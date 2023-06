Dos votos de diferencia separan al PP de retener la Alcaldía en Ibi, en detrimento del PSPV. Una diferencia tan exigua que no es de extrañar que esté siendo objeto de examen por parte de la Junta Electoral Central, tras el recurso interpuesto por los populares para que se acepten nueve papeletas que fueron consideradas nulas. De cómo acabe el contencioso, por tanto, va a depender el color del Ayuntamiento, pero también la fecha de constitución de la Diputación de Alicante, dado que, si finalmente el asunto acaba en los tribunales, se retrasaría hasta mediados del mes de julio, justo en plena campaña de las elecciones generales.

En una jornada, la del 28 de mayo, en la que el PP lograba ampliar su poder municipal en la provincia de Alicante, la sorpresa saltaba en Ibi. El popular Rafael Serralta, después de tres mandatos al frente del Consistorio, conseguía ganar de nuevo las elecciones, aunque sus nueve concejales quedaban en inferioridad numérica frente a la suma de los siete obtenidos por el PSPV y los cuatro de Som Ibi-Compromís, que, de esta forma, quedaban en condiciones de arrebatarle la Alcaldía con un pacto de gobierno. Mientras, Vox se quedó con un acta en la Corporación.

Desde la misma noche electoral, sin embargo, se supo que las cosas no iban a quedarse ahí, dado que el PP se había quedado a un escaso margen de obtener un concejal más, lo que le habría permitido retener la vara de mando al perderlo los socialistas.

El primer asalto de una contienda que puede ser larga se vivió este mismo lunes, cuando la junta electoral de zona ratificó el escrutinio inicial, manteniendo los resultados. Eso sí, fuentes de ambos partidos destacan que el organismo estimó algunos de los votos nulos, otorgando tres al PP y otros dos al PSPV, con lo que la diferencia para que el concejal salte de bando ha quedado recortada a dos.

Eso es lo que ha propiciado que el PP no arroje la toalla y que haya planteado un recurso ante la Junta Electoral Central, con la esperanza de que, esta vez sí, la resolución sea favorable a sus intereses. También los socialistas solicitan que se les asigne uno de los votos nulos. La resolución, en principio, tendría que llegar esta misma semana, entre el jueves y el viernes, y, si es aceptada por ambas formaciones políticas, el primer edil sería investido el 17 de junio, como el resto.

El problema vendría en el caso de que alguno de los partidos decidiese interponer un recurso contencioso electoral, lo que no solo obligaría a investir al alcalde en un pleno convocado a partir del 5 de julio, sino que, además, retrasaría la constitución de la Diputación de Alicante, prevista inicialmente entre el 23 y el 28 de junio. Y es que los entes provinciales, según la normativa vigente, no pueden configurase hasta que estén conformados todos los ayuntamientos, de ahí que un contencioso de estas característica propiciaría que el pleno no pudiese convocarse hasta mediados de julio, lo que supondría celebrarlo en plena campaña de los comicios generales del día 23.

La composición de la Diputación, eso sí, ya está totalmente clara, con una mayoría absoluta de 16 diputados para el PP, frente a los 13 del PSPV y uno de Compromís y Vox respectivamente.

Valencia

Por otro lado, Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y líder provincial del PSPV en Valencia, es el favorito para hacerse con la presidencia de la Diputación de Valencia a falta de lograr el apoyo de la Vall Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez, con quien ha habido un primer contacto. Y con la confianza de dirigir la principal institución de izquierdas en la Comunidad, Bielsa comienza a perfilar su equipo. La lista de nombres definitivos se aprobará este miércoles en la ejecutiva provincial, y se dan por seguros la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garriguez; el primer edil de Cullera, Jordi Mayor; y el secretario provincial de Organización del PSPV y concejal de Gandía, Vicent Mascarell.