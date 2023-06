Lío gordo tras la celebración de las elecciones municipales en Crevillent. El Partido Popular anuncia que el recuento definitivo de la Junta Electoral de Zona le permitirá gobernar en el municipio del Baix Vinalopó, por lo que se producirá un cambio de Gobierno, y Compromís afirma hay que esperar hasta el lunes para conocer las actas del escrutinio y constatar las posibles incidencias en el proceso. Los valencianistas también afirman que estudiarán interponer un recurso contencioso electoral. A través de un comunicado, el PP ha lamentado “la confusión generada a los vecinos, durante estos días, provocada por los partidos que han perdido la Alcaldía”, en alusión al bloque de la izquierda. “Desde Compromís se han discutido los resultados de las urnas y ahora este recuento confirma que Crevillent podrá tener alcaldesa por primera vez en su historia”, añaden los populares, en referencia a su candidata, Lourdes Aznar.

Votos nulos

El PP ha comunicado que, debido a la comprobación de los votos nulos, ha sido el más beneficiado al sumar tres votos más que en las elecciones del pasado 28 de mayo, obteniendo finalmente 5.278 votos, 800 papeletas más que en las elecciones que se celebraron el pasado año 2019. “Queremos transmitir tranquilidad a la población de Crevillent. Vamos a trabajar por nuestro pueblo, desde la moderación y la responsabilidad, pensando ante todo en los vecinos”, finaliza el comunicado de los populares.

Por su parte, Compromís ha manifestado, en relación a las declaraciones efectuadas por el PP sobre el escrutinio general de la Junta Electoral de Zona celebrado este viernes que las actas del escrutinio general estarán a disposición de las candidaturas el próximo lunes, y en ellas no solo constarán los resultados, sino también las posibles incidencias en el proceso que se han detectado. Los valencianistas han añadido que estarán pendientes del acta de escrutinio que se reciba y se valorará las incidencias que consten por si cabe interponer un contencioso electoral. El hasta ahora alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, ya anunció a principios de esta semana que no seguirá, y su sustituta al frente de Crevillent, y posible alcaldesa en caso de que finalmente se acabara imponiendo la izquierda, Virginia Bueno, ha recalcado que “las actas no se conocerán hasta el lunes” y ha añadido: “La legitimidad está en nuestras manos, esto no es el PP o Compromís, es dar entrada a la ultraderecha en el Ayuntamiento, por lo que vamos a ir hasta el final”.

Comunicado

El comunicado que han hecho los valencianistas va en esta línea y apunta que los populares “no han ganado las elecciones, como intentan hacer creer a la ciudadanía, ni siquiera con la suma de los votos del PP y Vox”. Por lo tanto, creen que “no tienen la legitimidad de las urnas, solo la legalidad de una injusta ley total”. En caso de que se confirmen los resultados y Aznar sea proclamada definitivamente alcaldesa, Compromís incide en que lo haría “con la extrema derecha de Vox y sería el primer Gobierno municipal con menos votos en las urnas que la oposición”.