Las formaciones políticas involucradas en la negociación exprés para concurrir juntas a las elecciones generales bajo el paraguas de Sumar van descubriendo sus cartas. Empezando por Compromís, que según ha señalado su candidato a la Generalitat, Joan Baldoví, considera "absolutamente importante" que el nombre de coalición aparezca en las papeletas electorales, que se respete la "agenda valenciana" y que los cabezas de lista por Alicante, Valencia y Castellón sean íntegramente de los valencianistas.

Baldoví, en una entrevista en À Punt, ha señalado con relación a los contactos que se mantienen con Sumar que "hoy, mañana y el miércoles por la mañana será decisivo para cerrar las negociaciones". "No queremos llegar al jueves por la noche con todo por el aire", ha subrayado, ya que este viernes 9 finaliza el plazo para registrar las confluencias.

Joan Baldoví no se ha querido mojar sobre los nombres que encabezarían las candidaturas por respeto a los procesos internos y a las primarias que celebrará Compromís, pero ha deslizado que tiene "claro que dos personas lo harían bien".

"Me reservo la opinión", ha añadido al ser preguntado por si contempla que sean el concejal de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, quien ya se ha postulado, o el exconseller de Educación, Vicent Marzà. Ambos son de Més, uno de los tres partidos de la coalición, al igual que él.

Además, ha defendido que no habría problemas en que se presentara como cabeza de lista al Congreso por Valencia alguien de Alicante o Castellón, ya que ha recordado que el 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, encabezó la última lista del PSPV por Valencia a pesar de ser de Morella (Castellón): "Al final somos valencianos".

En cualquier caso, Baldoví ha querido dejar claro que Compromís pacta y no confluye "con nadie" porque son "una fuerza territorial de aquí" y no piensa "confluir con ninguna izquierda española". Es algo que ha recordado que ya hicieron en anteriores elecciones generales junto a Podemos, partido con el que confluyeron "con un protocolo notarial".

"Pactamos, sabemos pactar, hemos demostrado que somos como los valencianos: nos chocamos la mano y lo cumplimos hasta el final. Será difícil de encontrar socios tan fiables como nosotros", ha insistido, y ha pedido que estas elecciones no vayan "de Sánchez y Feijóo" porque así los valencianos saldrían perdiendo.

Cuestionado por si Podem tiene "derecho" a aparecer en la papeletas electorales, se ha limitado a afirmar que "cada uno debe negociar con quien debe negociar" y Compromís lo hace directamente como Sumar. "Es algo que hasta ahora no nos hemos planteado --ha agregado-- y que parece que de momento no se está planteando".

Respecto a las críticas de Podem a su coalición durante la campaña, en la que llegaron a tacharle de partido de centro, ha señalado que "dos no riñen si uno no quiere", pero ha puntualizado que no hay "heridas" y que el "adversario" es PP y Vox. Por eso ha llamado a "reilusionar" a los votantes de izquierdas.

Baldoví, asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer "siempre lo que le ha interesado a él y no a la izquierda", como al adelantar las elecciones generales al 23J. "Pedro Sánchez sería de aquellas personas que en el Titanic sería el primero en coger el bote salvavidas", ha ilustrado.

Para Baldoví, lo que ha hecho el también líder del PSOE al convocar estas elecciones es "intentar salvarse él" para no tener "contestación interna" en el seno de su partido, "intentar revertir" los resultados del 28M y "que todos los cánones estén fijados en él", en lugar de "intentar repetir un gobierno progresista".

"Él siempre ha hecho lo que más le ha convenido". Como ejemplo ha recordado el pacto de gobierno que cerraron en 2016 Sánchez y el exlíder de Cs Albert Rivera al mismo tiempo que Compromís tenía "prácticamente cerrado" un acuerdo con él.

Oltra

Por otro lado, preguntado por si ha hablado con la exvicepresidenta y referente de Compromís Mónica Oltra después del 28 de mayo, Baldoví ha asegurado que "no, sinceramente".

Como balance de las elecciones autonómicas y municipales, en las que Compromís no logró retener ni la Generalitat junto al PSPV y Unides Podem ni la Alcaldía de València, ha reconocido que los asumió con "tristeza" y "rabia" porque se "dejaron la piel" en la campaña, si bien ha remarcado que fueron "dignos" para su coalición.

Una campaña que, ha lamentado, estuvo más centrada en cuestiones estatales que en "los problemas reales valencianos", algo que ha ligado a los intereses de "la derecha, por lo que sea". Además, ha ligado los resultados a que "una parte significativa del electorado progresista se quedó en casa y no fue a votar". "Ha pasado lo que ha pasado: se ha perdido uno de los mejores gobiernos que ha tenido esta tierra en los últimos 30 años", ha manifestado.

Pacto PP-Vox

Sobre la formación del próximo Consell, Baldoví ha augurado que habrá un acuerdo de gobierno entre PP y Vox antes del 26 de junio, fecha en la que está fijada la constitución de Las Cortes, porque "son dos caras de la misma moneda". "Habrá acuerdo, como en Castilla y León, ya hemos normalizado tener un vicepresidente sin competencias", ha ilustrado, y ha acusado al PP de "normalizar" su relación con Vox.

"Carlos Mazón --ganador del 28M por el PPCV-- quiere que la investidura le salga gratis para después pactar todas las políticas con Vox", ha advertido, aunque ha garantizado que irá a la ronda de negociaciones con los 'populares' con disposición a "dialogar y escuchar".

Dicho esto, ha prometido que la oposición de Compromís será "firme, constructiva y útil" para defender todo lo logrado desde 2015 y ha avanzado que "todo apunta" a que él será síndic en Les Corts.