un determinado voto ideológico para 'echar a Sánchez'. No se puede luchar contra el bipartidismo cediendo ante uno de los partidos en su guerra frente al otro", argumenta. Arrimadas como referente Respecto a la decisión de la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, de abandonar la política, López-Bas agradece su trabajo y labor en la formación y su papel como compañera del grupo parlamentario: "Ha sido un referente, sobre todo en su etapa en Cataluña, donde ganó unas elecciones, y eso quedará en la historia de este país". En clave autonómica, sostiene que Cs necesita "repensar" a todos los niveles para "volver a vehicular el espacio de centro, sobre todo cuando el PP tiene que ir a buscar el voto de Vox y el PSOE el de Podemos". "Pero eso no es compatible con abandonar la esencia de un partido, que es plantear un proyecto político para que se valide o rechace en las urnas", insiste.