Lío gordo tras la celebración de las elecciones municipales en Crevillent e Ibi. El Partido Popular entiende que el recuento definitivo de la Junta Electoral de Zona le permitirá gobernar en el municipio del Baix Vinalopó, por lo que se producirá un cambio de Gobierno, mientras Compromís afirma hay que esperar hasta el lunes para conocer las actas del escrutinio y constatar las posibles incidencias en el proceso. Los valencianistas, en este sentido, avanzan que estudiarán interponer un recurso contencioso electoral. Mientras, en Ibi, la situación se invierte, y son los populares los que anuncian un recurso para retener la Alcaldía.

El PP de Crevillent, directamente, dio por buenos los resultados que le dan mayoría al bloque de la derecha (ocho PP y tres Vox, frente a los ocho de Compromís y los dos del PSOE), y lamentó «la confusión generada a los vecinos, durante estos días, provocada por los partidos que han perdido la Alcaldía», en alusión al bloque de la izquierda. «Desde Compromís se han discutido los resultados de las urnas y ahora este recuento confirma que Crevillent podrá tener alcaldesa por primera vez en su historia», añaden los populares, en referencia a su candidata, Lourdes Aznar.

Al respecto, desde el PP sostienen que, debido a la comprobación de los votos nulos, su formación ha sido la más beneficiada al sumar tres votos más que en las elecciones del pasado 28 de mayo, obteniendo finalmente 5.278 votos, 800 papeletas más que en las elecciones que se celebraron el pasado año 2019. «Queremos transmitir tranquilidad a la población de Crevillent. Vamos a trabajar por nuestro pueblo, desde la moderación y la responsabilidad, pensando ante todo en los vecinos», apostillaron.

Por su parte, Compromís, que se presentó bajo la marca Acord per Guanyar, tampoco se mordió la lengua, tras las declaraciones efectuadas por el PP. En este contexto, desde la formación apuntaron que las actas del escrutinio general estarán a disposición de las candidaturas el próximo lunes, «y en ellas no solo constarán los resultados, sino también las posibles incidencias en el proceso que se han detectado», alertaron. Por eso mismo, avanzaron que estarán pendientes del acta de escrutinio que se reciba y se valorarán las incidencias que consten, abriendo la puerta a un contencioso electoral.

El hasta ahora alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ya anunció a principios de esta semana que no seguirá, y su número dos, y posible alcaldesa en caso de que finalmente se acabara imponiendo la izquierda, Virginia Bueno, subrayó que «las actas no se conocerán hasta el lunes, pero la legitimidad está en nuestras manos. Esto no es una cosa de PP o Compromís, sino de dar entrada a la extrema derecha en el Ayuntamiento». Unas palabras con las que dejaba claro que la coalición va a llegar hasta el final.

No en vano, el comunicado de los valencianistas fue en esta línea. A su juicio, el PP «no ha ganado las elecciones, como intentan hacer creer a la ciudadanía, ni siquiera con la suma de los votos con Vox». Por lo tanto, creen que «no tienen la legitimidad de las urnas, solo la legalidad de una injusta ley total». En caso de que se confirmen los resultados y Aznar sea proclamada definitivamente alcaldesa, Compromís incide en que lo haría «con la extrema derecha de Vox y sería el primer Gobierno municipal con menos votos en las urnas que la oposición».

Mientras, en Ibi el PP ya ha anunciado que impugnará el recuento para retener la Alcaldía. Tras dos décadas de ejecutivos populares, Ibi se ha convertido en uno de los seis municipios de mayor población de la provincia en los que se está a la espera de un pacto de izquierdas tras el 28M si el recurso no prospera.

En este caso concreto, los populares fueron la fuerza más votada, pero han perdido dos concejales respecto a 2019, pasando de once a nueve. Vox ha logrado uno, mientras que el PSPV y Compromís han alcanzado siete y cuatro, respectivamente. La igualdad entre los bloques de la derecha y la izquierda se resolverá tras la impugnación del PP.

La situación en Ibi también es bastante compleja, ya que el acuerdo entre el PSPV y Compromís, que suman en este momento once concejales, permitiría a la izquierda recuperar la Alcaldía dos décadas después. Por su parte, el PP y Vox suman diez ediles y fuentes de los populares anuncian que la intención es impugnar el recuento en busca de sumar un acta más a su favor que decante para la derecha la particular batalla con el bloque de la izquierda que se libra en el municipio de l’Alcoià. Los recursos podrían paralizar la constitución de la Diputación y de los ayuntamientos implicados.